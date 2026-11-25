यशवंतराव चव्हाण स्मृतिदिन: कराडच्या प्रीतीसंगमावर राजकीय नेत्यांची गर्दी; सुनेत्रा पवार-सुप्रिया सुळेंच्या उपस्थितीची चर्चा
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत यशवंतराव चव्हाणांना आदरांजली वाहिली.
Published : November 25, 2026 at 11:13 AM IST
सातारा : महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा आज (25 नोव्हेंबर) स्मृतिदिन आहे. यानिमित्ताने यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे प्रीतीसंगमावर दाखल झाल्या. सर्वप्रथम सुप्रिया सुळे यांचे प्रितीसंगमावर आगमन झालं. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनीही यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करण्यासाठी उपस्थिती लावली. विशेष म्हणजे, यानिमित्ताने दोन्ही नेत्या एकाच मंचावर आल्याचं पाहायला मिळालं.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकाच ठिकाणी उपस्थित राहिल्यानं या भेटीकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. या कार्यक्रमाला विविध राजकीय पक्षांचे ज्येष्ठ नेते, पदाधिकारी, आमदार आणि खासदार मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन🙏🏼 महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत, सहकार, शिक्षण, शेती आणि औद्योगिक विकासात त्यांनी दिलेले योगदान सदैव प्रेरणादायी राहील. दूरदृष्टी, पुरोगामी विचार आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाचा त्यांचा वारसा सदैव स्मरणात राहील.— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) November 25, 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय मंत्री गडकरींनीही आदरांजली अर्पण केली :
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही प्रितीसंगमावर यशवंतराव चव्हाणांना अभिवादन केलं. यानिमित्ताने त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत, ‘सुसंस्कृत राजकारणाचा आदर्श घालून देणारं त्यांचं कार्य आणि पुरोगामी विचार सदैव प्रेरणा देत राहतील,’ अशा शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यशवंतराव चव्हाण यांना आदरांजली अर्पण केली.
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत दूरदृष्टी, लोकशाही मूल्ये आणि सर्वसमावेशक विकासाचा विचार रुजवणारे स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेब हे राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व होते. शिक्षण, सहकार, कृषी, उद्योग आणि साहित्य-संस्कृती अशा विविध क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी त्यांनी दिलेले योगदान महाराष्ट्राच्या वाटचालीला दिशा देणारे ठरले. सत्ता ही केवळ प्रशासन चालवण्याचे साधन नसून समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीचे माध्यम आहे, हा विचार त्यांच्या कार्यातून अधोरेखित झाला. मतभिन्नतेचा आदर, संवादाची संस्कृती आणि विकासाकडे पाहण्याचा व्यापक दृष्टिकोन ही त्यांच्या राजकीय विचारांची वैशिष्ट्ये होती. यशवंतराव चव्हाण साहेबांचे विचार आणि कार्य नव्या पिढीला लोकाभिमुख विकासाची प्रेरणा देत राहतील. त्यांच्या स्मृतींना विनम्र अभिवादन!— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) November 25, 2026
शरद पवारांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलं अभिवादन :
यासोबतच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत यशवंतराव चव्हाणांना आदरांजली वाहिली. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत दूरदृष्टी, लोकशाही मूल्ये आणि सर्वसमावेशक विकासाचा विचार रुजवणारे यशवंतराव चव्हाण हे राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासातील महत्त्वाचं व्यक्तिमत्त्व होतं, असं त्यांनी म्हटलं.
Humble tributes to Loknete Yashwantrao Chavan, Maharashtra’s first Chief Minister and a pioneer of the cooperative movement, on his SmrutiDin... महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, भारताचे माजी उपपंतप्रधान, सहकार चळवळीचे प्रणेते, लोकनेते 'यशवंतराव चव्हाण' यांना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन… #यशवंतराव_चव्हाण #YashwantRaoChavan #Maharashtra— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 25, 2026
शिक्षण, सहकार, कृषी, उद्योग आणि साहित्य-संस्कृती अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी त्यांनी दिलेलं योगदान महाराष्ट्राच्या वाटचालीला दिशा देणारं ठरलं. सत्ता ही केवळ प्रशासन चालवण्याचे साधन नसून समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीचं माध्यम आहे, हा विचार त्यांच्या कार्यातून अधोरेखित झाला. मतभिन्नतेचा आदर, संवादाची संस्कृती आणि विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन ही त्यांच्या राजकीय विचारांची वैशिष्ट्ये होती. यशवंतराव चव्हाण यांचे विचार आणि कार्य नव्या पिढीला लोकाभिमुख विकासाची प्रेरणा देत राहतील, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी त्यांना विनम्र अभिवादन केलं.