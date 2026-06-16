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'जनतेसमोर सादर केली जाणारी आकडेवारी दिशाभूल, विकासदर 7.7 टक्के नसून केवळ 2.7 टक्के'-यशवंत सिन्हा

पुण्यातील 'आजची भारतीय अर्थव्यवस्था' चर्चासत्रात केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) टीका केली.

yashwant sinha
आजची भारतीय अर्थव्यवस्था चर्चासत्र (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 8:54 PM IST

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पुणे : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 12 वर्षे देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम करताना माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहण्याचा विक्रम मोडला असल्याचं सांगत भाजपाकडून देशभर कार्यक्रम राबविले जात आहेत. याबाबत भारताचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, "12 वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव का साजरा केला जात आहे? जर 15 वर्षे पूर्ण झाली असती, तर काही प्रमाणात त्याला महत्त्व देता आलं असतं. मात्र, 12 वर्षांना विशेष असं कोणतंही महत्त्व नाही. जर तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी केली जात असेल, तर नेहरू हे तब्बल 17 वर्षे पंतप्रधान होते."

आजची भारतीय अर्थव्यवस्था चर्चासत्र : पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं "आजची भारतीय अर्थव्यवस्था" या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात यशवंत सिन्हा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा? : यावेळी बोलताना माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा म्हणाले की," देशाची खरी आर्थिक आकडेवारी समोर आल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे योग्य विश्लेषण आणि अचूक धोरणनिर्मिती शक्य नाही. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून जनतेसमोर सादर केली जाणारी आकडेवारी दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशाचा वास्तविक विकासदर 7.7 टक्के नसून तो केवळ 2.7 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तसेच, नोव्हेंबर 2025 मध्ये जागतिक नाणेनिधीने भारताच्या आर्थिक आकडेवारी संकलनाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत भारताला 'सी' ग्रेड दिल्याचेही त्यांनी सांगितलं. वास्तविक परिस्थिती आणि सरकारी आकडेवारीमध्ये 4 ते 5 टक्क्यांची मोठी तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मूळ आकडेवारीच चुकीची असेल, तर देशाची धोरणे योग्य पद्धतीने तयार होऊ शकत नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणीही कोलमडते. हे सरकार कामापेक्षा प्रसिद्धी आणि प्रचारावर चालत असून, जनतेपर्यंत खरी माहिती पोहोचू नये याची काळजी घेत आहे", असंही ते म्हणाले.

'ते' टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय बोलू शकत नाहीत : पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, 'एल निनो'च्या प्रभावामुळं मान्सून कमी होणार असून कृषी उत्पादनावर याचा विपरीत परिणाम होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्यास देशाच्या संपूर्ण अर्थकारणाला मोठा फटका बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय, अमेरिकेकडून भारतीयांवर लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त कराविरोधात भारतानं जागतिक व्यापार संघटनेकडं कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही. तसेच, 'एपस्टीन फाइल्स' दाबण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पूर्णपणे सार्वजनिक झाल्यास भारतीय राजकारणात मोठं वादळ निर्माण होऊ शकतं, असंही ते म्हणाले. "नरेंद्र मोदी हे टेलिप्रॉम्प्टरशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी बोलू शकत नाहीत," अशी टीकाही यशवंत सिन्हा यांनी केली.

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TAGGED:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
PM NARENDRA MODI
SEMINAR ON TODAYS INDIAN ECONOMY
यशवंत सिन्हा
YASHWANT SINHA

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