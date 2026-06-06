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यशवंत बँक घोटाळा : भाजपा नेत्याचा जामीन अर्ज फेटाळला; कारागृहातील मुक्काम वाढला

यशवंत सहकारी बँकेच्या 112 कोटींच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी शेखर चरेगावकरांचा जामीन अर्ज कराड न्यायालयानं फेटाळला. साडेचार महिन्यांपासून कारागृहात असलेल्या चरेगावकरांना आता उच्च न्यायालयात जावे लागेल.

YASHWANT BANK SCAM
यशवंत बँक घोटाळा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 6, 2026 at 4:18 PM IST

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सातारा : यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील 112 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांचा जामीन अर्ज कराड जिल्हा व सत्र न्यायालयानं फेटाळला आहे. त्यामुळं त्यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या असून जामिनासाठी त्यांना आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार आहेत. 26 फेब्रुवारीला त्यांना अटक करण्यात आली होती. गेल्या साडे चार महिन्यांपासून ते कारागृहात आहेत.

...त्याचा फटका बँकेला बसला : यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील 112 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य आरोपी शेखर चरेगावकर यांना पोलिसांनी 26 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली. चरेगावकर यांचे वकील मुंदरगी यांनी युक्तिवाद करताना भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी घेतलेल्या प्रेस कॉन्फरन्समुळं ठेवीदारांनी बँकेतल्या ठेवी काढून घेतल्या. त्याचा फटका बँकेला बसला. तसंच कर्ज वसुलीसाठी बँक 101 नुसार कर्जदारांवर कारवाई करत आहे. शेखर चरेगावकर यांच्यावर केवळ राजकीय दबावापोटी हा खटला दाखल करण्यात आला असून चरेगावकर यांचा जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद मुंदरगी यांनी केला.

...म्हणून जामीन अर्ज फेटाळावा : अतिरिक्त सरकारी वकील पुष्पा जाधव यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. जर मेधा कुलकर्णी यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समुळं बँकेवर परिणाम झाला असेल आणि जर ती प्रेस कॉन्फरन्स खोटी होती. तर, बँक किंवा चरेगावकर यांनी खासदार कुलकर्णी यांच्याविरोधात आजपर्यंत मानहानीचा दावा का दाखल केला नाही? या खटल्यात कोणताही राजकीय दबाव दिसून येत नाही. चरेगावकर यांच्याकडून अधिक माहिती तसंच ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी चरेगावकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावा, असा युक्तिवाद केला.

चरेगावकर यांना दिलासा देण्यास नकार : दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पहिले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यु. एल. जोशी यांनी यशवंत बँक घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी शेखर चरेगावकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. आता चरेगावकर यांना जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.

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TAGGED:

यशवंत बँक घोटाळा
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