भाजपाकडून 15 ते 20 कोटी घेत निवडणूक मॅनेज; काँग्रेसच्या उमेदवारावरच यशोमती ठाकूर यांचा हल्लाबोल
अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत यशोमती ठाकूर यांनी काँग्रेस उमेदवार हर्षजीत देशमुखांवर (Harshjeet Deshmukh) गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : June 10, 2026 at 9:02 PM IST
अमरावती : अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारावरच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या तथा माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी गंभीर आरोप करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजीत देशमुख यांनी भाजपाच्या उमेदवाराकडून तब्बल 15 ते 20 कोटी रुपये घेऊन निवडणूक मॅनेज केल्याचा खळबळजनक आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केलाय.
आयसीयूमधून दिलेल्या मुलाखतीवर यशोमती ठाकूर यांचा संताप : नागपूर येथील विवेका रुग्णालयात हर्षजीत देशमुख दाखल असून त्यांच्यावर एन्जिओप्लास्टी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, अतिदक्षता विभागातून त्यांनी स्वतःचा व्हिडिओ आणि मुलाखत प्रसारित केल्यामुळं यशोमती ठाकूर यांनी तीव्र संशय व्यक्त केला."एकीकडं ते आयसीयूमध्ये असल्याचं सांगितलं जात आहे आणि दुसरीकडं तिथूनच मुलाखती दिल्या जात आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि चीड आणणारा आहे," अशी तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशीच पहिली भेट : अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी हर्षजीत देशमुख यांच्यासोबत पहिल्यांदाच भेट झाली होती. निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त करून ते काँग्रेसकडे आले होते. मात्र, आता तेच उमेदवार मॅनेज झाल्याची चर्चा सुरू असल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला."49 कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचं सांगितलं जात आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा व्यवहार होत असेल, तर सरकार आणि संबंधित यंत्रणा नेमकं काय करत आहेत?" असा सवालही यशोमती ठाकूर यांनी उपस्थित केला.
प्रदेशाध्यक्ष जो निर्णय घेतील, तीच काँग्रेसची भूमिका : हर्षजीत देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांबाबत पुढील भूमिका काय असेल, यावर यशोमती ठाकूर यांनी अंतिम निर्णय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष घेतील, असं स्पष्ट केलंय. "प्रदेशाध्यक्ष जशी भूमिका ठरवतील, तीच काँग्रेसची अधिकृत भूमिका असेल," असं यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.
हर्षजीत देशमुख यांचे स्पष्टीकरण : रुग्णालयातून प्रसारित केलेल्या व्हिडिओमध्ये हर्षजीत देशमुख यांनी आपली एन्जिओप्लास्टी झाल्याचं सांगितलं. प्रकृती सुधारल्यानंतर निवडणुकीपूर्वी एक-दोन दिवस मतदारांच्या भेटीगाठी घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. "सध्या मी डिजिटल माध्यमातून मतदारांच्या संपर्कात राहणार आहे. निवडणुकीचा निकाल काय लागेल, हे 18 तारखेनंतर स्पष्ट होईल," असंही त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे. तसेच, धामणगाव रेल्वेचे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी रुग्णालयात भेट घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोप-प्रत्यारोपांना वेग : अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात भाजपाचे प्रवीण पोटे, काँग्रेसचे हर्षजीत देशमुख आणि वंचित बहुजन आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा हे उमेदवार रिंगणात आहेत. यापूर्वी शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातूनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या घडामोडींमुळं निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलली असतानाच, काँग्रेसच्या उमेदवारावर काँग्रेसच्याच वरिष्ठ नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळं या निवडणुकीत नवा राजकीय भूकंप निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा -