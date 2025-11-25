आर्चरीतील 'यशदीप' : अठरा वर्षानंतर भारताला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या तिरंदाजानं वयाच्या तेराव्या वर्षी उचललं होतं धनुष्य
ढाक्यातील 'एशियन आर्चरी चॅम्पियनशिप 2025' मध्ये यशदीप भोगेने (Yashdeep Bhoge) भारताला 18 वर्षांनंतर सुवर्ण पदक मिळवून दिलय. पाहूया त्याची गोष्ट...
Published : November 25, 2025 at 5:57 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 8:59 PM IST
अमरावती : बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे 'एशियन आर्चरी चॅम्पियनशिप २०२५' या स्पर्धेत यशदीप भोगे (Yashdeep Bhoge) या तिरंदाजानं वैयक्तिक प्रकारात भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिलय. विशेष म्हणजे तिरंदाजीमध्ये तब्बल अठरा वर्षानंतर जागतिक स्पर्धेत भारताला हे यश मिळालय. यशदीप यानं इयत्ता पाचवीत असताना पहिल्यांदा हाती धनुष्य उचललं आणि आज त्याच्या धनुष्यातून सुटणाऱ्या तिरांनी जागतिक पातळीवर निशाणा साधलाय. यशदीपच्या या यशाबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
देशाला यश मिळवून देण्याचा अभिमान : खरं तर माझ्या आजवरच्या प्रवासात अनेक पदकं आणि पारितोषिकं मला मिळाली. हा सारा प्रवास पदकांचाच आहे. मात्र ढाका याठिकाणी मिळवलेलं पदक हे माझ्या वैयक्तिक यशापेक्षा माझ्या देशाला यश मिळवून देणारं असल्यानं या यशाचा मला अभिमान वाटतो असं यशदीप भोगे 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाला. याठिकाणी माझा मुकाबला कोरियन स्पर्धकाशी झाला. त्याच्याकडं चार-दोन अशी आघाडी असतानाही मी स्पर्धेत पुनरागमन करून ५७ गुणांची कमाई करत बाजी मारली, असं यशदीप म्हणाला.
पाचव्या वर्गात झाली सुरुवात : अमरावती शहरातील स्कूल ऑफ स्कॉलर्समध्ये २०१२ मध्ये इयत्ता पाचवीत प्रवेश घेतला. शाळेतील क्रीडा शिक्षक नीरज डाफ आणि गणेश विश्वकर्मा यांनी खेळात सहभागी होण्यास सांगितलं. उत्सुकतेपोटी मी आर्चरी निवडतो असं म्हटलं. आमच्या शाळेत त्यावेळी आर्चरीचं मैदान नव्हतं मात्र आमचे क्रीडा शिक्षक गणेश विश्वकर्मा हे श्री समर्थ शाळेच्या मैदानावर आर्चरी शिकवायचे. श्री समर्थ शाळेच्या मैदानावरच माझा सराव सुरू झाला. शाळेत असताना दोन वर्षाच्या सरावानंतर राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत मला सुवर्ण पदक मिळालं. शाळेत असतानाच एकूण दोन सुवर्ण पदकं पटकावलीत असं यशदीपनं अभिमानानं सांगितलं.
क्रीडा प्रबोधिनीमुळं मिळाली संधी : अमरावतीत सलग सहा वर्ष धनुर्विद्येचा सराव केला. विशेष म्हणजे क्रीडा प्रबोधिनीच्या माध्यमातून खेळात असणारी शिस्तबद्धता, योग्य मार्गदर्शन मिळालं. स्कूलिंग लाइफचं पण वेळापत्रक क्रीडा प्रबोधिनीनं करून दिलं होतं. सहा वर्ष अमरावतीत सराव केल्यावर झारखंडच्या जमशेदपूर येथील टाटा आर्चरी अकॅडमीमध्ये २०२१ ते २०२४ पर्यंत सराव करत होतो. त्यानंतर २०२४ मध्ये स्पोर्ट ऑथेरिटी ऑफ इंडियाच्या सोनीपत या ठिकाणी असणाऱ्या केंद्रात रुजू झालो. याठिकाणी केंद्र शासनाच्यावतीनं खेळाडूंना आवश्यक त्या सुविधा पुरवल्या जातात. याच ठिकाणी कोरियन कोच ली चाई उन यांनी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी मला खऱ्या अर्थानं तयार केलं, असं यशदीप म्हणाला.
२०२४ मध्ये भारतीय रेल्वेत रुजू : धनुर्विद्या क्रीडा प्रकारात सातत्यानं मिळणाऱ्या यशामुळं जानेवारी २०२४ मध्ये भारतीय रेल्वेत कनिष्ठ लिपिक पदावर रुजू झालो. आता मी कोलकाता येथे असून मी रेल्वेसाठी खेळतोय. आमच्या रेल्वे विभागाकडून सरावाकरता महाराष्ट्रात संभाजीनगर येथे सी.आर. कुर्मी यांच्या मार्गदर्शनात सराव सुरू आहे, असं यशदीप म्हणाला.
असा चालतो सराव : स्पोर्ट्स ऑथेरिटी ऑफ इंडियाच्यावतीनं संभाजीनगर येथील ट्रेनिंग सेंटरला अकरा महिने सराव चालतो. सकाळी सात ते अकरा आणि सायंकाळी चार ते सात वाजेपर्यंत सराव होतो. वर्षातून एकदा एप्रिल महिन्यात कोलकत्याला जावं लागतं. सरावासाठी संभाजीनगरला असलो तरी सुट्टी हवी किंवा इतर काही अडचणी, सुविधा याबाबत कोलकाता येथील कार्यालयाशी संपर्क साधवा लागतो, अशी माहिती यशदीपने दिली.
विद्यापीठात असताना खेळलो दोन जागतिक स्पर्धा : बारावीनंतर २०१९ ते २०२४ दरम्यान अमरावतीत डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयाचा विद्यार्थी असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातून दोनवेळा जागतिक पातळीवर विद्यापीठ स्पर्धेत मी खेळलो. त्यावेळी अमरावती विद्यापीठाचे क्रीडा संचालक असणारे विद्यापीठाचे विद्यमान कुलसचिव प्रा. डॉ. अविनाश असनारे यांच्या मार्गदर्शनात जागतिक पातळीवर खेळण्याची संधी मिळाली असं यशदीप सांगतो.
...असा मिळाला सपोर्ट : अगदी सुरुवातीला या खेळासाठी लागणाऱ्या महागड्या साहित्यांसाठी वडिलांनी ५.५० लाख रुपये खर्च केले. पुढे राष्ट्रीय पातळीवर आणणाऱ्या संस्थानी संपूर्ण खर्च केला. आता रेल्वेच्या वतीनं सरावासाठी भरपूर स्वातंत्र्य मिळतय. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीनं १८ एप्रिल २०२५ रोजी यशदीप संजय भोगेला धनुर्विद्या या क्रीडा प्रकारात सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार मिळाला.
नव्या खेळाडूंना सल्ला : आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता आपला खेळ कसा सुधारेल, बळकट होईल हा विचार करावा. कोणत्याही खेळात आपण एक यशाचा टप्पा गाठला तर आपल्या मदतीकरता अनेक सेवाभावी संस्था उभ्या राहतात हे लक्षात ठेवा, असं यशदीप सांगतो.
