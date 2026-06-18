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शिवसेना (उबाठा) पक्षातील बंडखोर सहा खासदारांना Y+ सुरक्षा

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून वेगळी भूमिका घेतलेल्या सहा खासदारांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य गृह विभागाने ‘Y+’ दर्जाच्या समकक्ष सुरक्षा देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 3:40 PM IST

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मुंबई - महाराष्ट्र राज्य गुप्तवार्ता विभागाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित यंत्रणांना तातडीचा वायरलेस संदेश पाठवून बंडखोर खासदारांना वाढीव सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुरक्षा देण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई उत्तर-पूर्व), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे.


गुप्तवार्ता विभागाच्या निर्देशानुसार, संबंधित पोलीस यंत्रणांनी स्थानिक परिस्थिती आणि संभाव्य धोक्याचे मूल्यांकन करून या खासदारांच्या दौऱ्यांदरम्यान आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात. तसंच पुढील जिल्हा किंवा आयुक्तालय स्तरावरील सुरक्षा समितीच्या बैठकीत त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन ती कायम ठेवणे, वाढवणे किंवा कमी करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

बंडखोर सहा खासदारांना Y+ सुरक्षा
बंडखोर सहा खासदारांना Y+ सुरक्षा (ETV Bharat)



दरम्यान, यापूर्वीच शिवसेना (उबाठा) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बंडखोरीच्या चर्चांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. “आमचा पक्ष पुन्हा फोडण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसैनिकांना हे मान्य होणार नाही,” असा इशारा त्यांनी दिला होता. तसंच पक्षाशी बेईमानी करणाऱ्यांना “धडा शिकवू” असे वक्तव्यही त्यांनी केले होते.


राऊत यांनी, “आता एकनाथ शिंदे त्यांना बॉडीगार्ड देतील, मागे-पुढे गाड्या देतील आणि जणू काही युद्ध जिंकून आल्यासारखे ते फिरतील,” अशी टीकाही केली होती. विशेष म्हणजे, या वक्तव्यानंतर काही तासांतच संबंधित सहा खासदारांना Y+ सुरक्षा मंजूर झाल्याची माहिती समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.


Y+ सुरक्षा म्हणजे काय?
Y+ सुरक्षा श्रेणीत साधारणपणे सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारी, वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (PSO) आणि 24 तास सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते. संबंधित व्यक्तीला असलेल्या धोक्याच्या आकलनानुसार सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली जाते.

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TAGGED:

SECURITY FOR SIX REBEL MP
सहा खासदारांना सुरक्षा
संजय देशमुख
भाऊसाहेब वाकचौरे
SECURITY FOR SIX REBEL MP

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