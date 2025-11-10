कुस्तीचं लॉर्ड्स अशी ओळख असलेल्या 'खासबाग'साठी एकवटले कुस्तीशौकीन; कुस्ती पंढरी कोल्हापुरात पुन्हा कधी घुमणार 'शड्डू'!
देशभरात कुस्ती खेळणाऱ्या पैलवानांना कोल्हापूरच्या खासबाग कुस्ती मैदानाचं खास आकर्षण आहे.
Published : November 10, 2025 at 6:01 PM IST
कोल्हापूर : इटलीची राजधानी असलेल्या रोम शहरातील मैदानांच्या धरतीवर 1912 मध्ये करवीर संस्थानाचे अधिपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात खासबाग हे कुस्त्यांचं मैदान उभं केलं. देश-विदेशातील पैलवान कोल्हापुरात येऊन शारिरीक क्षमतेचा कस पाहणाऱ्या या खेळात लाल माती अंगावर घेऊन लढलेत. यामध्ये अनेक ऐतिहासिक कुस्त्या याच मैदानावर कुस्तीशौकिनांनी अनुभवल्या आहेत. मात्र, आता हे कुस्ती मैदान मरणासन्न अवस्थेत आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या मैदानावर कमरेपर्यंत गवत वाढलं असून गेली दोन वर्ष कुस्त्यांचा तर पत्ताच नाही. या विरोधात कोल्हापुरातील वस्ताद, पैलवान आणि कुस्तीशौकिनांनी एकत्र येत महापालिका प्रशासनाला जाब विचारला आहे. तसंच लवकरात लवकर मैदान सुस्थितीत करा, अन्यथा देश आणि राज्यातील पैलवानांनासोबत घेऊन लढा तीव्र करू, असा इशारा यावेळी उपस्थित मल्लांनी दिला.
'भारतातील कुस्तीचे लॉर्डस' अशी ओळख : दरम्यान, देशभरात कुस्ती खेळणाऱ्या पैलवानांना कोल्हापूरच्या खासबाग कुस्ती मैदानाचं खास आकर्षण आहे. एकदा तरी या आखाड्यातील माती अंगाला लागावी, यासाठी अनेक पैलवान आसुसलेले असतात. कुस्तीची पंढरी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरात 20 एप्रिल 1912 रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी खासबाग कुस्त्यांचं मैदान जनतेला अर्पण केलं. 'भारतातील कुस्तीचे लॉर्डस' अशी ओळख हळूहळू या मैदानाला मिळू लागली. देश-विदेशातील मल्ल खास कोल्हापुरात येऊन या मैदानावर आपला खेळ दाखवू लागले आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी राजा श्रेय दिलेल्या कुस्तीला खऱ्या अर्थानं या काळात सुवर्णयुग प्राप्त झालं होतं. मात्र अलीकडच्या काळात महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळं या मैदानाला आणि जवळच असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाला उतरती कळा लागली.
मैदानाची प्रचंड दुरावस्था : सव्वा वर्षांपूर्वी केशवराव भोसले नाट्यगृहाला आग लागली आणि राजर्षी शाहू महाराजांनी उभा केलेला सांस्कृतिक वारसा जळून खाक झाला. याच नाट्यगृहाच्या पुर्नउभारणीचं काम सध्या सुरू आहे. मात्र, याला हवी तशी गती मिळत नसल्यामुळं नाट्यकर्मीही नाराज आहेत. पुनर्बांधणींचं काम सुरू असल्यामुळं लागूनच असलेल्या खासबाग कुस्त्यांच्या मैदानावर गेली. दोन वर्ष साहित्य पडून असल्यामुळं या ठिकाणी कोणत्याही कुस्तीस्पर्धा झालेल्या नाहीत. परिणामी मैदानाची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. अस्ताव्यस्त पडलेलं साहित्य, मैदानात वाढलेलं गवत यामुळं मैदानाचं विद्रूपीकरण झालं आहे. महानगरपालिकेनं राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी उभा केलेलं कुस्तीचं वैभव जपण्यात महापालिका प्रशासन कुचराई करत असल्याचा आरोप यावेळी उपस्थित मल्लांनी केला आहे.
जागतिक कीर्तीच्या मल्लांनी घेतलेत कुस्तीचे धडे : जगज्जेता गामा, इमाम बक्ष, गणपत शिंदे, ज्ञानू माने, सादिक पंजाबी, गोंगा पंजाबी, व्यंकाप्पा बुरुड, देवाप्पा धनगर, गणपत ससे, बाबू बिरे, गणपतराव आंधळकर, श्रीपती खंचनाळे, हिंदकेसरी दीनानाथ सिंह, लक्ष्मण वडार, ऑलम्पिकवीर खाशाबा जाधव, कृष्णात मानगावे, दिनकरराव शिंदे, युवराज पाटील, सतपाल, सुशीलकुमार, योगेश्वर दत्त या जागतिक कीर्तीच्या मल्लांनी या मैदानावर कुस्तीचे धडे घेतले आहेत.
तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा : गेली सव्वा वर्ष संगीत सूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणींचं काम सुरू आहे. यामुळं कुस्तीचा धडा घेणाऱ्या नवोदित पैलवानांना कुस्ती पंढरी म्हणून ओळख असलेल्या खासबागेत सराव करता येत नाही, अशी खंत देखील यावेळी मल्लांनी व्यक्त केली. याबाबतचे निवेदन महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आलं. मात्र लवकरात लवकर खासबाग कुस्त्यांचे मैदान खेळासाठी खुलं न केल्यास देशभरातील पैलवानांसह तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशाराही कुस्ती शौकिनांनी दिला आहे. दरम्यान, "सध्या या ठिकाणच्या दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. युद्ध पातळीवर प्रयत्न करून कुस्त्यांचं मैदान पैलवानांसाठी उपलब्ध करून देऊ," असं आश्वासन महानगरपालिकेचे उपायुक्त रविकांत अडसो यांनी शिष्टमंडळाला दिलं आहे. तसंच राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी उभ्या केलेल्या ऐतिहासिक वास्तू सांभाळाव्यात आणि त्यांचं जतन करावं, अशी मागणी कोल्हापूरकर करत आहेत.
हेही वाचा :