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‘आई गेली...लेकरंही गेली!’ कुस्तीपटू अश्विनी पौळ आणि तिच्या दोन लेकरांवर अंत्यसंस्कार, ICU मध्ये असणाऱ्या तिसऱ्या लेकीचाही मृत्यू

नळदुर्ग किल्ल्यावरून तीन मुलांसह उडी घेतलेल्या कुस्तीपटू अश्विनी पौळ आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या अंत्यसंस्कारानंतर ICU मधील मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या तिसऱ्या जुळ्या मुलीचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय.

Wrestler Ashwini Pol Case Heartbreaking Scenes at Funeral
कुस्तीपटू अश्विनी पौळ आणि तिच्या दोन लेकरांवर अंत्यसंस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 4:08 PM IST

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सोलापूर : राष्ट्रीय कुस्तीपटू अश्विनी तानाजी मोहिते (विवाहानंतरचे नाव अश्विनी मनोहर पौळ, वय 30) या विवाहित महिलेनं गुरुवारी, आपल्या तीन लहान मुलांसह तुळजापूर तालुक्याती नळदुर्ग किल्ल्यातील उपळी बुरुजावरून उडी घेतल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेत अश्विनी आणि त्यांचा साडेपाच वर्षांचा मुलगा अजिंक्य यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. त्यांची अडीच वर्षांची जुळी मुलगी क्रांती हिचादेखील उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर दुसरी जुळी मुलगी वीरा गंभीर जखमी असल्यानं तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. परंतु, वीराचाही उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अश्विनी व त्यांच्या दोन्ही मुलांवर त्यांच्या माहेरी व्हंताळ (ता. उमरगा) येथे एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

गावात एकही चूल पेटली नाही..

व्हंताळ परिसरात अश्विनी आणि मुलांच्या मृत्यूची घटना गुरुवारी समजताच संपूर्ण गावात तीन दिवस एकही चूल पेटली नाही. प्रत्येक घरात दुःखाश्रू ढाळले जात होते आणि हळहळ व्यक्त केली जात होती. गावातील प्रत्येक जण या दुःखद घटनेमुळे सुन्न झाला होता. व्हंताळ गावात वाहनातून तिन्ही मृतदेह आणण्यात आले. वाहनातून सर्वप्रथम चिमुकल्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले; तो क्षण पाहताच उपस्थितांच्या काळजाचा ठोका चुकला.

अंत्यसंस्कार करताना उपस्थितांना हुंदका अनावर

आईच्या कुशीत खेळण्याच्या वयातील चिमुकल्यांना अशा अवस्थेत पाहून उपस्थितांना अश्रू अनावर झाले. त्यानंतर अश्विनीचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. आईसह दोन मुलांचे निष्प्राण देह पाहून संपूर्ण वातावरण अक्षरशः काळवंडून गेले. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास अश्विनी आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांवर एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चितेला भाऊ सूर्याजी मोहिते यांनी मुखाग्नी दिला. आईच्या कुशीत वाढलेली दोन लेकरे आणि त्यांची आई एकाच चितेवर विसावल्याचं दृश्य पाहून उपस्थितांचा संयमाचा बांध फुटला. 'आई गेली... लेकरंही गेली' या हृदयद्रावक वास्तवामुळे उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.

5 सुवर्ण आणि 6 रौप्यपदकावर कोरलं नाव

अश्विनी पौळ या राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट महिला कुस्तीपटू होत्या. त्यांना क्रीडा क्षेत्रात 'महाराष्ट्राची वाघिणी' म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यांनी 2007 मध्ये केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरम येथील राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांक, तर 2008 व 2009 मध्ये पंजाबमधील गुरुदासपूर आणि चेन्नई येथील राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्ण पदक पटकावलेलं आहे. याशिवाय 2010 मध्ये भोपाल, कानपूर आणि हरियाणा, तसंच बालेवाडी (पुणे), कन्याकुमारी आणि सैफई (लखनऊ) येथील राष्ट्रीय स्पर्धा गाजवत संपूर्ण कारकिर्दीत 5 सुवर्ण आणि 6 रौप्य पदकांवर आपलं नाव कोरलं आहे.

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TAGGED:

ASHWINI POL FUNERAL NEWS
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कुस्तीपटू अश्विनी पौळ प्रकरण
कुस्तीपटू अश्विनी पौळ मृत्यू
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