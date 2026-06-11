साल 2024 मधील वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपींविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा
हिट अँड रन सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय नेत्याचा मुलगा मिहीर शाहचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याच्याविरोधात खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जाणून घ्या, काय आहे प्रकरण?
Published : June 11, 2026 at 3:29 PM IST
मुंबई : 2024 मध्ये वरळी येथील हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहीर शाह आणि ड्रायव्हर राजऋषी बिडावत यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवण्यात येणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं आरोपींविरोधात बुधवारी सदोष मनुष्यवधाचा आरोप निश्चित केलाय. तर मिहीरचे वडील राजेश शाह यांची या प्रकरणातून दोषमुक्ताची याचिका फेटाळून लावत त्यांच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचा ठपका ठेवलाय. आरोपी मिहीर शाह आणि ड्रायव्हर बिडावत हे गेली दोन वर्ष कारागृहातच आहेत. आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानं हा खटला लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
हिट अँड रन प्रकरणात सत्र न्यायालयाकडून आरोप निश्चिती - मद्यधुंद अवस्थेत बीमडब्ल्यू कारनं एका दुचाकीला धडक देत, दुचाकीवरील ड्रायव्हरला गंभीर जखमी करत त्यावरील महिला सहप्रवाशाच्या मृत्यूला जबाबदार ठरल्याचा आरोप ठेवत मिहीर आणि त्याचा ड्रायव्हर राजऋषी बिडावत यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा आरोप निश्चित करण्यात आलाय. तर मिहीरचे वडील राजेश शाह यांच्यावर पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप ठेवला. त्यांच्याविरोधातही खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याचं निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल साळुंखे यांनी आरोप निश्चिती करताना नोंदवलं आहे. मिहीर आणि बिडावत यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांसह मोटार वाहन कायद्यांतर्गतही आरोप निश्चित करण्यात आलेत.
आरोपी जामिनास पात्र नाहीत - सर्वोच्च न्यायालय- याप्रकरणातील दोन्ही मुख्य आरोपी हे गेल्या दोन वर्षांपासून कारागृहातच आहेत. मिहीर आणि बिडावतनं यांनी घटनेच्यावेळी दाखवलेल्या असंवेशनशीलतेवर कनिष्ठ न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यांना जामीन नाकारताना कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच, तो जामिनासंही पात्र नसल्याची टिप्पणी केलीय. तसेच घटनेच्यावेळी मिहीर मद्यधुंद होता. त्याच्याकडून गंभीर गुन्हा घडल्याचं माहीत असूनही राजेश यांनी त्याची अटक आणि वैद्यकीय तपासणी टाळण्यास जाणीवपूर्वक मदत केल्याचा तसेच आपल्या पदाचा गैरवापर करत राजकीय दबाव टाकल्याचा आरोप पोलिसांनी केलाय.
मुंबई पोलिसांनी लावलेले आरोप - वरळी हिट अँड रनप्रकरणी चुकीची माहिती देणं आणि पुरावे नष्ट करणं यासाठी भारतीय न्यायसंहिता कलम 238 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी आरोपी मिहीर शाह, ड्रायव्हर बिडावत आणि राजेश शाह यांच्यावर भारतीय न्यायसंहिता कलम 105 अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केलाय.
पोलिसांनी कोर्टात सांगितलेला घटनाक्रम - 1 जुलै 2024 मध्ये नवा कायदा लागू झाल्यानंतर घडलेलं हे पहिलंच हिट अँड रनचं प्रकरण होते. वरळी हिट ॲण्ड रन प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटलंय की, राजेश शाह यांनीच मिहीरला पळून जाण्याची सूचना केली होती. 7 जुलै 2024 च्या पहाटे मिहीरच्या बीएमडब्ल्यूनं वरळी परिसरात स्कूटीवरून जाणाऱ्या प्रदीप आणि कावेरी नाखवा यांना पाठीमागून जोरदार धडक दिली. दोघेही गाडीच्या बोनेटवर कोसळले. मिहीरनं जोरात ब्रेक दाबताच प्रदीप गाडीच्या डाव्या बाजूला कोसळले तर कावेरी यांची साडी गाडीच्या चाकात अडकल्यानं त्यांना बाजूला होता आलं नाही. आरोपी मिहीर शाहनं वरळीत तब्बल दीड किलोमीटर अंतरापर्यंत कावेरी नाखवा यांना गाडीखाली फरपटत नेलं. पुढे, मोकळ्या रस्त्यावर कार थांबवून खाली अडकलेल्या कावेरी यांना बाजूला ढकलण्यात आलं. त्यांना मदत करण्याऐवजी, जागा बदलून ड्रायव्हरच्या हाती कार दिली. त्यानंतर ड्रायव्हरनं कावेरी नाखवा यांच्या अंगावरून भरधाव गाडी नेत दोघांनी तिथून पळ काढल्याची माहिती सीसीटीव्हीतून समोर आली आहे. त्यानंतर मिहीर आणि ड्रायव्हर राजऋषी दोघेही वांद्रे परिसरात आले. तिथं ड्रायव्हर बिडावतनं राजेश शाह यांना फोन करून घडलेला प्रकार सांगितला. तेव्हा शाह यांनी त्याला अपघाताची जबाबदारी घेण्यास सांगून मिहीरला पळून जाण्याच्या सूचना दिल्या.
गाडीची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न - गुन्हा घडल्यानंतर कार वांद्रे कलानगर परिसरात उभी करण्यात आली. ड्रायव्हर राजऋषी बिडावत यानं राजेश शाह यांना फोन करून घटनेची माहिती देताच राजेशनं कलानगर इथं धाव घेतली. तोपर्यंत मिहीर तिथून पळून गेला होता. राजेश यांनी टोईंग व्हॅनलाही फोन करून तिथं बोलावलं. तोवर गाडीवरील पक्षाचं चिन्ह आणि नंबर प्लेट काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मात्र, टोईंग व्हॅन घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच वरळी पोलीस तिथं पोहोचले. त्यांनी राजेशसह ड्रायव्हरला गाडीसकट ताब्यात घेतलं.
फरार मिहीर शाहला एका रेसॉर्टमधून अटक - मिहीरनं अपघातानंतर उपनगरात राहणाऱ्या मैत्रिणीच्या घरी एक झोप काढली होती. अपघातानंतर वडिलांनी पळून जाण्याच्या सूचना दिल्यानंतर मिहीरनं गोरेगाव परिसरात राहणाऱ्या आपल्या मैत्रिणीला जवळपास तीस ते चाळीस कॉल केले होते. मैत्रिणीनं याबाबत त्याच्या घरी फोन करून सांगताच, त्याच्या बहिणीनं मैत्रिणीचं घर गाठलं. त्यानंतर बहीण पूजा त्याला घेऊन बोरिवलीच्या घरी गेली. तिथून घराला कुलूप लावून आई मीना आणि बहिणीसह तो फरार झाल्याची माहिती होती. त्यानंतर तीन दिवसांनी त्याला विरारजीकच्या एका रेसॉर्टमधून अटक करण्यात आली होती.
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