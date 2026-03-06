ETV Bharat / state

मोहरीवर साकारली साई बाबांची जगातील सर्वात छोटी मूर्ती, भोपाळच्या कलाकारानं दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश

भोपाळच्या प्रीतिमा गुप्ता यांनी साईबाबांची सूक्ष्म मूर्ती साकारली आहे. मोहरीच्या दाण्यावर साईंची मूर्ती साकारून त्यांनी पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला आहे.

Shirdi Sai Baba idol
साई बाबांची जगातील सर्वात छोटी मूर्ती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
शिर्डी (अहिल्यानगर) : 'राईचा पर्वत करणं' ही म्हण एखाद्या छोट्या गोष्टीचा बाऊ केल्यानंतर वापरली जाते. मात्र, याच राईच्या म्हणजेच मोहरीच्या दाण्यावर शिर्डीच्या साईबाबांची जगातील सर्वात छोटी मूर्ती साकारून पर्यावरण संवर्धनाचा अनोखा संदेश देण्याचा प्रयत्न भोपाळच्या साईभक्त प्रीतिमा गुप्ता यांनी केला आहे. मोहरी तसंच, तांदळाच्या दाण्यावर देवतांच्या सूक्ष्म प्रतिमा साकारणं ही मध्यप्रदेशातील भोपाळचे विख्यात कलाकार प्रीतिमा यांची खासियत आहे. यापूर्वी त्यांनी प्रभू श्रीराम आणि महादेव यांच्या सूक्ष्म प्रतिमा तयार केल्या आहेत.

'माझी कला साईबाबांच्या आशीर्वादानंच' : प्रीतिमा गुप्ता या शिर्डी साईबाबांच्या निष्ठावान भक्त असून त्यांनी आजपर्यंत राईच्या दाण्यावर साईबाबांच्या अनेक मूर्ती साकारल्या आहेत. 'माझ्याकडे जी काही कला आहे ती साईबाबांच्या आशीर्वादानंच आहे. त्यामुळे साईबाबांची जगातील सर्वात छोटी आणि अतिशय सुंदर मूर्ती मोहरीवर बनवण्याचा निर्णय घेतला,' असं त्यांनी सांगितलं. साईबाबांची कोणती मूर्ती मोहरीच्या दाण्यावर बनवायची? असा विचार करत असताना त्यांच्या डोळ्यासमोर द्वारकामाईतील शिळेवर बसलेल्या साईबाबांचं रूप आलं. त्याच रूपाची मूर्ती त्यांनी मोहरीवर साकारली.

Worlds Smallest Shirdi Sai Baba idol
साई बाबांची जगातील सर्वात छोटी मूर्ती (ETV Bharat)

मोहरीवर साकारले शिळेवर बसलेले साईबाबा : शिर्डी साईबाबांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य ज्या द्वारकामाईत घालवलं, त्या ठिकाणी असलेल्या शिळेवर बसून त्यांनी अनेक भाविकांना विविध रूपात दर्शन दिलं आहे. त्या शिळेवर जसे साईबाबा बसत असत, त्याची हुबेहूब प्रतिकृती प्रीतिमा गुप्ता यांनी मोहरीच्या दाण्यावर साकारली आहे. या सूक्ष्म मूर्तीमध्ये अत्यंत सुंदर आणि बारकाईची कारागिरी दिसून येते. तसंच प्रीतिमा गुप्ता यांनी तांदळाच्या दाण्यावर 'साई राम' हे नाव लिहून तेही साईचरणी समर्पित केलं आहे. आजकाल विविध आकारांच्या आणि विविध साहित्यांच्या मूर्ती मोठ्या प्रमाणावर तयार केल्या जातात. पूर्वी दगडांच्या मूर्तींचं पूजन केलं जात असे. मात्र, आता प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस आणि प्लास्टिकच्या मूर्तींचा वापर वाढला आहे. मूर्तीचा आकार मोठा असणं महत्त्वाचं नसून भक्तीभाव मोठा असणं आवश्यक आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

Worlds Smallest Shirdi Sai Baba idol
साई बाबांची जगातील सर्वात छोटी मूर्ती (ETV Bharat)

शिर्डीत येऊन दर्शन घेतलं : अध्यात्मात कणाकणात ईश्वर असतो असं सांगितलं जातं. देवाची भक्ती करण्यासाठी त्याचं भव्य आणि विशाल रूपच असलं पाहिजे असं नाही. श्रद्धा आणि भावना हेच पूजेचं खरं मर्म आहे. मोठ्या मूर्तींसाठी पर्वत तोडणं किंवा प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस, पॉली फायबर तसंच प्लास्टिकचा वापर केल्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. त्याऐवजी अगदी मोहरीच्या छोट्याशा दाण्यावरही देवाची प्रतिमा साकारून तिचं पूजन करता येतं, असा पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश साईभक्त प्रीतिमा गुप्ता यांनी आपल्या कलेतून दिला आहे. साईभक्त प्रीतिमा यांनी आज शुक्रवारी (6 मार्च) आपल्या परिवारासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांचा शाल आणि प्रसाद देऊन सत्कार करण्यात आला. त्यांनी मोहरीच्या दाण्यावर साकारलेली साईबाबांची जगातील सर्वात छोटी मूर्ती पाहून उपस्थित सर्वजण थक्क झाले. तसंच साईबाबा संस्थानच्या वतीनं त्यांच्या कलेचं कौतुकही करण्यात आलं.

Preetima Gupta
प्रीतिमा गुप्ता (ETV Bharat)


TAGGED:

SHIRDI SAI BABA
SAI BABA IDOL ON GRAIN RYE
प्रीतिमा गुप्ता
साई बाबा
SMALLEST SHIRDI SAI BABA IDOL

