सर्वात लांब उडणारा 'बार टेल्ड गॉडविट' पक्षी अमरावतीच्या पाणवठ्यावर दाखल; सायबेरिया, अलास्का, टुंड्रा प्रदेशातला पक्षी पहिल्यांदाच विदर्भातला पाहुणा

‘बार-टेल्ड गॉडविट’ हा दुर्मिळ स्थलांतरित पक्षी पहिल्यांदाच अमरावतीतील बोर धरण आणि अमरावती विद्यापीठ परिसरात दिसला आहे. हा पक्षी हजारो किलोमीटरचा प्रवास न थकता करतो.

Bar tailed godwit Bird
सर्वात लांब उडणारा 'बार टेल्ड गॉडविट' पक्षी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 8, 2025 at 8:10 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 8:20 PM IST

BY - Shashank Laware

अमरावती : जगात सर्वात लांब अद्भुत स्थलांतर करणारा पक्षी अशी ओळख असणारा 'बार टेल्ड गॉडविट' (Bar Tailed Godwit) नावाचा पक्षी हिवाळ्यात चक्क अमरावती शहरालगत असणाऱ्या बोर धरण आणि अमरावती विद्यापीठ परिसरात असणाऱ्या तलावावर आढळलाय. सायबेरिया, अलास्का, टुंड्रा या प्रदेशातला हा पक्षी हिवाळ्यात मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवर नेहेमीच आढळतो. मात्र, पहिल्यांदाच 'बार टेल्ड गॉडविट' हा विदर्भात पाहुणा म्हणून आलाय. याबाबत पक्षीप्रेमी देखील आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. प्रदेशातून आलेल्या या खास पाहुण्यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

बोर धरण आणि अमरावत विद्यापीठ परिसरात सर्वात लांब उडणारा बार टेल्ड गॉडविट पक्षी (ETV Bharat Reporter)

'असं' आहे वैशिष्ट्य : 'बार टेल्ड गॉडविट' हा समुद्र किनाऱ्यावर आढळणारा पक्षी असून, त्याचे पाय लांब असतात. त्याची चोच वरच्या दिशेनं वक्र असते आणि त्याच्या शेपटीवर असणाऱ्या आडव्या पट्ट्यांमुळं तो पटकन ओळखता येतो. या पट्ट्यांमुळंच त्याला 'बार टेल्ड' असं म्हटलं जात असल्याची माहिती पक्षीमित्र यादव तरटे पाटील यांनी दिली. हा पक्षी मध्यम ते मोठ्या आकाराचा असून, त्याची लांबी ३७ ते ४१ सेंटीमीटर तर पंखांची रुंदी ही ७० ते ८० सेंटीमीटर असते. या पक्षाचं वजन २५० ते ६०० ग्रॅम असतं. मादीच्या तुलनेत नर लहान आणि अधिक आकर्षक असतात. हा पक्षी समुद्रातले किडे, जंत, शिंपले खातो. या पक्षाची लांब आणि टोकदार चोच ही चिखलात खोलवर जाऊन खाद्य काढते, असं यादव तरटे पाटील यांनी सांगितलं.

Bar tailed godwit Bird
बार टेल्ड गॉडविट पक्षी (ETV Bharat Reporter)

नॉनस्टॉप फ्लाईट : 'बार टेल्ड गॉडविट' हा अलास्का ते न्यूझीलंड असा जवळपास ११ हजार ते १२ हजार किलोमीटर लांबीचा प्रवास न थकता करतो. विशेष म्हणजे, आठ ते दहा दिवस याचा प्रवास हा न थकता सुरू असतो. या पक्षाचा हा प्रवास म्हणजे 'नॉनस्टॉप फ्लाईट' मानला जातो, असं यादव तरटे पाटील सांगतात.

Bar Tailed Godwit Bird
बार टेल्ड गॉडविटचे मूळ निवास (ETV Bharat GFX)

'बार टेल्ड गॉडविट'चे मूळ निवास

  • साइबेरिया
  • अलास्का
  • उत्तर युरोप
  • टुंड्रा प्रदेश



भारतात 'या' ठिकाणी येतो 'बार टेल्ड गॉडविट' :

  • ऑक्टोबर ते मार्च या काळात भारतात सर्व समुद्र किनाऱ्यांवर हा पक्षी स्थलांतर करून येतो.
  • महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, एरोली, वाशी या भागात समुद्र खाडीत दिसतो.
  • उरण, पनवेल येथील समुद्र खाडी आणि अलिबाग किनारपट्टीवर दिसतो.
  • रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील समुद्राची किनारपट्टी, देवगड, मालवण आणि गणपतीपुळे या भागात आढळतो
Bar Tailed Godwit Bird
बार टेल्ड गॉडविटचं खाद्य (ETV Bharat GFX)



हा पक्षी होतोय दुर्मिळ : 'इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर' या पक्षी, प्राणी, वनस्पती यांच्या अस्तित्वाला असणाऱ्या धोक्याचा अभ्यास करून त्याचं अधिकृत मूल्यमापन करणाऱ्या संस्थेनं 'बार टेल्ड गोडविट' या पक्षाची संख्या कमी होत असल्याचा अहवाल दिलाय. हा पक्षी सध्या अतिशय दुर्मिळ मानला जातोय.

Bar Tailed Godwit Bird
भारतात 'या' ठिकाणी येतो बार टेल्ड गॉडविट (ETV Bharat GFX)



'बार टेल्ड गॉडविट'चं खाद्य :

  • शिंपले
  • लहान खेकडे
  • जंत
  • कीटक
  • अळ्या
  • चिखलातील सूक्ष्म जीव
Bar tailed godwit Bird
बोर धरण परिसरात बार टेल्ड गॉडविट पक्षी (ETV Bharat Reporter)



अमरावतीत दिसणं हे आश्चर्य : अमरावती शहरालगत नांदगाव पेठपासून काही अंतरावर असणाऱ्या बोर धरणाच्या काठावर हा पक्षी चार दिवसांपूर्वी पक्षीमित्र आणि वाईल्डफोटोग्राफर डॉ.तुषार आंबडकर यांनी टिपलाय. यावेळी अमित सोनटक्के, विनय बढे आणि यादव तरटे पाटील हे सगळे पक्षीमित्र सोबत होते. "या पक्षाला पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटलं. तीन- चार दिवस या पक्षाच्या मागे त्या धरणावर गेलो. एखादं लाकूड असल्यासारखं भासवून शांत पद्धतीनं या पक्षाचे फोटो टिपलेत". असं डॉ. तुषार अंबडकर 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले.

Bar tailed godwit Bird
अमरावत विद्यापीठ परिसरात बार टेल्ड गॉडविट पक्षी (ETV Bharat Reporter)


'असा' करतात प्रवास : सलग नऊ दिवस प्रचंड लांब असा प्रवास हे पक्षी करतात. प्रवासाला निघण्यापूर्वी ते भरपूर चरबीयुक्त अन्न खातात. उड्डाणादरम्यान त्यांची पचनेंद्रिय आकुंचन पावते. हे या पक्षांमध्ये एक विलक्षणीय निसर्गाची देण आहे. टुंड्रा प्रदेश आणि सायबेरिया, अलास्का येथून भारतात समुद्र किनाऱ्यावर येणारा हा पक्षी अमरावतीत कसा आला हे आश्चर्य आहे. कदाचित तो भरकटला असावा, असा अंदाज डॉ.तुषार अंबाडकर यांनी व्यक्त केलाय.



भारतात येण्याचं कारण काय? : हिवाळ्यात सायबेरिया, अलास्का आणि टुंड्रा प्रदेशात मायनस ३० ते मायनस ५० डिग्री सेल्सियस इतकं तापमान असतं. यामुळं हिवाळ्यात अनेक पक्षांप्रमाणे हा पक्षी देखील भारतात येतो. भारतासोबतच श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकेच्या समुद्र किनाऱ्यापर्यंत जाऊन पोहचतो, अशी माहिती यादव तरटे पाटील यांनी दिली.


संपादकांची शिफारस

