जागतिक व्याघ्र दिन विशेष : वाघांचे संरक्षण ही काळाची गरज; भारत जगातील सर्वाधिक वाघांचा देश
भारतात 1973 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रोजेक्ट टायगर (व्याघ्र प्रकल्प) सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला देशभरात 9 व्याघ्र प्रकल्पांची स्थापना करण्यात आली.
Published : July 29, 2026 at 9:47 AM IST
अमरावती : वाघ हा केवळ जंगलाचा राजा नाही, तर संपूर्ण पर्यावरणाचा समतोल राखणारा महत्त्वाचा घटक आहे. वाघांचे अस्तित्व टिकवणं म्हणजे जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधतेचं संरक्षण होय. जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त भारतातील व्याघ्र संवर्धनाची वाटचाल, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचं महत्त्व आणि पर्यावरणातील वाघांच्या भूमिकेचा 'ईटीव्ही भारत'नं घेतलेला हा विशेष आढावा.
व्याघ्र दिन का साजरा केला जातो? : दरवर्षी 29 जुलै रोजी जगभर जागतिक व्याघ्र दिन साजरा केला जातो. वाघांच्या झपाट्याने घटणाऱ्या संख्येबाबत जनजागृती करणं, त्यांच्या संरक्षणासाठी लोकसहभाग वाढवणं आणि वाघांच्या अधिवासाचं संवर्धन करणं हे या दिवसामागील प्रमुख उद्देश आहेत. 2010 मध्ये रशियातील सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या 'ग्लोबल टायगर समिट'मध्ये 29 जुलै हा दिवस जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी जगभरातील वाघांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली होती. त्यानंतर विविध देशांनी वाघांच्या संरक्षणासाठी विशेष उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली.
भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांची महत्त्वपूर्ण भूमिका : भारतात 1973 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रोजेक्ट टायगर (व्याघ्र प्रकल्प) सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला देशभरात 9 व्याघ्र प्रकल्पांची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील 'मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प' हा या पहिल्या 9 व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक असून तो विदर्भासाठी अभिमानाची बाब मानला जातो.
वन्यजीव अभ्यासक कैलास संखला यांनी वाघांच्या संरक्षणाचं महत्त्व शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविल्यानंतर व्याघ्र प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप मिळालं. या उपक्रमामुळे भारतातील वाघांच्या संवर्धनाला मोठी चालना मिळाली. मेळघाटात वन आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या कुला संस्थेचे प्रमुख राकेश महल्ले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं की, प्रभावी संवर्धन धोरणं आणि व्याघ्र प्रकल्पांमुळे आज भारत जगातील सर्वाधिक वाघांची संख्या असलेला देश म्हणून ओळखला जातो.
पर्यावरणाच्या समतोलासाठी वाघांचे अस्तित्व अत्यावश्यक : वाघ हा जंगलातील सर्वोच्च शिकारी असून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सांबर, चितळ, रानडुक्कर आणि नीलगाय यांसारख्या तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचं काम वाघ करतो. वाघांची संख्या घटल्यास तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढून जंगलातील गवत, झाडांची पालवी आणि वनस्पतींचं नुकसान होऊ शकतं. परिणामी अन्नटंचाई निर्माण होऊन हे प्राणी गावांकडे वळतात, शेतीचं नुकसान करतात आणि संपूर्ण अन्नसाखळी विस्कळीत होते. त्यामुळे वाघांचं संरक्षण म्हणजे केवळ एका प्राण्याचे नव्हे, तर संपूर्ण परिसंस्थेचं संरक्षण असल्याचं कुला संस्थेचे प्रमुख राकेश महल्ले यांनी सांगितलं.
'वाघ वाचला तर निसर्ग वाचेल' : जंगल सुरक्षित राहण्यासाठी वाघांचे अस्तित्व आवश्यक आहे. जंगल टिकलं तर पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहतात आणि पाणी टिकल्यास शेती तसेच मानवी जीवनही सुरक्षित राहते. त्यामुळे 'वाघ वाचवा म्हणजे निसर्ग वाचवा' हा संदेश प्रत्येकानं आत्मसात करण्याची गरज असल्याचंही महल्ले यांनी सांगितलं.
वाघाचे 'फॉल्स आयज' हे वैशिष्ट्य : वाघाला दोन डोळे असले तरी त्याच्या कानामागील पांढरे गोल ठिपके इतर प्राण्यांना डोळ्यांसारखे दिसतात. त्यामुळे वाघ पाणी पीत असताना किंवा खाली वाकलेला असतानाही तो सतर्क असल्याचा भास इतर प्राण्यांना होतो. तसेच वाघिणीची पिल्लेही या पांढऱ्या ठिपक्यांच्या आधारे आईचा मागोवा घेतात. वन्यजीव अभ्यासक या वैशिष्ट्याला 'फॉल्स आयज' (False Eyes) असे संबोधतात, अशी माहितीदेखील राकेश महल्ले यांनी दिली.
जगातील वाघांच्या अस्तित्वात असणाऱ्या प्रमुख उपप्रजाती
- रॉयल बंगाल वाघ हा भारत, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेशमध्ये आढळतो
- सायबेरियन वाघ रशियामध्ये आढळतो.
- इंडो चायनीज वाघ हा थायलंड आणि म्यानमार मध्ये आहे.
- मलायन वाघ हा मलेशियामध्ये आढळतो.
- सुमात्रन वाघ हा इंडोनेशियामध्ये पाहायला मिळतो.
तीन प्रजाती कायमच्या नष्ट : मानवी हस्तक्षेप, जंगलतोड आणि शिकारीमुळं वाघांच्या तीन उपप्रजाती कायमच्या नष्ट झाल्या आहेत.
नामशेष झालेले वाघ
- बाली वाघ : 1937 ते 40 दरम्यान नामशेष.
- जावा वाघ : आहे 1970 ते 1980 दरम्यान नामशेष.
- कॅस्पियन वाघ : 1970 च्या सुमारास नामशेष.
2022 च्या अखिल भारतीय व्याघ्रगणनेनुसार भारतातील वाघांची संख्या :
- मध्यप्रदेश : 785
- कर्नाटक : 563
- उत्तराखंड : 560
- महाराष्ट्र : 444
- तामिळनाडू : 306
- आसाम : 229
- केरळ : 213
- उत्तर प्रदेश : 205
- पश्चिम बंगाल : 101
- राजस्थान : 88
मेळघाटात दीडशेच्या वर वाघ : सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेला मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचा व्याग्र अधिवासांपैकी एक आहे. जैवविविधतेनं समृद्ध असलेल्या या परिसरात वाघांची संख्या सध्या घडीला 150 च्या वर आहे. 2022 मध्ये मेळघाटात 105 वाघ असल्याची नोंद झाली. ही संख्या आता दीडशेच्या वर गेली आहे असं राकेश महल्ले म्हणाले.
प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी : वाघांचा संरक्षण ही केवळ वनविभागाची जबाबदारी नाही. जंगलाचं संरक्षण, वन्यजीवांची शिकाररोखण, प्लास्टिकमुक्त जंगल, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण पूरक जीवनशैली स्वीकार नाही. प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. कारण वाघ वाचला तर जंगल वाचेल, जंगल वाचलं तर पाणी आणि पर्यावरण वाचेल आणि पर्यावरण सुरक्षित राहिले तरच मानवाचं भविष्य सुरक्षित राहिल असं राकेश महाले म्हणाले.