मुंबईत चिमण्यांची संख्या कशामुळे कमी झाली? पक्षी मित्रांसह अभ्यासकांनी सांगितलं कारण

20 मार्चला जागतिक चिमणी दिन साजरा केला जातो. याचं औचित्य साधून धारावीतील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयामध्ये 'जागतिक चिमणी दिना'निमित्त चिमणीसाठी घरट उभारण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला.

Published : March 20, 2026 at 5:38 PM IST

मुंबई : चिमणी हा आपल्या निसर्गाचा महत्त्वाचा घटक आहे. चिमणी पक्षी निसर्गातून कमी झाला तर त्याचा निसर्गाला मोठा तोटा होऊ शकतो. निसर्गचक्रात चिमणीचं महत्त्वाचं योगदान आहे. अशावेळी चिमणी वाचवण्याचं काम आपलं असल्याची भावना 'जागतिक चिमणी दिना'निमित्त पक्षी मित्र संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद माने यांनी बोलून दाखवली.

गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई आणि परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या शहरांमध्ये चिमण्यांचं प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. "मुंबईत पाहायला गेलो तर चिमणीच प्रमाण खूपच कमी झालं आहे. अशावेळी लहान मुलांच्या गोष्टीतल्या चिऊ ताईला वाचवण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासनानं आपण काय काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत," अशी भावना पक्षी मित्र प्रमोद माने यांनी व्यक्त केली.

चिमण्यांची संख्या वाढवणं आपली जबाबदारी : धारावीतील छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयामध्ये 'जागतिक चिमणी दिना'निमित्त चिमणीसाठी घरट उभारण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला. यावेळी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन चिमण्यांच घरट बांधण्याचा उपक्रम हाती घेतला. यावेळी पक्षीमीत्र प्रमोद माने यांनी या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. "मोबाईलच्या नव्या युगामध्ये रेडिगेशनमुळं मोठ्या प्रमाणावर चिमण्यांच्या संख्येमध्ये घट झाली. मुंबईत 70 ते 80 टक्के इतकी ही घट होती. आज मुंबई शहरात आपल्याला चिमण्या पाहायला मिळत नाहीत. ग्रामीण भागात चिमण्या पाहायला मिळतात. मात्र, शहरी भागात त्या पाहायला मिळत नाहीत. अशावेळी कमी झालेली चिमण्यांची संख्या वाढवणं, ही आपली जबाबदारी आहे. कारण चिमणी हा निसर्गाचा एक अविभाज्य भाग आहे," अशी माहिती प्रमोद माने यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.

चिमणी माणसांसोबत राहणारा पक्षी : "चिमणी हा डोमेस्टिक (माणसांच्या आजूबाजूला राहणारा) पक्षी आहे. माणसाच्या सानिध्याशिवाय चिमणी जंगलात राहू शकत नाही. यामुळं चिमणी आपलं घरट बनवण्यासाठी माणसाचं घर शोधते. चिमणीची घरटी ही खिडक्यांमध्ये दरवाजांमध्ये किंवा घरातल्या एखाद्या कोपऱ्यात असतात. मात्र, आता मोठ्या मोठ्या इमारती होत आहेत. तिथं स्लाईडिंगच्या खिडक्या आल्या आहेत. यामुळं चिमण्यांना घरटं बांधणं कठीण झालं आहे. यामुळेच मुंबईमध्ये चिमण्यांची संख्या कमी होत आहे", अशी माहिती प्रमोद माने यांनी दिली.

तर आपणही लावू शकतो हातभार : यावेळी बोलताना विजय अवसरे म्हणाले की, "चिमण्यांना वाचवण्यासाठी आपण नक्कीच हातभार लावू शकतो. आपण त्यांच्यासाठी घराबाहेर एक वाटी पाणी आणि एक वाटी धान्य ठेवून त्यांना जगण्यासाठी मदत करू शकतो. यामुळं आधीच कमी होत आलेली चिमण्यांची संख्या वाढवण्यात आपल्याला मदत होईल."

चिमणी निसर्गात नसल्याचा माणसावर परिणाम होण्याची शक्यता : "जर चिमणी निसर्गातून निघून गेली तर याचा थेट परिणाम हा मानवाला होऊ शकतो. पावसाळ्यात कित्येकदा झाडं मुळासकट पडल्याचं आपण बघतो. याचं कारण म्हणजे त्या झाडावर चिमण्या नसतात. चिमण्या त्या झाडावरची वाळवी खात नाहीत. परिसरातले लहान किडे कबुतरं खात नाहीत. घारी खात नाहीत, हे खाण्याचं काम चिमण्या करतात. त्यामुळे चिमण्या या निसर्गासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत," असं प्रमोद माने म्हणाले.

तर याचा फायदा चिमण्यांचं संवर्धन करण्यात होईल : चिमण्यांचं पुनर्विकास करताना निसर्गाची हानी होणार नाही याकडं प्रशासनानं लक्ष द्यावं. बर्ड गॅलरीसारखे उपक्रम जर मुंबई शहरामध्ये राबवले तर नक्कीच याचा फायदा चिमण्यांचं संवर्धन करण्यात होईल, अशी प्रमोद माने यांनी प्रशासनाला विनंती केली.

चिमणी अभ्यासक काय म्हणाले? : "भारतामध्ये आठ प्रकारच्या चिमण्या आढळतात. मुंबईत आढळणाऱ्या चिमणीला 'house sparrow' असं म्हटलं जातं. गेल्या कित्येक वर्षात चिमण्यांची जनगणना न झाल्यामुळं नक्की चिमण्यांची संख्या कितीनं कमी झाली आहे, हे सांगणं जरी कठीण आहे. असे असले तरीदेखील मोठ्या प्रमाणावर चिमण्या या मुंबईमध्ये कमी झाल्या आहेत हे स्पष्ट आहे," अशी माहिती चिमणी अभ्यासक विजय अवसरे यांनी दिली.

