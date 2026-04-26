ETV Bharat / state

7 प्रकारचा 90 किलो तांदूळ अन् 521 भाताचे प्रकार बनवून रचला विश्वविक्रम; कोल्हापूरच्या खाद्यसंस्कृतीत ऐतिहासिक भर

शास्त्रीनगर येथील संस्थेच्या परिसरात शनिवारी सकाळी 7 वाजता सुरू झालेल्या या उपक्रमात 10 व्यावसायिक शेफ्स आणि 40 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.

A Historic Addition to Kolhapur's Culinary Culture
कोल्हापूरच्या खाद्यसंस्कृतीत ऐतिहासिक भर (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 1:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर- कोल्हापूरच्या अश्विनी भोसले हॉस्पिटॅलिटी अँड कलिनरी इन्स्टिट्यूट एलएलपी यांच्या वतीने आयोजित भव्य उपक्रमात मास्टर शेफ दिग्विजय भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली एकाच वेळी 521 भाताचे प्रकार तयार करून विश्वविक्रम प्रस्थापित करण्यात आलाय. शास्त्रीनगर येथील संस्थेच्या परिसरात शनिवारी सकाळी 7 वाजता सुरू झालेल्या या उपक्रमात 10 व्यावसायिक शेफ्स आणि 40 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. लंडनमधील वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद होण्यासाठी हा प्रयत्न दिग्विजय भोसले यांनी हाती घेतला होता.

विविध देशांच्या तांदळापासून साकारले पदार्थ : या विश्वविक्रमी उपक्रमासाठी भारतासह देश-विदेशातील सात प्रकारच्या तांदळाचा वापर करण्यात आला. यामध्ये दाल खिचडीपासून सुरू होऊन विविध बिर्याणी, पुलाव यांसारख्या भारतीय पारंपरिक पदार्थांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय रिसोटो, पायेला, सुशी, जांबालयसारखे पदार्थ तयार करण्यात आलेत. शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारच्या 521 पदार्थांची निर्मिती करण्यासाठी 90 किलो तांदूळ खर्च झालेत.

सर्जनशीलता आणि सामाजिक भान यांचा संगम : " खरं तर हा उपक्रम केवळ विक्रमासाठी नव्हे, तर जगभरातील खाद्यसंस्कृतींचा गौरव, जतन आणि प्रसार करण्यासाठी आयोजित करण्यात आला होता. शेफ्सची सर्जनशीलता दाखविणे, विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक पाककलेचा अनुभव देणे आणि भाताच्या माध्यमातून सांस्कृतिक एकतेचा संदेश देणे हे उपक्रमाचे मुख्य उद्देश होते," असे शेफ दिग्विजय भोसले यांनी सांगितले. यावेळी अश्विनी भोसले, निखिल नरले, श्रेया बारटक्के, सानिका पाटील यांसह संस्थेचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

कोल्हापूरची खाद्यपरंपरा आता जागतिक पातळीवर : कोल्हापूर ही झणझणीत मिसळ, तांबडा-पांढरा रस्सा यांसारख्या खाद्यसंस्कृतीसाठी ओळखली जाते. या उपक्रमाने तांदूळ हा जगभरातील मुख्य अन्नधान्य म्हणून नव्याने सादर करत कोल्हापूरला पाककला क्षेत्रात नवे स्थान मिळवून दिलं गेलंय. खाद्यप्रेमी, पाककला मान्यवर यांच्याकडून या प्रयत्नाला विशेष प्रशंसा मिळाली असून, संस्थेच्या संचालिका अश्विनी भोसले यांनीही यात मोलाचे योगदान दिले आहे. हा विक्रम कोल्हापूरच्या खाद्यवारशाला जागतिक ओळख देणारा ठरेल.

हेही वाचाः

'पक्षात दोष नसता तर ते गेले नसते'; आपच्या खासदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर अण्णा हजारेंची केजरीवालांवर टीका
धीरेंद्र शास्त्रींच्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे राजकारण तापलं! इंद्रजित सावंत यांनी कारवाईची केली मागणी

TAGGED:

RICE VARIETIES
WORLD RECORD
7 प्रकारचा 90 किलो तांदूळ
KOLHAPUR CULINARY HERITAGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.