शिवजन्मोत्सवनिमित्त नाशिकमध्ये साकारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजगादीचा विश्वविक्रम!

नाशिकमध्ये शिवजन्मोत्सवनिमित्त छत्रपती सेनेच्या वतीनं शिवरायांची भव्य व विश्वविक्रमी स्वरूपातील राजगादी साकारण्यात आली आहे.

World record for the throne of Chhatrapati Shivaji Maharaj, created in Nashik
शिवजन्मोत्सवनिमित्त नाशिकमध्ये साकारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजगादीचा विश्वविक्रम! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 8:43 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 8:56 PM IST

नाशिक : दरवर्षी 19 फेब्रुवारीला मोठ्या जल्लोषात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जाते. पराक्रम, शौर्य आणि स्वाभिमानाचे ज्वलंत उदाहरणं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. शिवजन्मोत्सव राज्यातील अनेक भागांमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केलं जातं. अशातच नाशिकमध्ये शिवजन्मोत्सवनिमित्त छत्रपती सेनेच्या वतीनं शिवरायांची भव्य व विश्वविक्रमी स्वरूपातील राजगादी साकारण्यात आली असून तिची नोंद 'वंडर बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये करण्यात आली आहे. दरम्यान, छत्रपती सेना महाराष्ट्र राज्य तर्फे दरवर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी निगडित प्रतिकात्मक वस्तू भव्य स्वरूपात साकारून त्यांची विश्वविक्रमात नोंद केली जाते.

राजगादीसह 4 फूट उंच भव्य जिरे टोप : नाशिकमध्ये शिवजन्मोत्सवाची तयारी जोरदार सुरू आहे. अशात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वस्तूंचे ऐतिहासिक महत्त्व जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य छत्रपती सेना करत आहे. अनेक शिवभक्तांना शिवरायांची मूळ राजगादी कुठं आहे व तिचं ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे? याबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळं यावर्षी विशेष उपक्रम म्हणून छत्रपती सेनेच्या वतीनं शिवरायांची राजगादी (तख्त) भव्य स्वरूपात साकारण्यात आलीय. तसंच तख्तावर ठेवण्यासाठी 4 फूट उंच भव्य जिरे टोप साकारण्यात आला आहे. 2 कारागिरांनी 6 दिवस मेहनत घेऊन हा जिरे टोप साकारला आहे. तसंच या राजगादीची अधिकृत नोंद 'वंडर बुक ऑफ रेकॉर्ड'मध्ये करण्यात आली असून आज (17 फेब्रुवारी) तिचा विश्वविक्रमी अनावरण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला.

शिवजन्मोत्सवनिमित्त नाशिकमध्ये साकारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजगादीचा विश्वविक्रम! (ETV Bharat Reporter)

याआधीही अनेक वस्तूंच्या प्रतिकृतींचा विश्वविक्रम : "याआधी छत्रपती सेनेने 13 फूट जिरे टोप, 13 फूट रुंद भवानी तलवार, 6 फुटांची वाघ नखं, 6 फुटाचे कटियार, 21 फुटांची कवड्याची माळ, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 6 फूट बाय 8 फुटांचा टाक तसंच रायगडावरील निष्ठेची पायरी साकारण्यात आली होती. या सर्वांचा विश्वविक्रम झाला आहे," अशी माहिती छत्रपती सनेचे प्रमुख चेतन शेलार यांनी दिली.

ऐतिहासिक तख्त आजही साताऱ्यात : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सुमारे 348 वर्षांपूर्वीचे ऐतिहासिक तख्त आजही सातारा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात जतन करून ठेवण्यात आलं आहे. या तख्ताला सोन्याच्या तारा आणि विशेष स्वरूपाचं जरी काम करण्यात आलं आहे. अजिंक्यतारा किल्ल्यावर 56 दिवस मुक्काम असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे तख्त वापरलं होतं. हे तख्त शिवकालीन वैभव मराठा साम्राज्याची सत्ता आणि स्वराज्याचे तेजस्वी प्रतीक मानलं जाते. हे तख्त फायबर आणि स्टील पासून बनवले असून त्याचे वजन सुमारे 230 किलो आहे.

