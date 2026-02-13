जागतिक रेडिओ दिन विशेष : कोल्हापूरच्या अवलियाचा अनोखा छंद, जुन्या रेडिओंचा केला संग्रह, काय आहे खास?
जागतिक रेडिओ दिनानिमित्त जाणून घेऊया कोल्हापुरातील शरद पाटील या रेडिओप्रेमी अवलियाची कहाणी.
Published : February 13, 2026 at 4:45 PM IST
कोल्हापूर : ज्या काळात मनोरंजनाची साधनं अत्यल्प होती. त्या काळात सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत रेडिओचा सुमधूर आवाज कानावर पडायचा... या आवाजानं सारं जग कळायचं... शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना तसंच आता उतार वयातही आपल्यासोबत चालणारा आणि आपल्याशी बोलणारा रेडिओ हाच आपला सखा आणि सोबती वाटायचा... पण आताच्या मोबाईलच्या दुनियेत हा अमूल्य ठेवा कुठंतरी जपायला हवा, या उद्देशानं कोल्हापुरातील वडकशिवाले गावचे शरद पाटील यांनी जुन्या काळातील रेडिओचा संग्रह पोटच्या मुलाबाळाप्रमाणं जपला आहे. त्यामुळं आज जागतिक रेडिओ दिनानिमित्त जाणून घेऊया कोल्हापुरातील शरद पाटील या रेडिओप्रेमी अवलियाची कहाणी...
लहानपणापासूनच रेडिओविषयी कुतूहल : कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील वडकशिवाले गावातील शरद पाटील हे शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले. घरची सर्वसामान्य परिस्थिती यातून त्यांनी शिक्षण घेतलं. त्यानंतर त्यांनी बिद्री येथील दुधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्यात ते सुपरवायझर म्हणून काम केलं. आता ते सेवानिवृत्त आहेत. मात्र, लहानपणापासूनच त्यांना रेडिओविषयी प्रचंड कुतूहल होत. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेतानाही शरद पाटील यांनी रेडिओलाच आपला सखा आणि सोबती बनवलं होतं.
जुन्या रेडिओंचा संग्रह : 1980 च्या दशकात फारशी मनोरंजनाची साधनं उपलब्ध नव्हती. या काळात छोट्या आणि मोठ्या आकाराचे रेडिओ घरोघरी पाहायला मिळायचे. शरद पाटील यांच्या घरातही असा रेडिओ होता. या रेडिओमधून जगभरातील बातम्या, शेती, शिक्षण, व्यवसाय तसंच मनोरंजनात्मक संगीत असे दिवसभर कार्यक्रम ऐकायला मिळत होते. त्यामुळं शरद पाटील यांच्या हातातून रेडिओ वेगळा कधी झालाच नाही. नोकरी सांभाळत देखील रेडिओ ऐकण्याचा छंद शरद पाटील यांनी वयाच्या 65 व्या वर्षीही जपला आहे. मात्र, मनोरंजनाच्या क्षेत्रात टीव्ही आणि मोबाईलनं क्रांती केल्यानंतर सर्व घडामोडींचा साक्षीदार असलेला रेडिओ आजच्या दुनियेत अडगळीच्या खोलीत पडला आहे, याचं दुःख शरद पाटील यांना होतं. त्यामुळंच गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांनी जुन्या रेडिओंचा संग्रह करण्यास प्रारंभ केला आहे.
रेडिओ दिनानिमित्त गावात प्रदर्शन : शरद पाटील हे आपले मित्र, नातेवाईक यांच्याकडील जुने रेडिओ घरी आणायचे. तसंच बंद असलेला रेडिओ सुरू करण्यासाठी धडपड करायचे. यातून त्यांनी 1930 पासूनचे रेडिओ आजही चालू स्थितीत जपले आहेत. यासाठी शरद पाटील यांनी आपल्या घरात स्वतंत्र कपाट केलं आहे. प्रत्येक रेडिओची ते आपल्या मुलाबाळाप्रमाणं काळजी घेतात. दरम्यान, हा अमूल्य ठेवा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, यासाठी आपल्याकडील जवळपास 50 ते 60 रेडिओंचं प्रदर्शन आज जागतिक रेडिओ दिनानिमित्त गावात भरवलं असल्याचं शरद पाटील यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
शरद पाटील यांच्याकडे असलेला रेडिओंचा संग्रह : 1930 ते 1960 या कालावधीत सर्वात लोकप्रिय असलेल्या एक ट्यूब आणि एक हॉल्व तंत्रज्ञानातील अजिंठा फिलिप्स रेडिओ हा शरद पाटील यांच्याकडील सर्वात जुना रेडिओ आहे. लाकडी क्लासिक कॅबिनेट आणि फॅब्रिक स्पीकर असलेला टॉनफंक ट्यूब 1950 मधील मॉडेल हा देखील शरद पाटील यांच्याकडे पाहायला मिळतो. तर मर्फी रेडिओ, मॅजिक आय, सॉलिड टेस्ट मॉडेल असे काही विदेशी मॉडेल देखील शरद पाटील यांच्याकडे पाहायला मिळतात.
घरातच रेडिओंसाठी बनवलं स्वतंत्र कपाट : शरद पाटील यांचं रेडिओ प्रेम पंचक्रोशीत प्रसिद्ध आहे. खास जुन्या रेडिओवरील जुन्या काळातील गाणी ऐकण्यासाठी शरद पाटील यांच्या घरात त्यांचे मित्र एकत्र जमतात. यामुळं पंचक्रोशीत कुठंही जुने रेडिओ असले, तरी त्याची माहिती शरद पाटील यांना दिली जाते. कुणालाही नको असलेला रेडिओ शरद पाटील तात्काळ आपल्या ताब्यात घेतात. तसंच मिळालेला रेडिओ सुस्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. रेडिओंसाठी शरद पाटील यांनी आपल्या घरात स्वतंत्र कपाट केलं आहे. दरम्यान, आज जागतिक रेडिओ दिनानिमित्त वडकशिवाले गावात भरवण्यात आलेलं प्रदर्शन पाहण्यासाठी गावकऱ्यांनी ही गर्दी केली होती.
