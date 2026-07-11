जागतिक लोकसंख्या दिन : लोकसंख्या नियंत्रण हीच भारताच्या शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली; 2045 पर्यंत लोकसंख्या स्थिर होण्याची अपेक्षा
11 जुलैला 'जागतिक लोकसंख्या दिन' साजरा केला जात असून, अभ्यासक डॉ. वैभव मस्के यांनी वाढती लोकसंख्या, उपलब्ध संसाधने आणि माल्थस यांच्या सिद्धांतावर महत्त्वपूर्ण प्रकाश टाकला.
Published : July 11, 2026 at 3:07 PM IST
अमरावती : 11 जुलै हा दिवस जगभर 'जागतिक लोकसंख्या दिन' म्हणून साजरा केला जातो. वाढती लोकसंख्या, उपलब्ध संसाधनांवरील ताण आणि शाश्वत विकासाची गरज लक्षात घेऊन या दिवसाचं विशेष महत्त्व आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केवळ सरकारी योजना पुरेशा नसून समाजातील प्रत्येक नागरिकांना जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे. एकूणच जागतिक लोकसंख्या आणि भारताची लोकसंख्या या दृष्टीनं नेमकी परिस्थिती कशी आहे आणि याचे भविष्यात काय परिणाम दिसतील या संदर्भात सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना महत्त्वपूर्ण माहिती विशद केली.
पाचशे कोटींच्या टप्प्यापासून जागतिक लोकसंख्या दिनाची सुरुवात : 11 जुलै 1987 रोजी जगाची लोकसंख्या 500 कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचल्यावर संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं. पाचशे कोटीवा बालक हा व्हेनेझुएला ह्या देशात जन्माला आला होता. त्यामुळं 11 जुलै हा दिवस 'जागतिक लोकसंख्या दिन' म्हणून पाळला जाऊ लागला.
दोनशे वर्षांपूर्वीच दिला होता इशारा : "सन 1802 च्या सुमारास लोकसंख्या तज्ज्ञ जॉन माल्थस यांनी जगातील वाढत्या लोकसंख्येबाबत गंभीर इशारा दिला होता. लोकसंख्या झपाट्यानं वाढत गेल्यास अन्न, निवारा आणि नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण निर्माण होईल, असं भाकित त्यांनी केलं होतं. आजच्या परिस्थितीत त्यांचा हा इशारा अधिक वास्तव वाटतो आहे," असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.
लोकसंख्या संक्रमणाचे तीन टप्पे :
लोकसंख्या वाढ समजून घेण्यासाठी लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांतातील तीन अवस्था महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
पहिली अवस्था : जन्मदर आणि मृत्युदर दोन्ही जास्त या अवस्थेत आरोग्य सुविधा कमी, कुटुंब नियोजनाचा अभाव आणि मृत्यूचा प्रमाणही मोठं असतं. त्यामुळं लोकसंख्या वाढ मर्यादित असली तरी सामाजिक स्थिती अत्यंत कठीण असते.
दुसरी अवस्था : जन्मदर जास्त, मृत्यूदर कमी आरोग्य सुविधा सुधारल्यामुळं मृत्यू कमी होतात. मात्र, जन्मदर उच्च राहिल्यानं लोकसंख्या वेगानं वाढते. भारत अनेक वर्षे या अवस्थेत होता. त्यामुळं लोकसंख्या वाढीचा वेग भारतात मोठा राहिला.
तिसरी अवस्था : जन्मदर आणि मृत्युदर दोन्ही कमी ही लोकसंख्या स्थिर होण्याची अवस्था मानली जाते. लोकसंख्या तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार भारत 2045 पर्यंत ह्या अवस्थेत पोहोचू शकतो. मात्र, यावेळी देशाची लोकसंख्या सुमारे 170 कोटींवर जाण्याची शक्यता असल्यानं अन्न, पाणी, रोजगार, आरोग्य आणि निवाऱ्याचे प्रश्न अधिक गंभीर बनू शकतात.
भारतानं सुरू केला जगातील पहिला कुटुंब नियोजन कार्यक्रम : "लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भारतानं 1952 मध्ये जगातील पहिला राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू केला. त्यानंतर 1976 मध्ये त्याला कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचं स्वरूप देण्यात आलं. वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याचा भारताचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे," असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
100 कोटींचा टप्पा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग : 11 मे 2000 रोजी भारताची लोकसंख्या 100 कोटींवर पोहोचली. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाची स्थापना करून लोकसंख्या नियंत्रणाबरोबरच आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान सुधारण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला होता.
चीनला मागं टाकून भारत लोकसंख्येत अव्वल : "सध्या भारतानं लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागं टाकलं आहे. 24 एप्रिल 2023 रोजी भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागं टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनला. मात्र जगातील केवळ 2.1 टक्के भूभागावर भारतातील सुमारे 17 टक्के लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. तसंच जगातील उपलब्ध गोड पाण्यापैकी केवळ 4.1 टक्के पाणी भारताच्या वाट्याला येतं. त्यामुळं नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे," असं देखील प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी नमूद केलं.
भारताची ऑस्ट्रेलिया आणि जपानची तुलना : "भारतातील लोकसंख्या वाढीचा वेग किती प्रचंड आहे, हे ऑस्ट्रेलिया आणि जपानच्या तुलनेत स्पष्ट होतं. भारताची एका वर्षातील लोकसंख्या वाढ ही जवळपास ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण लोकसंख्ये इतकी आहे. तर भारताची दहा वर्षातली लोकसंख्या वाढ ही जपानच्या एकूण लोकसंख्येच्या आसपास पोहोचते. त्यामुळं भारतासमोरील लोकसंख्या व्यवस्थापनाचा आव्हान किती मोठा आहे? याची कल्पना येते," असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलं.
म्हणून युरोपीय देशातील लोकसंख्या स्थिर : "युरोपातील बहुतांश देशांमध्ये जन्मदर कमी असून लोकसंख्या वाढ अत्यंत मंद किंवा स्थिर आहे. शिक्षणाचा उच्च स्तर, आरोग्य सुविधा, कुटुंब नियोजनाचा व्यापक स्वीकार आणि प्रभावी सामाजिक धोरणांमुळं तेथील लोकसंख्या नियंत्रित राहिली आहे. त्यामुळं उपलब्ध संसाधनांचा नियोजन सुलभ झालं असून अनेक युरोपीय देशांनी उच्च जीवनमान आणि सर्वांगीण विकास साधला," असं प्रा .डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
लोकसंख्या घनतेचा भारतावर मोठा ताण : भारतात प्रति चौरस किलोमीटर 500 हून अधिक लोक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळं रस्ते घरं, शाळा, रुग्णालय, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण होतो. याउलट ऑस्ट्रेलियात प्रति चौरस किलोमीटर केवळ एक ते दोन व्यक्ती राहतात, तर अरुणाचल प्रदेशात लोकसंख्या घनता तुलनेनं अत्यल्प आहे.
उत्तर- दक्षिण भारतातील फरक : "उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि इतर काही राज्यांमध्ये जन्मदर तुलनेनं जास्त आहे. तर केरळ सारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये साक्षरता, आरोग्य सुविधा आणि कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार अधिक असल्यामुळं जन्मदर कमी असून विकासाचा वेग ही अधिक आहे," असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलं.
जनगणनेचा इतिहास : भारतातील पहिली जनगणना 1872 मध्ये लॉर्ड मेओ यांच्या काळात मर्यादित स्वरूपात करण्यात आली. त्यानंतर 1881 मध्ये लॉर्ड रिपन यांच्या काळात संपूर्ण भारताची पहिली अधिकृत जनगणना झाली. तेव्हापासून दर दहा वर्षांनी भारतात जनगणना होत आहे. 1911 ते 1921 या दशकात पहिलं महायुद्ध, साथीचे रोग आणि अन्य कारणांमुळं लोकसंख्या वाढ मंदावली होती. 1931 मध्ये शेवटची जातीनिहाय जनगणना झाली. त्यानंतर अशी जनगणना झालेली नाही. 2021 ची जनगणना कोरोना महामारीमुळं पुढं ढकलण्यात आली असून ती आता टप्प्याटप्प्यांना होण्याची अपेक्षा आहे.
लोकसंख्या शिक्षणाची गरज : "लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केवळ सरकारी धोरणं पुरेशी नाहीत. शालेय स्तरापासून लोकसंख्या शिक्षण, कुटुंब नियोजन, महिलांचं शिक्षण, आरोग्य विषयक जागरूकता आणि छोट्या कुटुंबाची संकल्पना समाजात रुजविणं आवश्यक आहे. अधिक मुलं म्हणजे गरिबी दूर होईल हा गैरसमज दूर करण्यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज आहे," असं प्रा.डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
तीन बाबींवर भर देण्याची गरज : "भारताचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधायचा असेल तर लोकसंख्या वाढीवर प्रभावी नियंत्रण, संसाधनांचा योग्य नियोजन आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून जनजागृती या तीन बाबींवर विशेष भर देणं आवश्यक आहे. 2045 पर्यंत भारताची लोकसंख्या स्थिर होईल, असा आशावाद व्यक्त करताना त्यासाठी समाज आणि शासन या दोघांनीही संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे," असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी स्पष्ट केलं.
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