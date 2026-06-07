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पोहेप्रेमींचा उत्सव; आज जागतिक पोहे दिवस, प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांनी तयार केला ३ हजार किलोचा तर्री पोहा

जागतिक पोहे दिनानिमित्त नागपुरात शेफ विष्णू मनोहर यांनी तब्बल 3 हजार किलो तर्री पोहे बनवून विश्वविक्रम रचला. विदर्भाच्या या लाडक्या नाश्त्याचा अनोखा उत्सव साजरा झाला.

World Poha Day Nagpur
जागतिक पोहे दिवस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 2:27 PM IST

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नागपूर : तुम्हाला माहिती आहे का? रविवारी (दि.7) जागतिक 'पोहे' दिवस आहे. विदर्भात पोह्यांना विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे. झणझणीत तर्री पोहे, कांदे पोहे तर वैदर्भीय वासीयांची लोकांची पहिली पसंती आहे. हा केवळ नाश्त्याचा पदार्थ नसून सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचाही भाग बनलाय. विदर्भातील तरी पोहे हे नागपूरचे विशेष आकर्षण मानलं जातं. रविवारी (दि.7) विश्व पोहे दिवस असल्यामुळं प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांनी रविवारी (दि.7) तब्बल 3 हजार किलो तर्री पोहे बनवण्याचा विश्वविक्रमी केलाय. सकाळी सहा वाजल्यापासून उपक्रमाला त्यांनी सुरुवात केली होती.

'विष्णू जी की रसोई' इथं मोठी गर्दी : नागपूर जिल्हा हा जेवढा संत्र्यांसाठी ओळखला जातो, तेवढाच झणझणीत तर्री पोह्यांसाठी सुद्धा ओळखला जातोय. जागतिक पोहा दिवसाच्या निमित्ताने शेफ विष्णू मनोहर यांनी नागपुरातील त्यांच्या हॉटेल परिसरात तब्बल 3 हजार किलो तर्री पोहे बनवण्याचा विश्वविक्रमी प्रयत्न केला आहे. तर्री पोह्यांचा आस्वाद शहरातील सामान्य नागरिकांना घेता येत असल्यामुळं सकाळपासून 'विष्णू जी की रसोई' इथं मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.

अनेक गुणधर्मांयुक्त तर्री पोहे : "जरी तर्री पोहे नागपूरचा स्ट्रीट फूड असला तरी तेवढंच पोषणमूल्य असलेला खाद्यपदार्थ आहे. पोहे खाल्ल्यानं शरीराला फक्त ऊर्जाच मिळत नाही, तर आवश्यक प्रमाणात कॅल्शियम देखील मिळतं. तर्रीतील देशी चण्यांमुळं आवश्यक प्रमाणात भरपूर प्रोटीन मिळतं. त्यामुळं सकाळी सकाळी खाल्लेले तर्री पोहे नागपूरकरांच्या ऊर्जेचा प्रमुख कारण आहे. पोह्यांचे पौष्टिक महत्त्व असून ते कार्बोहायड्रेटचा चांगला स्रोत आहे. कमी तेलात तयार होणारा पदार्थ असून पचायला ही हलका असतो. लोह (Iron) आणि तंतुमय घटकांचे प्रमाण असतं," असं शेफ विष्णू मनोहर म्हणाले.

World Poha Day Nagpur
जागतिक पोहे दिवस (ETV Bharat Reporter)

विष्णू मनोहर यांच्या पाक कलेचा आस्वाद : रविवारी (दि.7) विश्व पोहा दिवस असल्यानं विष्णू मनोहर यांचा 3 हजार किलो तर्री पोहे बनवण्याचा विश्व विक्रमी प्रयत्न केलाय. दोन मोठ्या कढईत पोहे आणि तर्री एकासोबत बनवले. 600 किलो जाड पोहे, 400 किलो देशी चणा, 500 किलो कांदे, 100 किलो आलं, 100 किलो लसूण, 300 किलो तेल, 200 किलो सर्व प्रकारचे मसाले असे पदार्थ यासाठी वापरण्यात आले. प्रसिद्ध शेख विष्णू मनोहर यांच्या पाक कलेचा आस्वाद घेता येत असल्यामुळं सकाळपासूनच नागपूरकरांनी पोहे खाण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती.

माध्यमांशी बोलताना शेफ विष्णू मनोहर (ETV Bharat Reporter)

विश्वविक्रमी विष्णू मनोहर यांचे रेकॉर्ड : शेफ विष्णू मनोहर यांनी याआधी अनेक रेकॉर्ड केलेत. गणेशोत्सवात विष्णू मनोहर यांनी अडीच हजार (2,500) किलो सातळलेल्या डाळीचा प्रसाद केला होता. 5 फूट लांब आणि 5 फूट रुंद असा 'सर्वात लांब पराठा' तयार करण्याचा विक्रमही त्यांच्या नावावर आहे. तीन तासात 7 हजार किलोची महा मिसळ तयार करण्याचा विश्वविक्रम मनोहर यांच्या नावावर आहे. मनोहर यांनी 20 डिसेंबर 2018 रोजी भारतात 3,200 किलो वांग्याचं भरीत (बैंगण भरता/वांगी) तयार करून वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे. त्यांनी 3,000 किलो खिचडी तयार करत नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला आहे. नंतर 5,000 किलो खिचडी शिजवून त्यांनी स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे.

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TAGGED:

जागतिक पोहे दिवस
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