जागतिक फोटोग्राफी दिन : दादासाहेब फाळकेंच्या ‘राजा हरिश्चंद्र’चा कॅमेराही संग्रहात; नाशिकमध्ये जपलाय दुर्मिळ कॅमेऱ्यांचा वारसा
आर्किटेक्ट सागर काबरे यांनी आपल्या आजोबा मुरारी जाजू यांचा 100 हून अधिक देशी-विदेशी दुर्मिळ कॅमेऱ्यांचा संग्रह जपला आहे.
Published : August 19, 2026 at 9:24 AM IST
नाशिक : आज एका क्लिकमध्ये फोटो काढता येतो. पण कधी काळी एक छायाचित्र टिपणंही मोठं आव्हान होतं. फोटोग्राफीच्या याच बदलत्या प्रवासाचा अनमोल ठेवा नाशिकमध्ये जपला जातोय, तेही 100 हून अधिक दुर्मिळ कॅमेऱ्यांच्या रूपाने. आज 'वर्ल्ड फोटोग्राफी डे'च्या निमित्तानं आपण याच कॅमेऱ्यांच्या संग्रहाचा आढावा घेणार आहोत. वास्तविक, 19 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक छायाचित्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. छायाचित्रणाच्या प्रक्रियेपासून ते आधुनिक डिजिटल युगापर्यंतच्या विविध प्रकारच्या दुर्मिळ कॅमेऱ्यांचा अनोखा संग्रह नाशिकमधील आर्किटेक्ट सागर काबरे यांनी जपला आहे. गंगापूर रोड परिसरात राहणाऱ्या काबरे यांच्या संग्रहात देश-विदेशातील 100 हून अधिक जुने आणि दुर्मिळ कॅमेरे आहेत.
छायाचित्रणाची आवड असलेल्या नाशिकमधील मुरारी जाजू यांनी आपल्या 90 वर्षांच्या आयुष्यात विविध देशी-विदेशी कॅमेरे जमा करून हा अनोखा संग्रह तयार केला. त्यानंतर त्यांचा नातू सागर काबरे यांनी हा वारसा जतन केला आहे.
दादासाहेब फाळकेंच्या ‘राजा हरिश्चंद्र’ चित्रपटात वापलेला कॅमेराही संग्रहात : या संग्रहात छायाचित्रणाच्या सुरुवातीच्या काळातील कॅमेऱ्यांपासून चित्रपट निर्मितीसाठी वापरले जाणारे कॅमेरे आणि सध्याच्या डिजिटल कॅमेऱ्यांपर्यंत विविध प्रकार पाहायला मिळतात. विशेष म्हणजे मराठी चित्रपटाचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या चित्रपटासाठी वापरण्यात आलेला कॅमेराही या संग्रहात असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
छायाचित्रणाच्या तंत्रज्ञानातील बदल आणि कॅमेऱ्यांच्या प्रवासाची माहिती या संग्रहातून मिळते. त्यामुळे हा संग्रह केवळ छंदाचा भाग न राहता छायाचित्रणाच्या इतिहासाचा अनमोल ठेवा ठरत आहे.
100 हून अधिक दुर्मिळ कॅमेऱ्यांचा संग्रह : आर्किटेक्ट सागर काबरे यांनी आपल्या आजोबा मुरारी जाजू यांचा 100 हून अधिक देशी-विदेशी दुर्मिळ कॅमेऱ्यांचा संग्रह जपला आहे. घरातच या कॅमेऱ्यांचं छोटं संग्रहालय तयार करण्यात आलं असून, संग्रहातील बहुतांश कॅमेरे आजही चालू स्थितीत आहेत. काही कॅमेऱ्यांच्या फिल्म आता उपलब्ध नसल्यानं ते वापरता येत नाहीत.
सागर काबरे म्हणाले, “माझे आजोबा मुरारी जाजू स्वतः छायाचित्रकार होते. 1950 च्या दशकापासून ते फोटोग्राफी करत होते. हा त्यांचा छंद होता. त्यावेळी त्यांनी जुने कॅमेरे आणि त्यांना लागणाऱ्या लेन्सचं कलेक्शन केलं. त्यांनी हा संपूर्ण संग्रह मला गिफ्ट म्हणून दिला. आता मी हा वारसा जपून ठेवला असून, घरातच त्याचं छोटं म्युझियम तयार केलं आहे.”
“जुन्या काळात फोटो काढणे खूप अवघड होते. आता डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे फोटो काढणं सोपं झालं आहे. आमच्याकडे असलेल्या बहुतांश कॅमेऱ्यांची स्थिती चांगली असून ते आजही वापरता येतात. एका कॅमेऱ्याची फिल्म परदेशातून मिळवून तो चालवून पाहिला. त्यातून काढलेले छायाचित्र पाहताना जुन्या काळाचा अनुभव घेता आला,” असे काबरे यांनी सांगितलं.
संग्रहातील दुर्मिळ कॅमेरे
- गिवाबॉक्स - पहिला भारतीय कॅमेरा म्हणून उल्लेख.
- डेव्ही– दादासाहेब फाळके यांनी ‘राजा हरिश्चंद्र’ चित्रपटासाठी वापरलेला कॅमेरा.
- सिरो फ्लेक्स - अमेरिकेत तयार झालेला, 3.5 लेन्स असलेला कॅमेरा.
- स्टेरकु - 3.5 लेन्स आणि 1.8 फिल्मसह कॅमेरा.
- सॉलिड - 3.5 लेन्स असलेला बेलोज कॅमेरा.
- याशिका डी-बेकॉन - न्यूयॉर्कमधील व्हाइट हाऊस प्रोडक्ट्सचा कॅमेरा.
- मायटी– सर्वात लहान कॅमेऱ्यांपैकी एक
- रोलीफ्लेक्स - 1940 आणि 1950 च्या दशकातील महागड्या कॅमेऱ्यांपैकी एक.
- व्हॅइटलॅण्डर - 3.5 लेन्स असलेला कॅमेरा.