कामाठीपुरामधील वेश्या ते सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील दाहकता कशी मांडली? पद्मश्री सुधारक ओलवे यांनी सांगितला अनुभव
जागतिक छायाचित्र दिनानिमित्त हातातील कॅमेऱ्याबरोबरच संवेदनशील दृष्टीची लेन्स वापरून वंचितांचा जगणं समृद्ध करणाऱ्या पद्मश्री सुधारक ओलवे यांच्याशी साधलेला संवाद..
Published : August 19, 2026 at 7:12 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 7:57 PM IST
कोल्हापूर - समाजातील वंचित, उपेक्षित आणि दुर्बल घटकांच्या वेदना छायाचित्राच्या माध्यमातून टिपणं, शोषित समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांचं जगणं छायाचित्रातून जगभर पसरवणाऱ्या संवेदनशील मनाचा छायाचित्रकार अशी ओळख पद्मश्री सुधारक ओलवे यांनी चार दशके जपली आहे. त्यांनी अकोला ते वॉशिंग्टन आणि मुंबई ते ढाक्यापर्यंतचा प्रवास ईटीव्ही भारतशी बोलताना उलगडला.
मायानगरी मुंबईतील सफाई कामगारांच्या भीषण वास्तवावर आधारित 'न्यायाच्या व सन्मानाच्या शोधात' हे फोटोबुक असेल किंवा झारखंडमधील माता-बालमृत्यू, कामाठीपुरा येथील शरीरविक्री करणाऱ्या स्त्रियांचे जीवन, मेघालयातील आदिवासींची स्थिती अशा विविध विषयांमधून त्यांची सामाजिक जाणीव किती खोलवर रुजली आहे, हेच पद्मश्री सुधारक ओलवे यांनी दाखवून दिलं.
"1990 यावर्षी वर्तमानपत्रासाठी छायाचित्रकार म्हणून करियरची सुरुवात करताना अनेक आव्हाने समोर होती. अकोला हे गाव सोडून मायानगरी मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात मोठ्या दैनिकांमध्ये या काळात काम करण्याची संधी मिळाली. विविध आंदोलनं, मोर्चे आणि भूकंप आपत्कालीन घटनांमध्ये मृत्यू पावलेल्या अथवा जखमी झालेल्यांची छायाचित्र काढली. त्यानंतर एका मोठ्या दैनिकांसाठी मनोरंजन जगतातील अनेक दिग्गजांचे छायाचित्र घेण्यासाठी रात्रंदिवस त्यांच्या बंगल्याशेजारी बसून असायचो. पण कालांतरानं जाणवलं हे आपलं विश्व नाही. यानंतर सुरू समाजातील पिचलेल्या आणि वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी धडपड सुरू झाली. यात आयुष्य अंधारमय झालेल्या मुंबईतील कामठीपुरामधील वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील दाहकता यांचा समावेश होता. गोरगरिबांच्या मुलांना महिन्याच्या वीकेंडला छायाचित्रांचे प्रशिक्षण देण्याचा मी प्रयत्न केला", असे ज्येष्ठ छायाचित्रकार सुधारक ओलवे यांनी सांगितलं.
कोरड्या तत्त्वज्ञानाऐवजी कृतीतून समाजाला धडे- समाजाचं दुःख आपलं मानून त्यांच्याबाबतची संवेदना छायाचित्रातून व्यक्त करणाऱ्या छायाचित्रकार सुधारक ओलवे यांनी समाजसेवेचं कोरडं तत्त्वज्ञान न देता प्रत्यक्ष कृतीतून समाजाला धडे देण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना दर विकेंडला मोफत छायाचित्रांचं प्रशिक्षण दिलं. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, " मला नव्या पिढीत छायाचित्रकार घडवायचे नाहीत. मात्र, छायाचित्र घेताना जी दृष्टी लागते ती नव्या पिढीत आणण्यासाठी हा छोटासा प्रयत्न होता. जेणेकरून तरुणांना सकारात्मक ऊर्जा मिळावी हा प्रयत्न त्यातून केला".
नाव पुन्हा तपासा नक्की माझंच आहे का..?- "2016 साली केंद्र सरकारकडून माझ्या कार्याची दखल घेत पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मी जर्मनीत होतो. अनेकांनी मला फोन केले. मात्र, मी प्रत्येकाला सांगत होतो. माझं नाव पुन्हा एकदा तपासा नक्की, मीच आहे का? पाहा इतकं सगळं अचंबित करणारं होतं. माझ्या कार्याची कोणीतरी दखल घेतली याचा आनंद आहे", अशी भावनापद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ छायाचित्रकार सुधारक ओलवे यांनी व्यक्त केली.
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