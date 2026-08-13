किडनी प्रत्यारोपणात 59 टक्क्यांनी वाढ, महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर
महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत किडनी प्रत्यारोपणाच्या (Kidney Transplant) संख्येत तब्बल 59 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
Published : August 13, 2026 at 7:54 PM IST
कोल्हापूर : धकाधकीची जीवनशैली, व्यग्र दैनंदिन कामकाज, अवेळी जेवण आणि व्यायामाचा अभाव यामुळं अवयव निकामी होण्याचं प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, अवयव प्रत्यारोपण, विशेषतः किडनी प्रत्यारोपणाच्या संख्येत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत किडनी प्रत्यारोपणात तब्बल 59 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. देशात किडनी प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती अवयवदानासाठी काम करणाऱ्या झोनल ट्रान्सप्लांटेशन कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. जगात काही प्रमाणात अवयवदानात भारत पिछाडीवर असला तरी गेल्या पाच वर्षातील किडनी प्रत्यारोपणाची आकडेवारी सकारात्मक आहे. यामुळं अवयवदान चळवळीला गती मिळेल अशी प्रतिक्रिया, कोल्हापुरातील छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे यांनी व्यक्त केली.
किती रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत? : देशभरात आज अवयवदान दिन साजरा होत असतानाच किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेतील रुग्णांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. देशात तब्बल 73,646 रुग्ण किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. दुसरीकडं, महाराष्ट्रात 2021 ते 2025 या पाच वर्षांत 6,225 किडनी प्रत्यारोपण झाले. मात्र, प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 133 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी 27 जुलै 2026 रोजी केंद्र सरकारने दिली आहे.
किती किडनी प्रत्यारोपण झाले? : महाराष्ट्रातील किडनी प्रत्यारोपणाची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. 2021 मध्ये 928, 2022 मध्ये 1,056, 2023 मध्ये 1,305, 2024 मध्ये 1,461 आणि 2025 मध्ये 1,475 किडनी प्रत्यारोपण झाले. म्हणजेच पाच वर्षांत प्रत्यारोपणाच्या संख्येत तब्बल 59 टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र, दुसरीकडं देशभरातील 73 हजारांहून अधिक रुग्णांची प्रतीक्षा यादी ही अवयवांची मागणी आणि उपलब्धता यातील मोठी दरी अधोरेखित करते.
पाच वर्षांत 133 जणांचा ‘वेटिंग’मध्ये मृत्यू : किडनी मिळण्याची प्रतीक्षा करताना महाराष्ट्रातील 50 रुग्णांचा 2021 मध्ये मृत्यू झाला होता. 2022 मध्ये 9, 2023 मध्ये 30, 2024 मध्ये 29 आणि 2025 मध्ये 15 रुग्णांचा मृत्यू झाला. पाच वर्षांत एकूण 133 रुग्णांनी किडनीच्या प्रतीक्षेत जीव गमावला. विशेष म्हणजे, 2021 च्या तुलनेत 2025 मध्ये प्रतीक्षा यादीतील मृत्यू 70 टक्क्यांनी घटले आहेत.
2025 मध्ये सर्वाधिक किडनी प्रत्यारोपण करणारी टॉप 5 राज्ये
- दिल्ली - 2,458
- तमिळनाडू - 1,909
- महाराष्ट्र - 1,475
- केरळ - 1,108
- गुजरात - 1,099
प्रत्यारोपणाच्या वेटिंगमध्ये झालेले मृत्यू
- दिल्ली - 132
- राजस्थान - 19
- गोवा - 17
- महाराष्ट्र - 15
- मध्य प्रदेश - 11
'या' अवयवांच प्रत्यारोपण करण्यासाठी लागतो इतका वेळ : मानवी शरीरातील अवयव काढल्यानंतर तीन तासांच्या आत हृदय, बारा तासांत यकृत तर 24 तासांच्या आत किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करावी लागते. तर मानवी डोळे दोन आठवडे तर त्वचा पाच वर्षे ठेवता येते, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अवयवदान चळवळीला बळकटी देण्यासाठी प्रबोधन, विविध जनजागृती कार्यक्रम आरोग्य विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहेत. अवयव दान मोहीम लोक चळवळ बनावी यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचंही डॉ. सदानंद भिसे यावेळी म्हणाले.
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