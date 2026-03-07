ETV Bharat / state

जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर; भारतानं शांततेचं नेतृत्व करावं; अण्णा हजारे यांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र

जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. अशा परिस्थितीत भारतानं शांततेचं नेतृत्व करावं असं मंत अण्णा हजारे यांनी मांडलय. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवलय.

अण्णा हजारे यांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र
अण्णा हजारे यांचं पंतप्रधान मोदींना पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 4:29 PM IST

1 Min Read
अहिल्यानगर - जगभरात वाढत चाललेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून भारतानं जागतिक शांततेसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी ठाम मागणी केली आहे. सध्या जगातील विविध भागांत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सर्वसामान्य नागरिक, महिला आणि लहान मुलांवर गंभीर परिणाम होत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.



भारताची परंपरा ही अहिंसा, सत्य आणि शांततेची राहिलीय - अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, युद्धामुळे केवळ विनाश, मृत्यू आणि अस्थिरता निर्माण होते. युद्धात सर्वाधिक बळी हा निष्पाप नागरिकांचा जातो. त्यामुळे जगात वाढत चाललेल्या संघर्षांमध्ये संवाद आणि शांततेचा मार्ग शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारताची परंपरा ही अहिंसा, सत्य आणि शांततेची राहिली आहे. त्यामुळे भारताने केवळ प्रेक्षकाची भूमिका न घेता जागतिक स्तरावर शांततेसाठी पुढाकार घेणं ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून अनेक देशांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवतो. त्यामुळे भारतानं आपली नैतिक ताकद आणि राजनैतिक प्रभाव वापरून युद्धग्रस्त देशांमध्ये संवादाचे पूल उभे करावेत, अशी अपेक्षा अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धातून कधीच कायमस्वरूपी समाधान मिळत नाही, तर संवादातूनच स्थैर्य आणि शांततेचा मार्ग सापडतो, असंही त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं.

भारताने तटस्थ, संयमी आणि जबाबदार भूमिका घेत शांततेचे नेतृत्व करावे - जागतिक तणाव वाढत असताना भारताने तटस्थ, संयमी आणि जबाबदार भूमिका घेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांततेचं नेतृत्व करावं, असं आवाहन अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधानांना केलं आहे. त्यांच्या या पत्रामुळे पुन्हा एकदा भारतानं जागतिक शांततेत मोठी भूमिका बजावावी, अशी चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.

संपादकांची शिफारस

