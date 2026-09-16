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SPECIAL : एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व; खंडेलवाल कुटुंबाचा 35 वर्षांचा अनोखा गणेशोत्सव

खंडेलवाल कुटुंबाच्या घरी तब्बल 451 गणरायांचं दर्शन घडत आहे. घराच्या अंगणापासून सुरू होणारं हे गणरायांचं विश्व घराच्या विविध भागात दिसतं. शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट...

खंडेलवाल कुटुंबाचा 35 वर्षांचा अनोखा गणेशोत्सव
खंडेलवाल कुटुंबाचा 35 वर्षांचा अनोखा गणेशोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 1:25 PM IST

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अमरावती - गणेशोत्सव म्हटलं की घराघरात विराजमान होणारा एक गणपती आणि त्या भोवतीची सजावट, पूजा अर्चा आणि आरती असंच सर्वत्र पाहायला मिळतं. मात्र अमरावतीतील श्रीकृष्णपेठ परिसरात एका कुटुंबाचा गणेशोत्सव यापेक्षाही कितीतरी वेगळा आहे. तब्बल 35 वर्षांपासून घरच्या घरी गणेशोत्सवाची अनोखी परंपरा जपणाऱ्या खंडेलवाल कुटुंबाच्या घरी यंदा तब्बल 451 गणरायांचं दर्शन घडत आहे. घराच्या अंगणापासून सुरू होणारं हे गणरायांचं विश्व घराच्या विविध भागात, पायऱ्यांवर आणि पहिल्या मजल्यापर्यंत विस्तारलं आहे.


पाच मूर्तींपासून सुरू झाला प्रवास - 1991 मध्ये पाच गणपती पासून सुरू झालेला प्रवास आज 451 मूर्तीपर्यंत पोहोचला आहे. सुरुवातीला लहानशा घरात मर्यादित साहित्याच्या मदतीनं गणेशोत्सवाची सजावट करणाऱ्या सुनीता खंडेलवाल यांनी दरवर्षी नवी संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली. काळ जसजसा पुढं गेला तसतशी या उपक्रमाची व्याप्ती वाढत गेली. देशातील विविध भागात तसंच परदेशात प्रवास करताना वेगवेगळ्या स्वरूपातील गणेश मूर्ती संग्रहात दाखल होत गेल्या. मित्र, नातेवाईकांनीही काही विशेष मूर्ती भेट दिल्या. त्यातूनच 451 गणरायांचा हा अनोखा संग्रह उभा राहिलाय.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)


अंगणात पाऊल ठेवताच गणरायांचं दर्शन - श्रीकृष्ण पेठ येथील खंडेलवाल यांच्या घरात प्रवेश केल्यापासूनच गणेशोत्सवाची वेगळी अनुभूती सुरू होते. घराच्या अंगणापासूनच विविध देखावे आणि गणेश मूर्ती भाविकांचं लक्ष वेधून घेतात. एखादा गणपती मच्छरदाणी लावून निवांत झोपलेला, कुठे झोक्यावर झुलणारा गणराया, तर कुठे शेतात राबणारा गणपती दिसतो. एका ठिकाणी गणरायाला राजेशाही थाटात सिंहासनावर विराजमान करण्यात आलय, तर दुसरीकडे आपल्या मूळ गावाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशमूर्ती साकारण्यात आलीय. या छोट्या छोट्या देखाव्यातून गणेशमूर्तींच्या माध्यमातून उत्सव केवळ धार्मिक उत्सव न राहता त्यातून दैनंदिन जीवन, ग्रामीण संस्कृती आणि विविध सामाजिक पैलूंची जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)


अष्टविनायकांसह विविध रूपातील गणराय - घरातील वेगवेगळ्या भागात गणपतीच्या विविध रूपातील आणि आकारातील मूर्तींची आकर्षक मांडणी करण्यात आलीय. अष्टविनायकांच्या मूर्तीसह देशाच्या विविध भागातून आणलेल्या गणेश मूर्ती येथे पाहायला मिळतात. काही मूर्ती आकाराने मोठ्या आहेत, तर काही अगदी छोट्या. मात्र प्रत्येक मूर्तीची स्वतंत्र ओळख आणि वैशिष्ट्य आहे. यातील मुंगा या रत्नापासून तयार करण्यात आलेली अतिशय छोटी गणेश मूर्ती विशेष आकर्षण ठरत आहे. आकाराने लहान असली तरी तिची कलाकुसर आणि वैशिष्ट्य पाहण्यासाठी प्रत्येकजण आवर्जून थांबतो.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)


घराच्या पायऱ्यांवरही मूषकांची रांग - खंडेलवाल कुटुंबीयांनी सजावटीतील बारकावेही तितक्याच कल्पकतेनं जपले आहेत. घराच्या वरच्या भागाकडे जाणाऱ्या प्रत्येक पायरीवर छोटे छोटे मूषक ठेवण्यात आलेत. गणरायाचं वाहन असलेल्या मूषकांची ही मांडणी घरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाचं लक्ष वेधून घेते. घराच्या विविध कोपऱ्यात नजर जाईल तिथं एखादा गणराया वेगळ्या रूपात दर्शन देताना दिसतो.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)


यंदा साकारले कैलास मानसरोवर - यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी खंडेलवाल कुटुंबानं कैलास मानसरोवराची संकल्पना निवडली आहे. कुटुंबीयांनी यंदा कैलास मानसरोवरला भेट दिल्यानंतर तेथील अनुभव गणेशोत्सवाच्या सजावटीत उतरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून घरात कैलास मानसरोवरचा देखावा साकारण्यात आला आहे. या देखाव्यात केवळ कैलास पर्वत आणि मानसरोवराची प्रतिकृती न उभारता संपूर्ण शिवालयाचं वातावरण निर्माण करण्यात आलं आहे. भगवान शिवाशी संबंधित विविध घटक, शिवलिंगावर पडणाऱ्या जलधारेची रचना आणि बारा ज्योतिर्लिंगाची छायाचित्रं या देखाव्याला विशेष धार्मिक आणि कलात्मक स्वरूप देतात.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)


पाच गणपती पासून 451 गणपतीपर्यंतचा प्रवास - 1991 मध्ये सुनिता खंडेलवाल यांनी घरात केवळ पाच गणपती मूर्तींची स्थापना करून या उपक्रमाला सुरुवात केली. त्यावेळी घर लहान होतं आणि सजावटीसाठी साहित्यही मर्यादित होतं. मात्र गणेशोत्सवाची नवी कल्पना राबवण्याची आवड कायम राहिली. दरवर्षी वेगळी थीम, नवी सजावट आणि त्यात भर पडणाऱ्या गणेश मूर्ती यामुळे हा उपक्रम विस्तारत गेला. प्रवासादरम्यान एखाद्या ठिकाणी वैशिष्ट्यपूर्ण गणेश मूर्ती दिसली की ती आपल्या संग्रहात आणण्याची पद्धत सुरू झाली. अमेरिकेपासून कर्नाटकापर्यंत आणि देशातील विविध भागातून आणलेल्या गणेश मूर्ती आज या घरातील गणेशोत्सवाचा विभाज्य भाग बनले आहेत.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)

घरातील प्रत्येकाचा सहभाग - गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी घरातील प्रत्येकाचा सहभाग असतो. पती राजेश खंडेलवाल, मुलगा सागर खंडेलवाल, सून भाग्यश्री खंडेलवाल नातवंड हे सारेच या गणेशोत्सवात सहभाग घेतात. गणेशोत्सवाचे हे दहा दिवस आमच्याकरता अतिशय आनंदाचे असतात असं सुनिता खंडेलवाल "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाल्या.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)


भाविकांसाठी घर खुलं - हा उपक्रम सार्वजनिक मंडळाच्या स्वरूपाचा नसला तरी गणेश भक्तांना या अनोख्या गणेशोत्सवाचा अनुभव घेता यावा यासाठी खंडेलवाल कुटुंबानं आपलं घर हे गणपतीदर्शनासाठी खुलं ठेवलं आहे. सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री अकरा वाजेपर्यंत भाविक आणि अमरावतीकरांना या घरातील 451 गणरायांचं दर्शन घेता येतं. घराच्या अंगणापासून सुरू होणारा हा प्रवास कैलास मानसरोवराच्या देखाव्यापर्यंत पोहोचतो आणि प्रत्येक वळणावर वेगळ्या रूपातील गणरायाचे दर्शन घडवतो. त्यामुळं अमरावतीतील खंडेलवाल कुटुंबाचा हा 35 वर्षाचा गणेशोत्सव श्रद्धेसोबतच कल्पकता, कुटुंबीयांचा सहभाग आणि परंपरेच्या जतनाची आगळी कहाणी सांगणारा ठरत आहे.

एकाच घरात 451 गणरायांचे विश्व
एका घरात 451 गणरायांचे विश्व (ETV Bharat)

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TAGGED:

पाच गणपती पासून झाली सुरुवात
GANESHOTSAV
गणेशोत्सव
सुनिता खंडेलवाल
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