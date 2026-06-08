दरवर्षी तब्बल 50 लाख किलो प्लास्टिक समुद्रात होते जमा; पाणी थेट मुंबईत घुसण्याचा धोका
प्रत्यक्षात मुंबईचं अस्तित्व समुद्रामुळे आहे. एकीकडे समुद्रामुळे मुंबईला रोजगार, व्यापार, हवामान संतुलन आणि जीवन मिळते. तर दुसरीकडे मानवनिर्मित प्रदूषणामुळे समुद्राचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे.
Published : June 8, 2026 at 9:49 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 10:22 PM IST
मुंबई : 8 जूनला 'जागतिक महासागर दिवस' जगभरात साजरा केला जातो. पण मुंबईकरांसाठी समुद्र म्हणजे नक्की काय? वीकेंडला जुहू चौपाटीवर खाल्लेली भेळ, मरीन ड्राईव्हची कटिंग चाय, वरळी सी-लिंकवरून दिसणारा अथांग सागर की लोकलच्या गर्दीतून थकून आल्यावर किनाऱ्यावर मिळणारी ती थंडगार सुखावणारी झुळूक? प्रत्यक्षात समुद्राच्या प्रदुषणाची आकडेवारी आणि माहिती जाणून घेतली तर धक्कादायक माहिती समोर येते.
मुंबई ही समुद्रानं वेढलेली आहेत. प्रत्यक्षात मुंबईचं अस्तित्व समुद्रामुळे आहे. एकीकडे समुद्रामुळे मुंबईला रोजगार, व्यापार, हवामान संतुलन आणि जीवन मिळते. तर दुसरीकडे मानवनिर्मित प्रदूषणामुळे समुद्राचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे.
सात बेटांपासून महानगरापर्यंतचा प्रवास- आज जिथे टोलेजंग इमारती उभ्या आहेत, तिथे कधीकाळी समुद्राचे पाणी होते. माणसानं समुद्राला मागे ढकलून भू-भराव (Land Reclamation) करून मुंबईची सात बेटे जोडली. समुद्रानं शांतपणे जागा दिल्यानंतर आधुनिक मुंबई आकाराला आली.
मुंबई आणि समुद्राचे नाते हजारो वर्षे जुने आहे. सात बेटांवरील कोळीवाडे, मासेमारीवर चालणारी अर्थव्यवस्था आणि प्राचीन सागरी व्यापारमार्ग हे मुंबईच्या इतिहासाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. पुराणात आणि प्राचीन सागरी व्यापारी मार्गांमध्ये या भागाचा उल्लेख ‘अपरांता’ अर्थात कोकण किनारपट्टी म्हणून आढळतो, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण शास्त्रज्ञ चिन्मय खानोलकर यांनी दिली.
आजही समुद्राच्या अथांग खोलीत अनेक रहस्ये दडलेली आहेत. मुंबईच्या किनाऱ्यालगत असलेल्या प्रवाळ भित्तींची जैवविविधता, वैशिष्ट्यपूर्ण डॉल्फिन्सचे वास्तव्य आणि हिवाळ्यात रात्रीच्या वेळी समुद्राच्या लाटांवर दिसणारी निळी चमक म्हणजेच बायोल्युमिनेसेन्स हे निसर्गाचे अद्भुत चमत्कार आहेत. जुहू, मढ आणि काही किनारी भागांत दिसणारी ही निळसर चमक समुद्र आजही जिवंत असल्याचा पुरावा देतात. मात्र, या जिवंतपणावर आता प्रदूषणाचा काळा रंग चढल्याचं भीषण वास्तव पर्यावरण शास्त्रज्ञ खानोलकर यांनी सांगितलं.
अधिकृत अहवालांमधून समोर आलेले धक्कादायक वास्तव
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या अधिकृत अहवालांनुसार मुंबईच्या समुद्राची स्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.
- मुंबईत दररोज सुमारे 2,814 दशलक्ष लिटर (MLD) सांडपाणी निर्माण होते. यापैकी जवळपास 50 टक्के म्हणजे 1,338 MLD सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट अरबी समुद्रात सोडले जाते.
- महापालिकेच्या पर्यावरण स्थिती अहवालानुसार, मुंबईच्या विविध नाल्यांमधून दरवर्षी तब्बल 50 लाख किलो प्लास्टिक समुद्रात वाहून जाते.
- मुंबईत दररोज सुमारे 6,300 मेट्रिक टन घनकचरा जमा होतो. यातील मोठा भाग पावसाळ्यात नाल्यांमार्फत समुद्रात पोहोचतो किंवा समुद्रकिनाऱ्यांवर येऊन धडकतो.
- समुद्रातील जैविक ऑक्सिजन मागणी अधिकृत मर्यादेपेक्षा जास्त आढळत आहे. यामुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत असून जलचरांना श्वास घेणे कठीण बनत आहे, अशी चिंता अफरोज शाह यांनी व्यक्त केली.
समुद्र प्रदूषणामागे अनेक मानवनिर्मित आणि औद्योगिक कारणे जबाबदार :
- अपुरी सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था
मुंबईतील मलनिस्सारण वाहिन्या आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता शहराच्या गरजेच्या तुलनेत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मैलापाणी थेट समुद्रात मिसळते.
- औद्योगिक रसायनांचा वाढता विसर्ग
तारापूर आणि मुंबई परिसरातील औद्योगिक वसाहतींमधून बाहेर पडणारे रासायनिक सांडपाणी अनेकदा खाड्या आणि समुद्रात मिसळले जाते. या रसायनांचा थेट परिणाम सागरी जैवविविधतेवर होत आहे.
- प्लास्टिक आणि घनकचऱ्याचा विळखा
सिंगल-यूज प्लास्टिक, थर्माकोल, बाटल्या, पिशव्या आणि धार्मिक उत्सवानंतर निर्माण होणारा कचरा मोठ्या प्रमाणात नाल्यांमध्ये टाकला जातो. अखेरीस हा सर्व कचरा समुद्रात पोहोचतो.
- तेलगळतीचा धोका
मुंबई बंदर परिसरात जहाजांमधून होणारी तेलगळती आणि जहाजांच्या स्वच्छतेदरम्यान समुद्रात सोडले जाणारे प्रदूषक पाण्याच्या पृष्ठभागावर तेलाचा थर तयार करतात. याचा परिणाम सागरी जीवसृष्टीवर होतो.
भविष्यात समुद्राचे पाणी थेट शहरात घुसण्याचा धोका- सागरी स्वच्छतेबाबत पुढाकार घेणारे वकील अफरोज शाह यांच्या मते, मुंबईच्या समुद्रात मायक्रोप्लास्टिकचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचलं आहे. हे सूक्ष्म प्लास्टिक कण मासे आणि इतर जलचर खातात. त्यानंतर तेच मासे अन्नसाखळीद्वारे मानवाच्या ताटात पोहोचतात. परिणामी, आपण समुद्रात टाकलेले प्लास्टिक शेवटी आपल्याच शरीरात विषाच्या स्वरूपात परत येत आहे. किनाऱ्यालगतची कांदळवने (Mangroves) ही मुंबईची नैसर्गिक संरक्षणभिंत आणि फुफ्फुसे मानली जातात. मात्र प्लास्टिकचा कचरा या झाडांच्या मुळांमध्ये अडकून राहतो. त्यामुळे झाडांची वाढ खुंटून झाडे मरतात, असं वनशक्ती संस्थेचे दयानंद स्टॅलिन यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, जर कांदळवने नष्ट झाली तर भविष्यात समुद्राचे पाणी थेट शहरात घुसण्याचा धोका वाढेल.
प्रदूषणामुळे समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढत आहे. यामुळे अरबी समुद्रातील चक्रीवादळांची संख्या आणि तीव्रता दोन्ही वाढत आहेत. ‘निसर्ग’ आणि ‘तौक्ते’सारखी चक्रीवादळे या बदलत्या सागरी वातावरणाची गंभीर इशारा आहे-पर्यावरण अभ्यासक संजय जोशी
काय करू शकतात मुंबईकर?- या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी आणि नागरिक अशा दोन्ही स्तरांवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प 100 टक्के कार्यक्षम करणं आवश्यक आहे. औद्योगिक सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे आणि समुद्रात जाणारा प्लास्टिक कचरा रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे, असं अफरोज शाह यांनी सांगितलं. त्याचवेळी नागरिकांनीही जबाबदारी स्वीकारणं आवश्यक आहे.
नागरिकांनी ही जबाबदारी पार पाडावी
- समुद्रकिनाऱ्यावर कचरा टाकू नये.
- सिंगल-यूज प्लास्टिकचा वापर कमी करावा.
- कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करावे.
- प्लास्टिक पुनर्वापर प्रक्रियेला प्राधान्य द्यावे.
- नाल्यांमध्ये कचरा टाकणे टाळावे.
समुद्राला वाचवण्याची मुंबईकरांची जबाबदारी- जागतिक महासागर दिनानिमित्त सोशल मीडियावर ‘हॅपी ओशन डे’चे संदेश देणं किंवा भाषणं करणं पुरेसे नाही. समुद्र संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे, असं अफरोज शाह यांचं म्हणणं आहे. पुढच्या वेळी तुम्ही जुहू, गिरगाव, दादर किंवा मरीन ड्राईव्हच्या किनाऱ्यावर उभे राहाल, तेव्हा समुद्राच्या लाटांकडे पाहून स्वतःला एक प्रश्न जरूर विचारा, आपण समुद्राला काय देतोय. समुद्र आपल्याला काय देतोय? कारण समुद्रानं मुंबईला खूप काही दिलं आहे. आता समुद्राला वाचवण्याची मुंबईकरांची जबाबदारी आहे.
हेही वाचा-