मुंबईला मलेरियामुक्त करण्यासाठी महानगरपालिकेचा 'ॲक्शन प्लॅन'; विभागनिहाय विशेष पथकांची नियुक्ती!
मुंबई महानगरपालिका मलेरिया निर्मूलनासाठी विभागनिहाय आराखडा राबवत असून, शीघ्र प्रतिसाद कृती समितीद्वारे डास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि विविध अधिकाऱ्यांच्या समन्वयानं कडक कारवाई केली जात आहे.
Published : April 25, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 7:38 AM IST
मुंबई : मुंबई म्हणजे केवळ उंच इमारती आणि धावणारी लोकल नाही, तर ही कोट्यवधी स्वप्नांची नगरी आहे. पण पावसाळ्याच्या तोंडावर पसरणारा मलेरिया या स्वप्नांना आणि अनेक कुटुंबांच्या आनंदाला ग्रहण लावतो. हीच भीती दूर करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेनं आता कंबर कसली आहे. मुंबई शहराला मलेरिया मुक्त करण्यासाठी महानगरपालिकेनं विभागनिहाय आराखडा तयार केला आहे. डास प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी विभागनिहाय शीघ्र प्रतिसाद कृती समिती पथक नेमलं आहे. यामध्ये प्रशासकीय विभागातील सहाय्यक आयुक्त, वैद्यकीय अधिकारी, कीटक नियंत्रक अधिकारी यांच्या समन्वयातून ही कारवाई करण्यात येत आहे, असं आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी सांगितलं.
पावसाळा पूर्व खबरदारी : 25 एप्रिल हा दिवस संपूर्ण जगात 'मलेरिया दिन' म्हणून साजरा केला जातो. मुंबई महानगरपालिका मलेरिया विरोधात लढा निर्माण करत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे पावसाळा पूर्व खबरदारी म्हणून सर्व मनपा वैद्यकीय महाविद्यालय, सर्वसाधारण रुग्णालय, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आणि आरोग्य केंद्रांच्या परिसरात 'शून्य डास प्रजनन मोहीम' राबवली जात आहे.
पावसाळी आजार रोखण्यासाठी सज्ज : "पावसाळी आजारांच्या नियंत्रणासाठी उपाययोजनांचा भाग म्हणून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी वर्ग, खासगी दवाखाना, रुग्णालयातील डॉक्टर, बांधकामाच्या ठिकाणी असलेले सेफ्टी ऑफिसर आणि कामगारांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. याचबरोबर खासगी रुग्णालय आणि दवाखान्यांच्या सहभागातून रुग्णांचा शोध घेणं, आजाराचं निदान करणं आणि संपूर्ण उपचार देऊन रुग्ण बरा करण्याच्या अनुषंगानं पाठपुरावा करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला आहे," अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेचे आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी दिली.
बांधकाम स्थळांवरील 'आरोग्य साथी' उपक्रम : मुंबईतील 4,075 बांधकाम स्थळांवर प्रत्येकी 5 ते 10 कामगारांना स्वयंस्फूर्तीनं सहभागी करून 'आरोग्य साथी उपक्रम' राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे 20 ते 30 हजार कामगारांना प्रशिक्षित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 123 बांधकाम स्थळांवरील 1,622 कामगारांना प्रशिक्षण दिलं आहे. यामुळं मलेरियाचा प्रसार रोखण्यास मदत होणार आहे. तर या उपायोजनेचा भाग म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून शाळा, महाविद्यालय, शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये डास प्रतिबंधक उपाययोजनांची जनजागृती करण्यात येत आहे.
दरवर्षी केली जाते रुग्णांची तपासणी :
- 2024 मध्ये 15.1 लाख रक्ताचे नमुने संकलित केले होते. त्यापैकी 7 हजार 939 मलेरिया रुग्ण आढळले.
- 2025 मध्ये 18 लाख 89 हजार रक्ताचे नमुने संकलित केले होते. यापैकी 10 हजार 163 रुग्ण आढळले होते.
- 2026 ची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही, ती लवकरच प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
नागरिकांनी उपचार आणि वैद्यकीय सल्ला घ्यावा : "आम्ही प्रशासनाला आदेश दिले आहेत की, जास्तीत जास्त अशी ठिकाण शोधून काढा, जिथं मलेरियाच्या अळ्या निर्माण होतात. याचबरोबर मलेरियाचा रुग्ण आढळल्यास त्याला चांगले उपचार मिळतील याची उपायोजना करण्यात यावी. आम्ही नागरिकांनी देखील आवाहन करतो की, मनपा दवाखाना आणि रुग्णालय इथं महानगरपालिकेनं उपलब्ध करून दिलेल्या सोयींचा लाभ घ्यावा. तापाची लक्षणं आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित उपचार आणि वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. मलेरियाचा उपचार अर्धवट सोडू नये," असं आवाहन मुंबई महानगरपालिकेचे आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी केलं आहे.
हेही वाचा :
- घाटी रुग्णालयातील परिचारिकांच्या संपामुळे रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम: कंत्राटी कर्मचारी बजावत आहेत सेवा
- ''सत्य हटणार नाही, महाराष्ट्र झुकणार नाही", मराठा साम्राज्य दर्शवणारा नकाशा अभ्यासक्रमात न घेतल्यास छेडणार आंदोलन ; वृषालीराजे भोसलेंचा इशारा
- कांजूर डंपिंग ग्राऊंडवरील वाढतं मिथेन उत्सर्जन धोक्याचं: तत्काळ उपाय केले नाहीत, तर डंम्पिंग ग्राऊंड बंद करू, उच्च न्यायालयाचा इशारा