जागतिक वारसा दिन : 500 हून अधिक ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा जपणारी 'आपली मुंबई'!
जागतिक वारसा दिनानिमित्त मुंबईच्या ऐतिहासिक वैभवात 500 हून अधिक वारसा संरचना आणि 44 भारतीय युनेस्को स्थळांसह मुंबईचा इतिहास व वास्तुकलेचा अनोखा संगम अधोरेखित झालाय.
Published : April 18, 2026 at 3:56 PM IST
मुंबई : दरवर्षी 18 एप्रिल रोजी साजरा केला जाणारा 'जागतिक वारसा दिन' हा दिवस सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ठेव्याचं महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी ओळखला जातो. युनेस्कोकडून मान्यता मिळालेली वारसा स्थळे ही मानवजातीची अमूल्य संपत्ती मानली जातात. भारतात सध्या 44 जागतिक वारसा स्थळांचा समावेश असून, त्यात ऐतिहासिक वास्तू, धार्मिक स्थळे आणि नैसर्गिक वारशाचा समावेश आहे. मुंबई शहर या वारशाच्या बाबतीत विशेष ठरते. आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईमध्ये इतिहास, वास्तुकला आणि संस्कृतीचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. मुंबईमध्ये 500 हून अधिक वारसा संरचना असून, त्यातील अनेक इमारती ब्रिटिशकालीन आहेत.
मुंबईतील जागतिक वारसा स्थळे आणि मान्यता वर्षे : मुंबईतील तीन प्रमुख स्थळांना जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला 1997 मध्ये जागतिक वारसा दर्जा मिळाला. हे 1887 मध्ये बांधलेले रेल्वे स्थानक विक्टोरियन स्थापत्यशैलीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानले जाते.
स्थापत्यशैलीचा अनोखा मिलाफ : एलिफेंटा केव्हजना 1987 मध्ये जागतिक वारसा दर्जा मिळाला असून, ही पाचव्या ते आठव्या शतकातील भव्य शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असून भगवान शिवाशी संबंधित आहे. तसंच व्हिक्टोरियन गोथीक अँड आर्ट डेको इन्संबल्स ऑफ मुंबईला 2018 मध्ये जागतिक वारसा दर्जा मिळाला आहे. जे फोर्ट परिसर आणि सागरी मार्ग परिसरातील इमारतींचा समूह एकोणीसाव्या आणि विसाव्या शतकातील स्थापत्यशैलीचा अनोखा मिलाफ दर्शवतो.
दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक स्थळे : दक्षिण मुंबईत अनेक ऐतिहासिक स्थळं आजही शहराच्या ओळखीचा भाग आहेत. गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई उच्च न्यायालय, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई आणि डेव्हिड ससून लायब्ररी या इमारती जुनी स्थापत्यशैली जपून आहेत.
संस्कृती आणि विचारांचा वारसा : मुंबईतील सांस्कृतिक वारसा देखील समृद्ध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय, Asiatic सोसायटी ऑफ मुंबई आणि मणी भवन ही ठिकाणं इतिहास आणि विचारांचा ठेवा जपून आहेत.
धार्मिक वारसा स्थळं : मुंबई विविधतेसाठी ओळखली जाते आणि त्याचं प्रतिबिंब तिच्या धार्मिक स्थळांमध्ये दिसतं. हाजी अली दर्गा, सेंट थॉमस कॅथेड्रल आणि माऊंट मेरी चर्च ही ठिकाणं श्रद्धा आणि इतिहासाचं सुंदर मिश्रण दर्शवतात.
सागरी आणि स्थापत्य वारसा : मरीन ड्राईव्ह परिसरातील सुबक इमारती जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहेत. ओव्हल मैदान इथं जुनी आणि नवी स्थापत्यशैली समोरासमोर पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या इमारतींची संख्या जगात फार कमी शहरांमध्ये आढळते.
वारसा दिनाचं महत्त्व : जागतिक वारसा दिवस वारसा जतन करण्याची जाणीव करून देणारा आहे. ऐतिहासिक स्थळांचं संवर्धन, पर्यटनाला चालना आणि पुढील पिढ्यांसाठी संस्कृती टिकवणं हे या दिवसामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. मुंबई ही एक जिवंत इतिहास आहे. एलिफंटा केव्हज पासून मरीन ड्राईव्ह पर्यंतचा प्रवास म्हणजे प्राचीनतेपासून आधुनिकतेपर्यंतचा प्रवास आहे. जागतिक वारसा दिनानिमित्त हा ठेवा जपणं हीच आपली खरी जबाबदारी आहे.
