4 वर्षांच्या श्वानावर केली पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी; जगातील पहिलीच पुण्यात शस्त्रक्रिया

पुण्यात मॅगी नावाच्या श्वानावर जगातील पहिली पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी शस्त्रक्रिया पार पडली.

Endoscopic Myotomy
श्वानावर केली पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 7:01 PM IST

पुणे : पुण्यातील 'द स्मॉल अ‍ॅनिमल क्लिनिक'मध्ये डॉ. नरेंद्र परदेशी यांनी एका 4 वर्षांच्या मॅगी नावाच्या श्वानावर जगातील पहिली पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी (POEM) प्रक्रिया करत त्याला जीवनदान दिलं आहे. मॅगी नावाच्या श्वानावर करण्यात आलेली ही जगातील पहिलीच शस्त्रक्रिया असल्याचं डॉ. नरेंद्र परदेशी यांनी दिली.



यशस्वी उपचार : पशुवैद्यकीय शस्त्रक्रियेसाठी पुण्यातील 'द स्मॉल अ‍ॅनिमल क्लिनिक'मध्ये मेगाएसोफॅगस हा गिळण्याचा गंभीर विकार असलेल्या 4 वर्षीय लॅब्राडोर जातीच्या मॅगी नावाच्या श्वानावर यशस्वी उपचार करण्यात आले. आता ती खाऊ लागली आहे आणि पुन्हा पूर्वीसारखे निरोगी जीवन जगत आहे. या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व पशुवैद्यकीय शल्यचिकित्सक डॉ. नरेंद्र परदेशी आणि गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. मंदार डोईफोडे यांनी केलं आहे.

काय आहे आजार? : "गेल्या चार महिन्यापासून मॅगी दिवसातून 6 ते 8 वेळा उलट्या करत होती, यामुळं तिचं जवळपास 10 किलो वजन कमी झालं होतं. तिला साधे अन्न गिळण्यासही त्रास होत होता. सविस्तर तपासणीतून असं दिसून आलं की, मेगाएसोफॅगसचा संबंध असलेला हा एक दुर्मीळ आजार आहे. ज्यामुळं अन्ननलिकेचे स्नायू आकुंचन पावत नाहीत आणि अन्ननलिकेखालील स्फिंक्टर योग्य कार्य करत नाही. ज्यामुळं अन्न पोटात जाण्यापासून रोखलं जातं. तसंच मेगाएसोफॅगस मांजरींपेक्षा कुत्र्यांमध्ये अधिक सामान्यपणे आढळून येते आणि ते जीवघेणे ठरु शकते. तसंच यामुळं कुपोषण, न्यूमोनिया देखील होऊ शकतो. पूर्वी अशा परिस्थितीत दीर्घ पुनर्प्राप्ती कालावधीसह ओपन सर्जरीची आवश्यकता होती. मात्र, आता पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी प्रक्रिया एक गेम-चेंजर ठरत आहे. ही कमीत कमी आक्रमक शस्त्रक्रिया असून, यामध्ये रुग्ण लवकर बरा होतो आणि त्याला अन्न सहज गिळता येऊ लागते. मॅगीवर ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून आता ती बरी झाली आहे," असं पशुवैद्यकीय शल्यचिकित्सक डॉ. नरेंद्र परदेशी यांनी सांगितलं.


पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी शस्त्रक्रिया : पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी (POEM) ही एक प्रक्रिया आहे, जी तोंडावाटे केली जाते आणि अन्ननलिकेच्या स्नायूंच्या विकारावर उपचार करते. या प्रक्रियेत, एंडोस्कोप वापरून अन्ननलिकेतील स्नायू कापले जातात. ज्यामुळं अन्न पोटात जाण्यास मदत होते. ही एक कमीत कमी आक्रमक प्रक्रिया आहे, जी अचलासिया सारख्या आजारावर प्रभावी ठरते. दरम्यान, डॉ. परदेशी यांनी मॅगीच्या उपचारादरम्यान अग्रगण्य मानवी गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्टकडून प्रगत एंडोस्कोपिक प्रक्रियामध्ये प्रशिक्षण घेतलं असून या दुर्मीळ क्रॉस-स्पेशालिटी टीमवर्कनं जगात पहिल्यांदाच श्वानावर पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी करताना शस्त्रक्रियेची अचूकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात आली.

प्रतिक्रिया देताना पशुवैद्यकीय शल्यचिकित्सक डॉ. नरेंद्र परदेशी (ETV Bharat Reporter)


मॅगीच्या प्रकृतीत झाली सुधारणा : या 3 तासांच्या प्रक्रियेदरम्यान, अन्ननलिकेचे स्नायू काळजीपूर्वक कापण्यासाठी आणि अन्नाचा सामान्य मार्ग पुनर्संचयित करण्यासाठी एंडोस्कोपचा वापर करण्यात आला. पारंपारिक शस्त्रक्रियेप्रमाणे, पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी कोणतेही बाह्य व्रण (जखम) सोडत नाही. अचूकतेसाठी रिअल-टाइम व्हिडिओ मॅग्निफिकेशनवर अवलंबून असते. रुग्णांसाठी सुरक्षित परिणाम सुनिश्चित करते. शस्त्रक्रियेनंतर मॅगीला तज्ज्ञांच्या निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले असून सुरुवातीला द्रव आहार सुरु करण्यात आला आणि एक्स-रेद्वारे निरीक्षण करण्यात आलं. एका आठवड्यात, तिच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसून आली आणि आता तिनं कमी केलेलं वजन हळूहळू वाढत आहे.

"मॅगी ही फक्त आमचा पाळीव प्राणी नाही तर ती आमच्या कुटुंबाची एक सदस्य आहे. तिला दररोज त्रास सहन करताना पाहणे आमच्यासाठी असह्य होते. या प्रक्रियेमुळं, आम्हाला आमची खेळकर, आनंदी मॅगी पुन्हा मिळाली असून आमच्यासाठी हा एक चमत्काराच आहे." - शुभम जाधव, पाळीव मॅगीचे पालक



आजाराचे अचूक निदान : गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. मंदार डोईफोडे यांनी यावेळी सांगितलं की, "अचलासिया हा मानवांमध्येही एक गुंतागुंतीचा विकार आहे. श्वानांमध्ये या आजाराचं निदान करणं आणखी कठीण आहे. पारंपारिक शस्त्रक्रियेमुळं अनेक गुंतागुंत होऊ शकतात आणि त्यामुळं रुग्ण बरा होण्याचा कालावधी खूप जास्त असतो. पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी प्रक्रियेमुळं ही शस्त्रक्रियेनं जखम होत नाही आणि रुग्ण लवकर बरा होतो. या प्रक्रियेत प्रगत शस्त्रक्रियेमुळं रक्तस्राव झाला नाही. डॉ. परदेशी यांनी या आजाराचे अचूक निदान केलं आणि त्यांच्यामुळं मला श्वानामध्ये पहिली पेरोरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी प्रक्रिया करण्याची संधी मिळाली."


