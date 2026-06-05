World Environment Day 2026 : मुंबईकरांचा श्वास कोंडला! बदलत्या हवामानामुळं रात्रीची थंडी गायब, धुक्याऐवजी धूळ अन् धुराचा विळखा
मुंबईत गेल्या सहा महिन्यांत हवामानात गंभीर बदल झाले असून वाढती उष्णता, धूळ आणि वायुप्रदूषणामुळं नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असल्याचं वास्तव पर्यावरण दिनानिमित्त समोर आलं आहे.
Published : June 5, 2026 at 6:21 AM IST
मुंबई : 'पूर्वी रात्रीचा समुद्रकिनारा थंडावा द्यायचा, आता तिथूनही गरम वाफा येतात. सकाळी लोकल ट्रेन पकडायला निघालं की धुक्याऐवजी धूळ आणि धुराचा सामना करावा लागतो,' अशी भावना विलेपार्ल्यातील ज्येष्ठ नागरिक रामदास गायकवाड यांनी व्यक्त केली. गायकवाड यांनी व्यक्त केलेली ही भावना आज जवळपास प्रत्येक मुंबईकरांच्या मनातील खदखद आहे. गेल्या सहा महिन्यांत मुंबईच्या हवामानात झालेल्या बदलांनी शहरातील दैनंदिन जीवन, आरोग्य आणि पर्यावरण या तिन्ही पातळ्यांवर गंभीर परिणाम घडवून आणले आहेत. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं राजकीय घोषणा आणि आश्वासनांच्या पलीकडं जाऊन सरकारी आकडेवारीच्या आधारे मुंबईच्या हवामानाचा हा वास्तववादी आढावा घेतला असता, उष्णतेच्या लाटा, प्रदूषणाचा विळखा आणि बदलत्या वातावरणाची धोक्याची घंटा स्पष्टपणे ऐकू येते.
मार्चमध्ये मुंबईकरांना उष्णतेचा झटका : यंदा मुंबईकरांना हिवाळ्याचा अनुभव फारसा मिळालाच नाही. फेब्रुवारी संपण्यापूर्वीच उन्हानं आपली तीव्रता दाखवायला सुरुवात केली. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार 6 मार्चला मुंबईत मोसमातील पहिल्या उष्णतेच्या लाटेची नोंद झाली. सांताक्रूझ वेधशाळेत तापमान तब्बल 38.9 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं. जे सरासरीपेक्षा जवळपास 6 अंशांनी अधिक होतं. मार्चमधील हा उष्णतेचा झटका मुंबईकरांसाठी आगामी उन्हाळ्याचा इशारा ठरला. एप्रिल आणि मे महिन्यात परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. उपनगरांमध्ये तापमान 39 ते 40 अंश सेल्सिअसच्या आसपास कायम राहिलं. दिवसाच्या उष्णतेपेक्षा अधिक त्रासदायक ठरल्या त्या उकाड्याच्या रात्री. काँक्रीटच्या इमारती आणि वाढतं शहरीकरण यामुळं उष्णता शहरातच अडकून राहिली. परिणामी, रात्रीचं तापमान सरासरीपेक्षा सुमारे 3 अंशांनी वाढलं. एसी आणि पंखे सुरू असूनही अनेक मुंबईकरांना घामानं ओलेचिंब होत रात्र काढावी लागली.
प्रदुषणाचं मूळ कारण अद्याप अस्पष्ट : "उष्णतेबरोबरच मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता देखील चिंतेचा विषय ठरली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते मार्च या कालावधीत मुंबईचा सरासरी वायू गुणवत्ता निर्देशांक 170 ते 200 दरम्यान राहिला. ही पातळी 'वाईट' श्रेणीत मोडते. चेंबूर, वांद्रे-कुर्ला संकुल आणि माझगाव परिसरात अनेकदा एक्यूआय 250 च्या पुढं गेला आहे. परिणामी, श्वसनाचे आजार, खोकला, घशाचे विकार आणि ऍलर्जीच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली. विशेषतः लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि दम्याच्या रुग्णांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. मात्र, मे महिन्याच्या अखेरीस परिस्थितीत काहीसा दिलासा मिळाला. समुद्राकडून येणाऱ्या वेगवान वाऱ्यांमुळं हवेतील धूळ आणि प्रदूषकांचं प्रमाण कमी झालं. पर्यावरण दिनाच्या सुमारास मुंबईचा सरासरी एक्यूआय 55 ते 65 दरम्यान नोंदवला गेला. जो 'समाधानकारक' श्रेणीत मोडतो. तरीही हा तात्पुरता दिलासा असून प्रदूषणाचं मूळ कारण अद्याप कायम आहे," असं मत पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण शास्त्रज्ञ चिन्मय खानोलकर यांनी मांडलं.
हेच मानलं जात प्रदुषणाचं प्रमुख कारण : प्रदूषणाचा वाढता स्तर आणि मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलेली नाराजी लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेनंही काही कठोर उपाययोजना केल्या. शहरातील हजारो बांधकाम साईट्सवरून उडणारी धूळ हे प्रदूषणाचं प्रमुख कारण मानलं जात असल्यामुळं सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर-आधारित एअर क्वालिटी मॉनिटर्स आणि एलईडी डिस्प्ले बोर्ड बसवणं बंधनकारक करण्यात आलं. या माध्यमातून हवेच्या गुणवत्तेची थेट माहिती पालिकेच्या नियंत्रण कक्षापर्यंत पोहोचू लागली आहे. याशिवाय प्रमुख रस्त्यांवर अँटी-स्मॉग गन आणि पाण्याच्या टँकर्सद्वारे नियमित फवारणी करून धूळ नियंत्रणाचे प्रयत्न वाढवण्यात आले. यंदाच्या तीव्र उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेनं प्रथमच 'हीट ऍक्शन प्लॅन' राबवत दुपारी 12 ते 4 या वेळेत उन्हात काम करणाऱ्या मजुरांना विश्रांती देण्याचं आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.
हवामान बदलाचा परिणाम मुंबईकरांच्या रोजच्या जगण्यात : समुद्रकिनारी वसलेल्या मुंबईची ओळख एकेकाळी स्वच्छ हवा, समुद्राचा गारवा आणि आल्हाददायक वातावरण अशी होती. मात्र वाढते शहरीकरण, सिमेंटचे जंगल, मेट्रो आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांची बांधकामे यामुळे शहराच्या तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. हवामान बदलाचा परिणाम आता केवळ वैज्ञानिक अहवालांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो मुंबईकरांच्या रोजच्या जगण्यात जाणवू लागला आहे.
प्रत्येकानं छोटं पाऊल उचलण्याची गरज : महानगरपालिका नियम आणू शकते, प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करू शकते. मात्र, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर, प्लास्टिक आणि कचरा उघड्यावर जाळणं थांबवणं. तसंच झाडांचं संवर्धन करणं ही जबाबदारी नागरिकांचीही आहे. अन्यथा मुंबईचा हरवलेला गारवा पुन्हा मिळवणं कठीण ठरणार आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं हा प्रश्न प्रत्येक मुंबईकरानं स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. आपण विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत की आपल्या शहराचा श्वासच गुदमरवत आहोत? मुंबईला पुन्हा श्वास घेता यावा, यासाठी प्रत्येकानं आजच एक छोटं पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
पर्यावरण अभ्यासकांचा इशारा : "मुंबईची हवा हिवाळ्यातील धुक्याने भरलेल्या दिवसांपेक्षा आज काहीशी चांगली वाटत असली, तरी आकडेवारी एका अधिक गंभीर संकटाकडं निर्देश करते. 4 जून 2026 ला मुंबईतील विविध भागांमधील एक्यूआय (Air Quality Index) 'चांगला' ते 'मध्यम' या श्रेणीमध्ये नोंदवला गेला. मात्र, कुर्ल्यासारख्या प्रदूषणग्रस्त भागांमध्ये तो संवेदनशील नागरिकांसाठी घातक पातळीपर्यंत पोहोचला. काही स्वच्छ किनारी भागांमध्ये एक्यूआय सुमारे 50 होता. तर वाहतूक आणि नागरीकरणाचा ताण असलेल्या भागांमध्ये तो 100 च्या पुढं गेला," असं पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण शास्त्रज्ञ चिन्मय खानोलकर यांनी सांगितलं.
...यामुळं श्वसन आणि हृदयविकारांचा धोका होतो कमी : झाडं आणि खारफुटीची जंगलं ही शहराची नि:शब्द वायुप्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा आहेत. जगभरातील वैज्ञानिक अभ्यास दर्शवतात की शहरी झाडं हवेतले सूक्ष्म धूलिकण, नायट्रोजन ऑक्साईड्स, सल्फर डायऑक्साईड आणि इतर प्रदूषक शोषून घेतात. यामुळं श्वसन आणि हृदयविकारांचा धोका कमी होतो. किनारी भागांची 'हिरवी फुफ्फुसे' म्हणून ओळखली जाणारी खारफुटीची जंगलं धूळ अडवतात. प्रदूषक वायू शोषून घेतात, स्थानिक हवामान नियंत्रित करतात आणि मोठ्या प्रमाणात कार्बन साठवून ठेवतात.
...तो नैसर्गिक जीवनरक्षक प्रणाली गमवल्याचा भाग : संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन साठवणूक आणि हवामान नियमन या माध्यमातून खारफुटीची परिसंस्था अब्जावधी डॉलर मूल्याच्या पर्यावरणीय सेवा पुरवते. तरीही मुंबई आपली ही महत्त्वाची हरित संपत्ती वेगानं गमावत आहे. अलीकडील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळं हजारो खारफुटी वृक्षांवर परिणाम झाला आहे. एका किनारी रस्ता प्रकल्पामध्येच 45,000 हून अधिक खारफुटी वृक्ष प्रभावित होणार असल्याची नोंद आहे. मुंबईनं स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारला पाहिजे, जेव्हा आपण निसर्गानं दिलेले हवेचे फिल्टर नष्ट करतो, तेव्हा त्यांची जागा नेमकी काय घेणार? एक एअर प्युरिफायर एखादी खोली स्वच्छ करू शकतो. खारफुटीचे जंगल संपूर्ण किनारपट्टीची हवा स्वच्छ ठेवू शकतं. रस्त्यालगतची वृक्षरांग एखाद्या परिसराचं तापमान कमी करू शकते. एक मोठं झाड कोणतीही वीज, देखभाल किंवा फिल्टर बदलण्याची गरज नसताना दररोज आपलं काम करत राहतं. पुढच्यावेळी एखादे झाड तोडल्याची किंवा खारफुटीचा परिसर नष्ट केल्याची बातमी ऐकली तर त्याकडं केवळ हिरवळ कमी झाली म्हणून पाहू नका. तो मुंबईच्या नैसर्गिक जीवनरक्षक प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग गमावल्याचा क्षण आहे. मुंबईच्या भविष्यातील एक्यूआयचा निर्णय आज एक-एक झाड गमावत आपण घेतोय, असा इशारा चिन्मय खानोलकर देतात.
हेही वाचा :