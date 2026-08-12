मृत्यू जवळ आल्यावर हत्ती काय करतात? 'एलिफंट व्हिस्परर' आनंद शिंदेंनी उलगडलं हत्तींच्या जगातील सर्वात मोठं भावनिक गुपित
जागतिक हत्ती दिनानिमित्त, छायाचित्रकार ते 'एलिफंट व्हिस्परर' बनलेले आनंद शिंदे यांनी कोल्हापूरच्या चंदगडसह विविध राज्यांच्या सीमांवर हत्ती संवर्धनासाठी 15 वर्षे योगदान दिलं आहे.
Published : August 12, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 8:39 PM IST
कोल्हापूर : हातात कॅमेरा घेऊन हत्तींची छायाचित्रं घेण्यासाठी धडपडणाऱ्या एका व्यक्तीचं सारं आयुष्यच कालांतरानं बदलून गेलं. छायाचित्र घेताना हत्तींच्या हालचाली टिपताना हा मुका प्राणी काही सांगतोय का? असा पडणारा प्रश्न आणि यातून सुरू झालेलं संशोधन आनंद शिंदे 'एलिफंट व्हिसपरर'पर्यंत कधी घेऊन गेलं कळालंच नाही. कोल्हापूरच्या चंदगड तालुक्यात आनंद शिंदे गेल्या पंधरा वर्षांपासून हत्तींचा अभ्यास करतात. या अभ्यासातून या महाकाय आणि तितक्याच संवेदनशील असलेल्या मुक्या प्राण्याशी ते बोलतात. ठाण्यात राहायला असणारे आनंद शिंदे तीन वर्षासाठी कोल्हापूरच्या चंदगडमध्ये आले होते. हत्ती संवर्धनासाठी त्यांनी कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या चंदगड, आजरा परिसरात केलेलं काम आजही कोल्हापूरकरांच्या आठवणीत आहे. आज (दि.12) जागतिक हत्ती दिनानिमित्त पाहूया हत्तींशी बोलणाऱ्या माणसाची कहाणी...
हिंदू धर्मात हत्तीला मानाचं स्थान : साधारणतः 13 वर्षांपूर्वी एका दैनिकासाठी छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे आनंद शिंदे यांची केरळमध्ये बदली झाली. त्रिवेंद्रममध्ये हत्तींचे वेगवेगळे फोटो घेताना हत्तींच्या हालचाली, त्यांच्या देहबोलीत होणारा बदल, वेगवेगळ्या प्रसंगात वेगवेगळे आवाज यातून छायाचित्रांच्या माध्यमातून बारकाईनं अभ्यास करण्याची संधी शिंदे यांना मिळाली. 'जंगलाचा इंजिनियर' असं हत्तीला संबोधलं जातं. हिंदू धर्मात ही हत्ती या प्राण्याला मानाचं स्थान आहे. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून मानव आणि हत्ती यांचा संघर्ष हत्तींच्या जीवावर उठला आहे. याच समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी आनंद शिंदे गेल्या पंधरा वर्षापासून प्रयत्न करत आहेत.
कळपात राहणारा हत्ती जंगलाचा मुख्य आधारस्तंभ : "सुरुवातीला हत्ती चित्कारतो इतकंच त्यांना माहीत होतं. मात्र, त्याच्या सानिध्यात राहिल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रसंगाला वेगवेगळ्या शरीराच्या हालचाली, आवाज आणि यातून त्यांच्याशी होणारा मनमोकळा संवाद. यामुळं केरळपासून गुजरातपर्यंत आसाम, मध्यप्रदेशच्या काही भागात काम करण्याची संधी मिळाली. कळपानं राहणारा हा प्राणी जंगलाचा मुख्य आधारस्तंभ मानला जातो. त्यांच्या अधिवास क्षेत्रात कळपातील संख्या जास्त झाल्यास ते विभागले जातात. जेणेकरून सर्वांना अन्न उपलब्ध होईल. तर कळपातील मादी हत्तीनं पिलाला जन्म दिल्यानंतर ते आनंद साजरा करतात. नर हत्ती जमिनीवर पाय आपटून कंपन निर्माण करून संवाद साधतो. वयोमानानुसार मादी हत्तीणीला निधनकाळ जवळ आल्याचे संकेत मिळतात. यावेळी ती आपल्या कळपातील इतरांना विशिष्ट आवाज देऊन बोलावते. आपली पिलं कळपाच्या स्वाधीन करते. कळपातील जाणते सदस्य मरणाच्या वाटेवर असलेल्या हत्तीणीनं देह ठेवल्यानंतर तिच्या अंगावर माती आणि झाडंझुडपं टाकून तिला अखेरचा निरोप देतात. पुन्हा एक वर्षानंतर त्याच ठिकाणी येऊन तिच्याबद्दल संवेदना व्यक्त करतात. अशा संवेदनशील प्राण्याबाबत माणसानाही तितकच संवेदनशील असावं," अशी माहिती हत्ती अभ्यासक आनंद शिंदे यांनी दिली.
हत्तींना असते जनुवंशिक बुद्धिमत्ता : "बांबू हे हत्तीचं आवडत खाद्य आहे. महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्ह्यात बांबुचं वन मोठ्या प्रमाणात आहेत. हत्तींना जनुवंशिक बुद्धिमत्ता असते. गडचिरोलीत आलेले हत्ती ओडिशा, छत्तीसगड राज्य पार करून महाराष्ट्रात आलेत. हे यातून सिद्ध होतं. तसंच केरळ, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी हत्तीचा कळप पाहायला मिळतो. हे त्यांच नैसर्गिक संरक्षित क्षेत्र आहे. पण आता याच भागात मानव विरुद्ध हत्ती संघर्ष पाहायला मिळत आहे," अशी माहिती हत्ती अभ्यासक आनंद शिंदे यांनी दिली.
'एक पाऊल हत्तींसाठी' चळवळ : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या चंदगड तालुक्यातील तिलारीचं घनदाट जंगल, आजरा तालुक्याच्या काही भागातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वेंगुर्ला, सावंतवाडी तालुक्यात हत्तींचा वावर आढळतो. या जंगलात बकर आणि रानमोडी झाडं मोठ्या प्रमाणात आढळतात. मात्र, या झाडांचा हत्तीच्या अन्नाशी काहीही संबंध येत नाही. दिसायला हिरवीगार असली, तरी अन्न म्हणून याचा हत्ती वापर करत नाहीत. हत्ती अन्नाच्या शोधात चंदगड भागातील उसाच्या शेतामध्ये वावरताना दिसतात. यामुळं शेतकऱ्यांचंही मोठं नुकसान होतं. म्हणून या भागात 'एक पाऊल हत्तीसाठी' ही चळवळ हत्ती अभ्यासक आनंद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झाली. हत्तीसाठी वृक्षारोपण हा कार्यक्रम त्यांनी सुरू केला. कोल्हापूर वन विभाग यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील अनेक हत्तीचा वावर असलेल्या गावांमध्ये शिंदे आणि त्यांची संस्था हत्तीविषयी प्रबोधन करतात. व्याख्यानं, भिंतीचित्राच्या माध्यमातून हत्तीचं महत्व पटवून देण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. 'ट्रंक कॉल द वाईल्ड लाईफ फाउंडेशन'च्या माध्यमातून हजारो झाड लावून हत्तींसाठी अन्न उपलब्ध करून देण्याचे काम हत्ती अभ्यासक आनंद शिंदे यांनी केलं आहे.
जीवनचक्रात हत्तीचं महत्व : "मादी हत्तीनं जन्म दिलेल्या पिलाचं सरासरी वजन 90 ते 120 किलो असते. तर पूर्ण वाढ झालेल्या हत्तीला दैनंदिन 250 लिटर पाणी पिण्यासाठी लागतं. हत्तीच्या एकवेळच्या शेणातून 7 ते 17 हजार कीटक जगतात. हत्ती जंगलातून चालताना त्याच्या पायातून निर्माण होणाऱ्या खड्यात कीटक जगतात. कीटकांना खायला बेडूक येतात. बेडकांचं भक्ष्य साप तर सापाला गरुड खातो. यामुळं जंगलाच्या जीवनचक्राचा अविभाज्य भाग असलेल्या हत्तीला वाचवायलाच हवं," असं अभ्यासक आनंद शिंदे यांनी सांगितलं.
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