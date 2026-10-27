जागतिक दृश्य-श्राव्य वारसा दिन : इतिहास बोलतोय, आपण ऐकतोय का?
जागतिक दृश्य-श्राव्य वारसा दिनाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा हा लेख ऐतिहासिक चित्रफिती आणि ध्वनिमुद्रणांना आपल्या सामूहिक स्मृतींचा जिवंत ठेवा मानतो.
By Sachin Parab
Published : October 27, 2026 at 4:04 PM IST
मुंबई : एखाद्या ऐतिहासिक भाषणाची ध्वनिमुद्रिका ऐकताना, जुन्या काळातील चित्रपट पाहताना किंवा अनेक दशकांपूर्वीच्या बातम्यांची चित्रफीत पाहताना आपण केवळ भूतकाळ अनुभवत नसतो, तर त्या काळातील समाज, माणसं, विचार आणि परिस्थिती यांच्याशी थेट जोडले जात असतो. एखाद्या पुस्तकातून इतिहास समजतो, पण एखाद्या जुन्या चित्रफितीतून तो आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो. एखाद्या व्यक्तीच्या आठवणींमधून तिचा काळ समजतो, पण तिचाच आवाज जतन केलेल्या ध्वनिमुद्रणातून ऐकताना त्या आठवणींना वेगळाच जिवंतपणा मिळतो. म्हणूनच दृश्य-श्राव्य वारसा हा केवळ जुन्या नोंदींचा संग्रह नसून समाजाच्या सामूहिक स्मृतींचा अमूल्य ठेवा आहे.
आवाज आणि चित्रांत जिवंत असलेला इतिहास!
दरवर्षी 27 ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक दृश्य-श्राव्य वारसा दिन म्हणून साजरा केला जातो. चित्रपट, ध्वनिमुद्रणं, दूरचित्रवाणी कार्यक्रम आणि इतर दृश्य-श्राव्य दस्तऐवज जतन करण्याचं महत्त्व समाजापर्यंत पोहोचवणं हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. 27 ऑक्टोबर 1980 रोजी युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेत चलतचित्रांच्या संरक्षण आणि जतनाबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारस स्वीकारण्यात आली. त्याच ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ या दिवसाची निवड करण्यात आली. 2005 मध्ये युनेस्कोनं या दिनाच्या आयोजनाला मान्यता दिली आणि 2006 पासून त्यानिमित्तानं जगभरात विविध उपक्रम सुरू झाले.
इतिहास केवळ वाचायचा नसतो, तो ऐकायचाही असतो
इतिहास जतन करण्याच्या आपल्या पारंपरिक पद्धतींमध्ये पुस्तकं, हस्तलिखितं, शिलालेख, पत्रं आणि छायाचित्रांना महत्त्वाचं स्थान आहे. मात्र, दृश्य-श्राव्य दस्तऐवज या इतिहासाला एक वेगळी परिमाणं देतात. एखाद्या स्वातंत्र्यसैनिकाचं भाषण, एखाद्या लोककलावंताने गायलेलं पारंपरिक गीत, एखाद्या नेत्याची पत्रकार परिषद किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी टिपलेली चित्रफीत यांमधून तत्कालीन परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो.
उदाहरणार्थ, जुन्या काळातील निवडणुकीचं वार्तांकन पाहिलं, तर केवळ निकाल समजत नाही. त्या काळातील राजकीय भाषा, प्रचाराच्या पद्धती, नेत्यांची देहबोली, लोकांचा सहभाग आणि माध्यमांची भूमिका यांचाही अभ्यास करता येतो. जुन्या ग्रामीण भागातील चित्रफिती पाहिल्या, तर शेतीच्या पद्धती, गावांची रचना, लोकांचे पोशाख, सण-उत्सव आणि सामाजिक संबंध यांमधील बदल समजतात.
यामुळे दृश्य-श्राव्य वारसा हा इतिहासकारांसाठीच नव्हे, तर पत्रकार, संशोधक, विद्यार्थी, चित्रपट अभ्यासक आणि समाजशास्त्रज्ञांसाठीही महत्त्वाचा स्रोत ठरतो. अर्थात, प्रत्येक चित्रफीत किंवा ध्वनिमुद्रण संपूर्ण सत्य सांगतंच असं नाही. त्याची निर्मिती कोणत्या परिस्थितीत झाली, त्यामागचा दृष्टिकोन काय होता आणि त्यातून काय दाखवलं गेलं नाही, याचाही चिकित्सक अभ्यास आवश्यक असतो.
भारताचा दृश्य-श्राव्य वारसा : एका विशाल सांस्कृतिक प्रवासाची नोंद
भारतासारख्या भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता असलेल्या देशात दृश्य-श्राव्य वारशाचं महत्त्व अधिक आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा इतिहास, आकाशवाणीवरील कार्यक्रम, दूरदर्शनच्या सुरुवातीच्या बातम्या, लोकसंगीताच्या ध्वनिमुद्रिका, नाटकांचे प्रयोग, दुर्मीळ मुलाखती आणि ऐतिहासिक घटनांच्या चित्रफिती या सगळ्यांतून भारताच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रवासाची नोंद जतन झाली आहे.
भारतीय चित्रपटसृष्टीनं शंभर वर्षांहून अधिक काळात अनेक बदल अनुभवलं. मूकपटांपासून बोलपटांपर्यंत, कृष्णधवल चित्रपटांपासून रंगीत चित्रपटांपर्यंत आणि चित्रपटगृहांपासून डिजिटल माध्यमांपर्यंत झालेला प्रवास हा केवळ तंत्रज्ञानाचा इतिहास नाही. तो भारतीय समाजातील बदलत्या मूल्यांचा, कुटुंबव्यवस्थेचा, स्त्री-पुरुष संबंधांचा, राजकीय विचारांचा आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचा इतिहासही आहे.
याचबरोबर रेडिओवरील जुन्या ध्वनिमुद्रिका, नाट्यसंगीत, शास्त्रीय संगीताच्या मैफली, संत साहित्यावरील कार्यक्रम आणि विविध लोककलांचे दस्तऐवजीकरण यांतून भारताच्या सांस्कृतिक वैविध्याचं दर्शन घडतं. अनेकदा एखाद्या कलाकाराचं प्रत्यक्ष काम पाहण्याची संधी पुढच्या पिढीला मिळत नाही. अशा वेळी त्याच्या सादरीकरणाची ध्वनिमुद्रिका किंवा चित्रफीत हीच त्याच्या कलेची महत्त्वाची साक्ष ठरते.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक स्मृतींचा अमूल्य ठेवा
महाराष्ट्राच्या संदर्भात दृश्य-श्राव्य वारशाचा विचार केला, तर चित्रपट, रंगभूमी, लोककला, शाहिरी परंपरा, कीर्तन, प्रवचन, सामाजिक चळवळी आणि राजकीय इतिहास यांचा मोठा पट आपल्या समोर येतो.
मराठी रंगभूमीवरील जुन्या प्रयोगांची उपलब्ध चित्रफीत, ज्येष्ठ नटांच्या मुलाखती, नाट्यसंगीताच्या ध्वनिमुद्रिका आणि लोककलावंतांच्या सादरीकरणांच्या नोंदी या केवळ मनोरंजनाच्या आठवणी नाहीत. त्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा भाग आहेत. तमाशा, लावणी, पोवाडा, भारूड, गोंधळ आणि आदिवासी लोककलांमधून समाजाचे अनुभव, संघर्ष, श्रद्धा आणि विनोद व्यक्त होत आले आहेत. या कलाप्रकारांचं योग्य दस्तऐवजीकरण केलं, तर त्यांची परंपरा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचू शकते.
महाराष्ट्रातील सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी, कामगार आंदोलनं, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, ग्रामीण जीवनातील बदल आणि महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी यांच्याशी संबंधित जुनी छायाचित्रं, ध्वनिमुद्रणं आणि चित्रफितीही अभ्यासासाठी महत्त्वाच्या आहेत. अशा नोंदी उपलब्ध असतील, तर त्या काळातील घटनांचा अभ्यास केवळ लिखित वर्णनांवर अवलंबून राहत नाही.
मात्र, या वारशातील अनेक नोंदी खासगी संग्रहांमध्ये, जुन्या कार्यालयांमध्ये, वृत्तपत्रांच्या संग्रहालयांमध्ये किंवा व्यक्तींच्या घरांमध्ये विखुरलेल्या असू शकतात. त्यांचं महत्त्व ओळखून त्यांची नोंद, योग्य साठवण आणि आवश्यकतेनुसार डिजिटायझेशन करणं गरजेचं आहे.
पत्रकारितेचा दृश्य-श्राव्य वारसा : काळाची साक्ष
दृश्य-श्राव्य वारशाच्या चर्चेत पत्रकारितेच्या संग्रहांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या संग्रहांमध्ये अनेकदा अशा घटनांच्या चित्रफिती असतात, ज्या पुढे इतिहासाच्या अभ्यासासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात. एखाद्या मोठ्या आंदोलनाचं वार्तांकन, नैसर्गिक आपत्तीची दृश्यं, महत्त्वाच्या निवडणुकांमधील घडामोडी, एखाद्या ऐतिहासिक निर्णयावरील प्रतिक्रिया किंवा काळाच्या ओघात बदललेलं शहर अशा अनेक गोष्टींची नोंद बातम्यांच्या चित्रफितींमध्ये असते.
आज एखादी बातमी प्रसारित झाली की ती काही तासांत डिजिटल माध्यमांवर उपलब्ध होते. मात्र, ती दीर्घकाळ टिकेलच याची खात्री नसते. प्रसारणासाठी वापरलेली मूळ चित्रफीत, त्यातील ध्वनी, तारीख, ठिकाण, संबंधित व्यक्तींची नावं आणि घटनेचा संदर्भ यांची योग्य नोंद नसेल, तर भविष्यात त्या सामग्रीचा अभ्यास करणं कठीण होऊ शकतं.
म्हणूनच वृत्तवाहिन्या, वृत्तसंस्था आणि वृत्तपत्रांनी आपल्या संग्रहांकडे केवळ जुन्या बातम्यांचा साठा म्हणून पाहू नये. ते समाजाच्या सार्वजनिक स्मृतींचे दस्तऐवज आहेत. त्यांचं वर्गीकरण, जतन आणि संशोधकांना उपलब्धता यासाठी स्वतंत्र धोरण असणं आवश्यक आहे. पत्रकारितेच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठीही अशा संग्रहांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
डिजिटायझेशन म्हणजेच जतन नव्हे
आज तंत्रज्ञानामुळे जुन्या चित्रफिती, ध्वनिमुद्रिका आणि छायाचित्रांचं डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करणं शक्य झालं आहे. यामुळे सामग्रीची प्रत तयार करता येते, तिचा शोध घेणं सोपं होतं आणि अधिक लोकांपर्यंत ती पोहोचवता येते. पण डिजिटायझेशन झालं म्हणजे वारसा सुरक्षित झाला, असं समजणं चुकीचं ठरेल.
जुन्या फिल्म रिळांचं रासायनिक विघटन होऊ शकतं. चुंबकीय टेपवरील ध्वनी आणि चित्रांची गुणवत्ता कमी होऊ शकते. काही जुनी उपकरणं आणि तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्यामुळे त्यांवरील सामग्री वाचणंही अवघड होतं. डिजिटल फाइल्सबाबतही हार्ड डिस्क खराब होणं, फाइल्स नष्ट होणं, फॉरमॅट कालबाह्य होणं आणि सायबर सुरक्षेचे प्रश्न उद्भवू शकतात.
त्यामुळे जतनासाठी केवळ एक डिजिटल प्रत तयार करणं पुरेसं नाही. मूळ सामग्रीची योग्य साठवण, दर्जेदार डिजिटल प्रत, स्वतंत्र ठिकाणी सुरक्षित बॅकअप, नियमित तांत्रिक तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार नवीन स्वरूपात स्थलांतर या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक नोंदीसोबत तारीख, ठिकाण, व्यक्ती, भाषा, निर्मितीचा संदर्भ आणि वापरासंबंधीची माहिती जतन केली पाहिजे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळातील नवी आव्हानं
आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जुन्या ध्वनिमुद्रणांतील आवाज स्वच्छ करणं, चित्रफितींची गुणवत्ता सुधारणं, भाषांतर करणं आणि ध्वनिमुद्रणांचं लिप्यंतरण करणं अधिक सोपं होत आहे. अनेक भाषांमधील सामग्री शोधण्याची आणि संशोधकांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता वाढत आहे. योग्य वापर केल्यास हे तंत्रज्ञान वारसा जतन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं.
पण यासोबतच एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने बनावट आवाज, बदललेली चित्रफीत किंवा एखाद्या व्यक्तीने न बोललेली वाक्यं खरी असल्याचा भास निर्माण करता येतो. त्यामुळे ऐतिहासिक ध्वनिमुद्रणं आणि चित्रफितींची सत्यता पडताळणं अधिक महत्त्वाचं झालं आहे. मूळ नोंद आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बदललेली प्रत यांत स्पष्ट फरक केला पाहिजे. जतन केलेल्या सामग्रीची उत्पत्ती, तिच्यात केलेले बदल आणि तिच्या सत्यतेबाबत उपलब्ध माहिती नोंदवणं आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञान वारसा जतन करण्याचं प्रभावी साधन ठरू शकतं, पण त्यासाठी मानवी देखरेख, पारदर्शकता आणि ऐतिहासिक संदर्भांची जाण तितकीच महत्त्वाची आहे.
वारसा जपण्याची जबाबदारी कोणाची?
दृश्य-श्राव्य वारसा जतन करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी संग्रहालयं किंवा अभिलेखागारांची नाही. सरकार, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठं, चित्रपट निर्माते, प्रसारमाध्यमं, सांस्कृतिक संस्था आणि सामान्य नागरिक या सर्वांची त्यात भूमिका आहे.
ज्यांच्याकडे जुन्या ध्वनिमुद्रिका, चित्रफिती, छायाचित्रं किंवा महत्त्वाच्या घटनांच्या नोंदी आहेत, त्यांनी त्यांचं महत्त्व ओळखून योग्य संस्थांशी संपर्क साधावा. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये स्थानिक इतिहासाचं दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देता येईल. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आठवणी, लोककलावंतांच्या मुलाखती, स्थानिक बोलीभाषा, पारंपरिक गाणी आणि गावांच्या बदलत्या स्वरूपाची नोंद करून स्थानिक पातळीवरही महत्त्वाचा वारसा जतन करता येऊ शकतो.
मात्र, या प्रक्रियेत व्यक्तींची संमती, खासगीपणाचा आदर, कॉपीराइट आणि वापराचे अधिकार यांचं भान ठेवणंही आवश्यक आहे. वारसा जतन करणं म्हणजे कोणतीही सामग्री परवानगीशिवाय सार्वजनिक करणं नव्हे. तिचं सुरक्षित जतन आणि जबाबदार उपलब्धता या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
आपल्या काळाचा वारसा पुढच्या पिढ्यांसाठी
आपण आज मोबाईलवर हजारो छायाचित्रं काढतो, व्हिडिओ तयार करतो, मुलाखती रेकॉर्ड करतो आणि समाजमाध्यमांवर आठवणी शेअर करतो. या सगळ्याचा मोठा भाग काही काळानंतर विस्मृतीत जाऊ शकतो. खाती बंद होतात, दुवे निष्क्रिय होतात, उपकरणं बदलतात आणि डिजिटल फाइल्स हरवतात. त्यामुळे वारसा जतन करण्याचा प्रश्न केवळ भूतकाळाशी संबंधित नाही. आज आपण काय नोंदवतो आणि ते किती काळ टिकेल याचाही तो प्रश्न आहे.
आजच्या काळातील महत्त्वाच्या सामाजिक घटना, स्थानिक संस्कृती, बोलीभाषा, कलाप्रकार आणि सामान्य माणसांच्या जीवनातील बदल यांची नोंद योग्य पद्धतीने केली, तर भविष्यातील पिढ्यांना आपल्या काळाचं अधिक वास्तव चित्र समजू शकेल.
युनेस्कोनं 2026 च्या जागतिक दृश्य-श्राव्य वारसा दिनासाठी “Your Window to the World”, अर्थात “जगाकडे पाहण्याची तुमची खिडकी”, ही संकल्पना मांडली आहे. दृश्य-श्राव्य नोंदी वेगवेगळ्या समाजांना, संस्कृतींना आणि पिढ्यांना एकमेकांशी जोडतात, हा या संकल्पनेचा गाभा आहे.
खरं तर, एखाद्या जुन्या ध्वनिमुद्रणात जपलेला आवाज, एखाद्या चित्रफितीत टिपलेला क्षण किंवा एखाद्या कलाकाराच्या सादरीकरणाची नोंद ही केवळ भूतकाळाची आठवण नसते. ती आपल्या सांस्कृतिक ओळखीचा आणि मानवी अनुभवाचा पुरावा असते. काळ पुढे जात राहतो, माणसं बदलतात आणि तंत्रज्ञान नवं होत राहतं. पण या बदलत्या प्रवासात आपल्या स्मृतींचे धागे तुटू नयेत, यासाठी दृश्य-श्राव्य वारसा जपणं आवश्यक आहे.
कारण इतिहास केवळ पुस्तकांच्या पानांमध्ये नसतो. तो जुन्या आवाजांत, पडद्यावर उमटलेल्या प्रतिमांमध्ये आणि काळाच्या ओघात हरवू शकणाऱ्या असंख्य नोंदींमध्येही जिवंत असतो. त्या नोंदी जपणं म्हणजे केवळ कालचा दिवस सुरक्षित ठेवणं नव्हे, तर उद्याच्या पिढ्यांना स्वतःचा इतिहास समजून घेण्याची संधी देणं हे आहे. इतिहास कायम शिकवत आला आहे, यापुढेही शिकवतच राहील. आपण फक्त जिज्ञासू विद्यार्थ्याची भूमिका पार पाडत रहायला हवी.