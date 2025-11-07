'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीचा इम्पॅक्ट; अखेर राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रातील महिला खेळाडूंना 'इतकी' मदत
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला आणि देशभरात जल्लोष साजरा झाला. 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीनंतर राज्य सरकारनं महिला खेळाडूंना सव्वा दोन कोटीचा धनादेश सूपुर्द केलाय.
Published : November 7, 2025 at 4:34 PM IST
मुंबई : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं तब्बल 1978 नंतर क्रिकेटमध्ये एकदिवसीय विश्वचषकाला 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी गवसणी घातली. भारतानं बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करत विश्वचषक जिंकत इतिहास घडवला. यानंतर देशात जल्लोष आणि दिवाळी साजरी झाली. भारतीय महिला खेळाडूंचं सर्व स्तरातून मोठं कौतुक करण्यात येत असून, त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. भारतानं यापूर्वी विश्वचषक स्पर्धेत दोनवेळा अंतिम फेरीत धडक मारली होती. पण त्यांना विश्वचषकाला गवसणी घालता आली नव्हती. मात्र, यावेळी तब्बल 47 वर्षानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघानं इतिहास रचला आणि पहिल्यांदा एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकला आहे.
महिला खेळाडूंना सव्वा दोन कोटीचा धनादेश सूपुर्द : गेल्या वर्षी भारताच्या पुरुष संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता, तेव्हा मुंबईकर खेळाडू म्हणून रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे आणि यशस्वी जयस्वाल यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये राज्य सरकारनं दिले. मात्र, आता महिला खेळाडूंनी वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्रातील खेळाडूंना राज्य सरकार मदत कधी देणार?, अशी बातमी दोन दिवसापूर्वी 'ईटीव्ही भारत'ने लावली होती. अखेर त्याची दखल राज्य सरकारनं घेतली असून, आज महिला खेळाडूंना सव्वा दोन कोटीचा धनादेश सूपुर्द करण्यात आला.
सरकारकडून 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीची दखल : भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर आयसीसी आणि बीसीसीआयकडून चॅम्पियन संघावर बक्षिसांचा वर्षाव करण्यात आला. तर दुसरीकडं मागील वर्षी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकला होता. यानंतर भारतीय क्रिकेट संघाचं मुंबईत जंगी आणि अभूतपूर्व असं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी राज्य सरकारकडून भारतीय क्रिकेट संघाला 11 कोटी रुपयांचं बक्षीसही जाहीर करण्यात आलं होतं. तर मुंबईकर खेळाडूंनाही 1 कोटी रुपये देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळ सभागृहात त्यांचा सत्कार केला. मग हाच न्याय मुंबईकर खेळाडू असलेल्या जेमिमा रॉड्रिक्स आणि स्मृती मानधना यांना का लागू होत नाही? जेमिमा रॉड्रिग्जनं उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कांगारूविरोधात 127 धावांची ऐतिहासिक खेळी साकारली होती. त्यामुळं भारताला अंतिम फेरी गाठता आली. मात्र, याच भारतीय महिला क्रिकेट संघानं विश्वचषक जिंकल्यानंतर राज्य सरकारकडून बक्षिसांची घोषणा का केली गेला नाही? किंवा त्यांना मदत सरकार का जाहीर करत नाही, असा सवाल 'ईटीव्ही भारत'नं उपस्थित करत दोन दिवसापूर्वी बातमी लावली. अखेर राज्य सरकारनं 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमी दखल घेत, भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या आणि महिला खेळाडूंचा सत्कार करत त्यांना मदत प्रदान केली आहे.
तीन खेळाडूंना सव्वा दोन कोटीचा धनादेश सुपूर्द : दुसरीकडं 'ईटीव्ही भारत'नं दोन दिवसापूर्वी एक न्याय पुरुष क्रिकेट संघाला आणि दुसरा न्याय महिला क्रिकेट संघाला का? असा सवाल करत बातमी केली होती. याची दखल अखेर राज्य सरकारनं घेतली असून, उपकर्णधार स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, राधा यादव यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते आज वर्षा या शासकीय निवासस्थानी सत्कार करण्यात आला. तसेच या खेळाडूंना प्रत्येकी सव्वा दोन कोटीचा धनादेश, शाल, पुषगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आलं. तसेच प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांना साडे बावीस लाख धनादेश प्रदान करण्यात आला. गोलंदाजी प्रशिक्षक आविष्कार साळवी, पद्मश्री डायना एदलजी, ऍनालिस्ट अनिरुद्ध देशपांडे, लॉजिस्टिक सपोर्ट अपर्णा गंभीरराव, मिहिर उपाध्याय, पूर्वा काटे, ममता शिररुल्ला यांचाही सत्कार करण्यात आला. तसेच संघाच्या सर्व सपोर्ट स्टाफला ११ लाख रुपये देण्याचं घोषित करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, क्रीडा मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, प्रधान सचिव संजय खंडारे, आयुक्त शितल तेली उपस्थित होते.
