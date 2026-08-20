ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळेच नगर-मनमाड महामार्गाचे काम रखडले, पुराव्यानिशी बोललो; रोहित पवार आणि निलेश लंकेंवर सुजय विखेंचा पलटवार
आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असून, पुराव्यानिशीच हे वक्तव्य केलंय, असे सांगत सुजय विखे यांनी आमदार रोहित पवार आणि खासदार निलेश लंके यांच्यावर जोरदार पलटवार केलाय.
Published : August 20, 2026 at 9:25 AM IST
शिर्डी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे नगर-मनमाड रस्त्याचे काम रखडले. त्यांच्या अशा निर्णयामुळे लोक अधिक दारू प्यायला लागले. तो वेडा माणूस आहे, असे वक्तव्य माजी खासदार तथा भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुजय विखे यांनी केले होते. त्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. मात्र आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असून, पुराव्यानिशीच हे वक्तव्य केले आहे, असे सांगत सुजय विखे यांनी आमदार रोहित पवार आणि खासदार निलेश लंके यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे.
सावळीविहीर ते अहिल्यानगर या महामार्गाचे काम रखडले : शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरसारख्या आंतरराष्ट्रीय देवस्थानांसाठी महत्त्वाचा असलेला जुना नगर-मनमाड मार्ग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग 160 अंतर्गत येणाऱ्या सावळीविहीर ते अहिल्यानगर या महामार्गाचे काम रखडले आहे. आतापर्यंत तीन कंत्राटदार बदलले असून, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही सध्या चौथा कंत्राटदार हे काम करत आहे. मात्र रस्ता लगेच खचत असल्याने साईभक्तांसह या महामार्गावरून प्रवास करणारे नागरिक त्रस्त झालेत. या रस्त्याचे काम रखडण्यास युद्धखोर आणि वेडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच जबाबदार असल्याचा दावा सुजय विखे यांनी केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी आता ट्रम्प येऊन रस्ता तयार करणार का? असा सवाल उपस्थित करत सुजय विखे यांच्यावर टीका केली होती.
आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचा सुजय विखेंकडून पुनरुच्चार : सुजय विखे यांच्या वक्तव्यावर सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागल्यानंतर सुजय विखे यांनी माध्यमांसमोर येत पुरावे दाखवले आणि आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचा पुनरुच्चार केला. रोहित पवार यांचे नाव न घेता ते म्हणाले की, आज तुम्हाला कोणतेही काम राहिलेले नाही. जनतेने तुम्हाला नाकारले आहे. त्यामुळे रिकाम्या वेळेत वर्तमानपत्रे वाचा. तुम्हाला मराठी किंवा इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचता येत नसतील तर लोकप्रतिनिधींचे पीए हुशार असतात त्यांना वाचायला सांगा.
रस्त्यासाठी आवाज उठवायला ग्रामपंचायत सदस्य असण्याची गरज नाही : सुजय विखे यांच्या वक्तव्यावर नगरचे खासदार निलेश लंके यांनीही टीका केली होती. साधा ग्रामपंचायतीचा सदस्य नसलेला व्यक्ती रस्ता काय करणार, असा टोला त्यांनी लगावला होता. त्यावर सुजय विखे यांनी लंके यांच्यावर पलटवार करत ते अपघाताने लोकप्रतिनिधी झाले आहेत आणि त्यांच्यावर फार काळ बोलणार नाही, असे म्हटले. रस्त्यासाठी आवाज उठवायला ग्रामपंचायत सदस्य असण्याची गरज नाही. मी या देशाचा करदाता नागरिक आहे. जनतेच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या करातून हा रस्ता होत आहे. या रस्त्यावर अपघातात जीव गमावणारे नागरिक माझे आहेत. त्यामुळे एक जबाबदार नागरिक म्हणून मला प्रश्न विचारण्याचा आणि काम पूर्ण करून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. एका निवडणुकीतील पराभवाने कोणी माजी होत नाही किंवा संपत नाही. निवडणूक पुन्हा होणार आहे. 2029 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली लागणारा निकाल सर्वांसमोर असेल या शब्दांत सुजय विखे यांनी निलेश लंके यांना प्रत्युत्तर दिले.
पैसे मागितल्याचे साईबाबांना स्मरून सांगतो : यावेळी खासदार निलेश लंके यांचे नाव न घेता सुजय विखे यांनी नगर-मनमाड रस्त्याच्या कामात टक्केवारी कोणी मागितली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीला कोणाला बोलावून घेतले आणि पुन्हा पैसे मागितले तर रस्त्याचे काम थांबवले जाईल, असा इशाराही दिला होता. पैसे मागितल्याचे साईबाबांना स्मरून सांगतो की हे सत्य आहे. टक्केवारी मागणारी व्यक्ती कोण आहे हे संपूर्ण जिल्ह्याला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे त्याचे नाव घेऊन बोलण्याची मला अजिबात इच्छा नाही, असेही सुजय विखे म्हणाले.
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