शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
शेतकऱ्यांचं नुकसान हे मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे सदैव पाठीशी राहील.
Published : September 23, 2026 at 5:24 PM IST
अकोला - राज्यातील शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती आहे विदर्भ आणि मराठवाड्यात पण दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी त्रस्त झाला आहे, यावेळेस शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार पूर्णपणे उभं आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी ही काळी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना दिली. दुष्काळ जाहीर करणे हे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी सरकार एक दोन दिवसात त्याची अधिसूचना जाहीर करेल, असंही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी माध्यमांना सांगितलं.
अकोला जिल्ह्यातील रिधोरा गावाजवळील दधम गावातील कोरड्या शेतातील सोयाबीन पिकाची पाहणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली हे शेत खेडकर यांचं आहे. या शेतामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मंत्री संजय राठोड, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार संजय गायकवाड उपस्थित होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती गंभीर आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी असो वीज बिल असो तसंच पिकांच्या संदर्भातील नुकसान भरपाईची बाब असो, या सगळ्या गोष्टींच्यासाठी शेतकऱ्यांना भरीव मदत करेल. या संदर्भामध्ये लवकरच राज्य सरकार आदेश काढेल आणि शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, असं उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणालं.
शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसंच इतर मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर आहेत. शेतकऱ्यांचं नुकसान हे मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे सदैव पाठीशी राहील. शेतकऱ्यांची दिवाळी ही काळी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. विरोधक विशेष अधिवेशनाची मागणी करत आहेत. परंतु, सध्या शेतकरी संकटात आहे शेतकऱ्यांना मदत आवश्यक आहे की अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. हे विरोधकांना समजायला हवं मी विरोधकांनाही आवाहन करतो की त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारच्या पाठीशी उभं राहावं आणि सरकारला अधिवेशनाऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सहकार्य करावं, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.
ग्रामस्थांनी केला संवाद साधण्याचा हट्ट - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शेतातील सोयाबीन पिकाची पाहणी करत असताना येथे जवळच असलेल्या स्वर्गीय वसंतराव देशमुख माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय येथे रिधोरा, दधम या गावातील ग्रामस्थांनी भेटण्यासाठी आग्रह केला. त्यावेळी त्यांनी घोषणाबाजी केली. ग्रामस्थांचा रोष बघता पोलीस अधीक्षक यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यातील मोजक्या लोकांना एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बोलण्यास बाहेर काढलं त्यानंतर शेतकरी शांत झाले.
एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांशी साधला संवाद - दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेताची पाहणी करत असताना शेतमालक, इतर शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. तसंच शेताच्या परिस्थिती संदर्भात आणि दुष्काळग्रस्त भागाच्या शेतकऱ्यांना सरकार भरपूर मदत करेल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
उपमुख्यमंत्री आले तीन तास उशिरा - अकोला जिल्ह्यातील रिधोरा येथील दधम गावामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दुपारी 12.15 वाजता येणार होते. परंतु, ते दुपारी 3.30 वाजता आले. जवळपास तीन तास ते उशिरा आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती.
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