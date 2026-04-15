Explainer : महिला आरक्षण विधेयक : 16 एप्रिलला लोकसभेत सादर होणार; काय आहे महिला आरक्षणाचा इतिहास अन् सद्यस्थिती? जाणून घ्या...
33 टक्के आरक्षण लागू झाल्यास भारतीय संसदेत महिलांचा सहभाग वाढून देशाच्या धोरणनिर्मितीत मोठा बदल अपेक्षित आहे. याबाबत ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा शेटे यांचा खास वृृत्तांत.
Published : April 15, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 2:35 AM IST
मुंबई : देशातील राजकीय प्रतिनिधित्वात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयक उद्या (16 एप्रिल) लोकसभेत सादर केलं जाणार आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी सादर केलं जाणार आहे. जर या विधेयकाची अंमलबजावणी झाली तर पुढील काही वर्षांत भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता असून महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. देशाच्या राजकारणात महिलांना विशेष स्थान देण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न झालेले आहेत. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ 13.6 टक्के असल्याने ते जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. प्रस्तावित 33 टक्के आरक्षण लागू झाल्यास भारतीय संसदेत महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढून देशाच्या धोरणनिर्मितीत मोठा बदल अपेक्षित आहे. हे विधेयक भारतातील महिला सक्षमीकरणाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या राजकीय बदलांपैकी एक मानलं जात आहे. त्यामुळं विधेयकाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
संसदेत विशेष अधिवेशन : 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान संसदेत विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात 16 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जाणार आहे. त्यानंतर या विधेयकावर 16 आणि 17 एप्रिल रोजी लोकसभेत सविस्तर चर्चा होणार असून पुढील टप्प्यात 18 एप्रिल रोजी राज्यसभेत यावर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकूण 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसंच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण कायम राहणार आहे. सध्याच्या लोकसभा जागांची पुनर्रचना आणि जनगणना प्रक्रियेनंतर या आरक्षणाची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. सरकारच्या योजनांनुसार हे आरक्षण 2029 ते 2034 दरम्यान टप्प्याटप्प्यानं लागू होण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षणासंदर्भात 1947 पासूनची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
- स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये संविधान निर्मितीच्या काळात महिलांचा राजकीय सहभाग मान्य करण्यात आला. मात्र कोणतंही आरक्षण लागू करण्यात आलं नाही.
- 1974 मध्ये "Committee on Status of Women in India" नं राजकारणात महिलांसाठी आरक्षणाची अधिकृत शिफारस केली.
- 1992–93 हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती अंतर्गत पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्यात आले, जे नंतर अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले.
- 1996 मध्ये पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर झाले, परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर 1998, 1999 आणि 2003 मध्येही प्रयत्न झालं. मात्र राजकीय सहमती न मिळाल्यानं विधेयक प्रलंबित राहिले.
- 2010 मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले, परंतु लोकसभेत ते मंजूर झाले नाही. त्यामुळं ते पुन्हा अडकले.
- 2023 मध्ये "नारी शक्ती वंदन अधिनियम" अंतर्गत 33 टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावर अवलंबून ठेवण्यात आली.
आतापर्यंत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न होण्यामागील घडामोडी : "1996 मध्ये पहिल्यांदा महिलांसाठी आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले, पण त्या वेळी सर्व पक्षांमध्ये एकमत झालं नाही. काही मोठ्या पक्षांनी या विधेयकाला तत्त्वतः पाठिंबा दिला होता. पण काही प्रभावी प्रादेशिक आणि समाजवादी पक्षांनी त्याला विरोध केला. विशेषतः मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव यांसारख्या नेत्यांनी असं मत मांडलं की, महिलांसाठी आरक्षण देताना मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी वेगळं आरक्षण असावं. या सर्व नेत्यांना असं वाटत होतं की, असं केल्याशिवाय सर्व समाजघटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार नाही," अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी दिली. "त्याचप्रमाणे मायावती यांच्या पक्षानेही काही प्रमाणात आक्षेप घेतला, कारण त्यांनाही सामाजिक समतेचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटत होता. दुसरीकडे सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी या विधेयकाला सातत्याने पाठिंबा दिला होता, तर अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीनंही विविध काळात समर्थन दर्शवले. म्हणूनच हे विधेयक पूर्णपणे कोणी नाकारले म्हणून अडले नाही, तर महिलांच्या आरक्षणामध्ये नेमकी रचना कशी असावी, विशेषतः मागासवर्गीय महिलांसाठी स्वतंत्र हिस्सा द्यावा का, या मुद्द्यावर पक्षांमध्ये मतभेद होते. या मतभेदांमुळे 1996 ते 2003 या काळात अनेकदा प्रयत्न करूनही हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही," असं प्रकाश बाळ यांनी स्पष्ट केलं.
विविध राजकीय सकारात्मक निर्णय आणि पाठिंब्याचा फायदा : 1992–93 मध्ये झालेल्या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्या वेळच्या केंद्र सरकारनं घेतला. हे दोन्ही कायदे त्या काळातील पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनं संसदेत मांडले आणि मंजूर केले. या प्रक्रियेत काँग्रेस पक्षानं पुढाकार घेतला असला तरी इतर अनेक पक्षांनीही विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य मजबूत करण्याच्या भूमिकेतून या दुरुस्तींना पाठिंबा दिला. त्या काळात पंचायत राज व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आणि महिलांना राजकारणात आणण्यासाठी राजकीय सहमती तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या नेत्यांमध्ये राजीव गांधी यांचं नाव विशेष उल्लेखनीय आहे. त्यांनी 1980 च्या दशकातच पंचायत राज सुधारणा आणि महिलांच्या सहभागाचा मुद्दा पुढं आणला होता, ज्याचा पुढं या घटनादुरुस्तींमध्ये पाया म्हणून उपयोग झाला. म्हणूनच 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तींमध्ये केवळ एका पक्षाचा नव्हे, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विविध राजकीय पक्षांच्या सहकार्यानं महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळं देशभरात लाखो महिलांना प्रथमच राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली आणि भारतीय लोकशाही अधिक समावेशक बनली.
महाराष्ट्राने महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बजावलेली भूमिका : 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती ही केंद्र सरकारच्या स्तरावर करण्यात आलेली असल्यानं तिच्या मुख्य प्रक्रियेत राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांचा सहभाग होता. मात्र त्या काळात महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांनी पंचायत राज व्यवस्था आणि महिलांच्या सहभागाला पाठिंबा देत या प्रक्रियेला राजकीय बळ दिलं. या संदर्भात शरद पवार हे विकेंद्रीकरण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्याच्या भूमिकेचे समर्थक होते. तसंच विलासराव देशमुख यांनी पुढील काळात महाराष्ट्रात पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मजबूत करण्यावर भर दिला.
सध्या पंचायत राजमध्ये महिलांचा वाढता वाटा : "1992–93 मध्ये झालेल्या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना किमान 33 टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक करण्यात आलं. मात्र पुढील काही वर्षांत अनेक राज्यांनी पुढं जाऊन हा निर्णय अधिक मजबूत केला आणि पंचायत पातळीवर महिलांना 50 टक्क्यांपर्यंत प्रतिनिधित्व देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा ग्रामीण भारतातील सत्तासंतुलन बदलणारा टप्पा मानला जातो," असं प्रकाश बाळ यांनी स्पष्ट केलं.
33 टक्क्यांपासून 50 टक्क्यांपर्यंतचा प्रवास : 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये महिलांसाठी किमान 33 टक्के आरक्षण लागू झाले. त्यामुळं ग्रामीण भागात महिलांचा राजकारणातील प्रवेश मोठ्या प्रमाणात वाढला. मात्र काही राज्यांनी याला मर्यादित न ठेवता "महिला सक्षमीकरण" या दृष्टिकोनातून आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. आज देशातील 20 हून अधिक राज्यांमध्ये पंचायत स्तरावर महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधित्व दिलं जातं.
महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती : महाराष्ट्रातही पंचायत राज संस्थांमध्ये 50 टक्के महिला आरक्षण लागू आहे. त्यामुळं गावपातळीवर सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य पदांवर महिलांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी "सरपंच पती" संस्कृतीवर टीका होत असली तरी प्रत्यक्षात महिला नेतृत्व वाढत असून ग्रामीण विकास योजनांमध्ये महिलांचा निर्णयात्मक सहभाग वाढताना दिसतो.
महिला आरक्षणाचा सामाजिक परिणाम : या महिला आरक्षणामुळं ग्रामीण भारतात मोठे बदल झाले आहेत, जसे की महिलांचा राजकीय आत्मविश्वास वाढला, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण यासारख्या विषयांना प्राधान्य मिळू लागले. भ्रष्टाचार आणि स्थानिक प्रशासनात पारदर्शकता वाढली. तसंच कुटुंब आणि समाजात महिलांचा निर्णयाधिकार मजबूत झाला.
अनेक आव्हानं अजूनही उभी : "जरी प्रतिनिधित्व वाढले असले तरी अनेक ठिकाणी "सरपंच पती" प्रभाव, राजकीय प्रशिक्षणाचा अभाव, सामाजिक दबाव आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न हे मुद्द्ये अजूनही ग्रामीण राजकारणात मोठे आव्हान आहेत," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांचं म्हणणं आहे. "73–74 व्या घटनादुरुस्तीने सुरू झालेला 33 टक्क्यांचा प्रवास आज अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रतिनिधित्व वाढवणारा नाही, तर ग्रामीण भारतात महिलांना निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणणारा ऐतिहासिक बदल आहे. पुढील टप्पा म्हणजे या प्रतिनिधित्वाला खऱ्या नेतृत्वात आणि धोरणनिर्मितीत रूपांतरित करणं, हेच आजचं मोठं आव्हान मानलं जात आहे," असं प्रकाश बाळ यांनी सांगितलं.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा पाया काँग्रेस पक्षानेच घातला : लोकसभेच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी माहिती दिली की, "महिला आरक्षण विधेयक हे 2023 मध्ये पारित झालं होतं. त्यावेळेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि सोनिया गांधी यांनी सरकारला स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, 33 टक्के आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभेत लगेच लागू झालं पाहिजे. तेव्हाच आमचा सरकारकडे हट्ट होता की कोणतीही अट न ठेवता हे आरक्षण मंजूर झालं पाहिजे. पण त्यावेळी भाजपानं जनगणना झाली पाहिजे आणि मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली पाहिजे या दोन अटी ठेवल्या. खरं म्हणजे मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि जनगणना यांचा काहीही संबंध महिलांच्या आरक्षणाशी नसताना 30 महिने सरकारनं त्याबाबत काहीच केलं नाही. ना ती अट शिथिल केली, ना महिला आरक्षण लागू केलं. आता अचानक पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर या लोकांनी तीन दिवसांचं हे अधिवेशन बोलवलं आहे. बजेट अधिवेशन पंधरा दिवसांपूर्वी संपलं. त्या अधिवेशनात देखील हे विधेयक आणता आलं असतं. पण निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांच्या सहानुभूतीतून त्यांच्या मतांचा वापर करण्यासाठी आणि मतदारसंघाची पुनर्रचना हा विषय महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून दाबला जाऊन तोही जास्त विरोध न होता पुढं नेण्याच्या उद्देशानं हे विधेयक आता आणलं जात आहे. ही सगळ्यात गंभीर आणि धक्कादायक बाब आहे."
निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःचा राजकीय अजेंडा : "नेहमी निवडणुका आल्या की काहीतरी घोषणा केल्या जातात, लाडकी बहीण हा जुमला काढला, तसंच आता महिला आरक्षण विधेयक पुढे करून मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यासाठी हा डाव खेळला जात आहे," असा आरोप प्रणिती शिंदे यांनी केला. याचबरोबर, प्रणिती शिंदे यांचं म्हणणं आहे की, "जर खरोखरंच महिला आरक्षण विधेयक आणायचं होतं, तर ते 2024 मध्येच केलं असतं. पण आता दोन्ही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ पुनर्रचनेचं विधेयक सरकार पारित केलं जात आहे." पुढं त्या म्हणाल्या की, "73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा काँग्रेस पक्षाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आणि महानगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये महिलांना आरक्षण दिलं होतं आणि आज सुमारे 15 लाख महिला त्याचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळं महिलांच्या सक्षमीकरणाचा पाया काँग्रेस पक्षानेच घातला आहे. तसंच देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या रूपानं काँग्रेसनं नेतृत्व दिलं आहे. भाजपा फक्त महिलांचा वापर करून निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःचा राजकीय अजेंडा पुढं नेत आहे, " असा आरोपही प्रणिती शिंदे यांनी केला.
आरक्षण वाढल्यास महिलांची संख्या वाढेल : शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी लोकसभा अधिवेशनाबाबत बोलताना हे अधिवेशन विशेष असल्याचं नमूद केलं. त्यांनी सांगितलं की, "राज्यसभेत हे विधेयक एकमतानं पास झालं असून महिलांना आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच शिवसेनेनं या निर्णयाला पाठिंबा दिला असून यामुळं महिलांचा समाजातला निर्णायक सहभाग मोठा होईल," असा विश्वास नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. तसंच त्यांनी तलाक पीडित महिलांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारनं अनेक योजना राबवल्या असून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठीही पुढाकार घेतला असल्याचं सांगितलं. "1996 पासून या विधेयकाला अनेक अडथळे होते. 12 सप्टेंबर 1996 रोजी हे विधेयक पहिल्यांदा आले. त्यानंतर 1998 ते 2003 दरम्यान पुन्हा आणलं गेलं, मात्र ते रद्द झालं. 2008 मध्ये राज्यसभेत आले, तेव्हा विरोधकांकडून कागद फाडण्यासारखे प्रकारही घडले होते," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
समान संधीसाठी ही विशेष संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे : याचबरोबर, उद्याच्या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित करताना नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं की, "हे विधेयक 131 वी घटना दुरुस्ती म्हणून येत आहे आणि 33 टक्के आरक्षणासह त्याची सांगड घातली जात आहे. तसंच अनेक स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात निवडून आल्या, मात्र काही ठिकाणी त्यांच्या पतींचाच कारभार चालतो. यामुळं अधिक शिक्षण झालेले लोकप्रतिनिधी निवडून येणे गरजेचं आहे. महाराष्ट्रात OBC आणि SC आरक्षणामुळं महिलांना संधी मिळाली असून महिला महापौर आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी चांगले काम केलं आहे. आरक्षण वाढल्यास महिलांची संख्या वाढेल. महिलांची बदनामी, चारित्र्य हनन यामुळे अनेक महिला राजकारणात येत नव्हत्या. मात्र आता त्या पुढं येतील. समान संधीसाठी ही विशेष संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे," असंही नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रानं महिला आरक्षणासाठी नेहमीच घेतला पुढाकार : ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे सांगतात की, "केंद्राच्या दोन वर्ष आधीच महाराष्ट्रानं शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली महिलांना 30 टक्के आरक्षण दिलं होतं. राजीव गांधी असताना 73 आणि 74 वी घटना दुरुस्ती आणायची होती, तेव्हा 73 वी घटनादुरुस्ती ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीसाठी तर 74 वी ही घटना दुरुस्ती नगरपालिका यासाठी होती. त्यामध्ये 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. 64 वी घटना दुरुस्ती 1989 साली आणली होती. ही घटना दुरुस्ती लोकसभेनं मंजूर केली होती. पण त्याला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर 7 डिसेंबर 1990 ला दुसऱ्यांचा लोकसभेत आणलं, त्यावेळी लोकसभेत चर्चा होण्याआधीच लोकसभा बरखास्त झाली. त्यामुळं पुन्हा ते दुसऱ्यांदा बारगळलं. त्यानंतर 73 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये 22 डिसेंबर 92 ला लोकसभेनं आणि 23 डिसेंबरला राज्यसभेनं मंजूर केलं. यासाठी राजीव गांधी गेल्यानंतर नरसिंहरावांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. महाराष्ट्रात मात्र शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा महाराष्ट्रात महिलांना 30 टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आणि 1990 मध्ये त्यांनी ते विधेयक विधिमंडळात मांडलं होतं. शिवाजीराव देशमुख त्यावेळी ग्रामविकास मंत्री होते. 4 एप्रिल 1990 ला विधान परिषदेत आणि 5 एप्रिल 1990 ला विधानसभेत ते विधेयक मांडलं आणि ते चर्चा होऊन एकमतानं मंजूर करण्यात आलं."
महिलांना पंचायत राजमध्ये 50 टक्के आरक्षण : पुढं विजय चोरमारे यांनी सांगितलं की, "केंद्रात महिला आरक्षण विधेयक पास होण्याआधी महाराष्ट्रात दोन वर्ष हे विधेयक पास केलं गेले होतं. त्यासाठी शरद पवारांनी पुढाकार घेतला होता. केंद्रात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभर समान लागू झाल्यामुळं आपोआप ते 30 टक्क्यांवरून 33 टक्के झालं. 2010 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी महिला दिनाच्या निमित्तानं महिलांना पंचायत राजमध्ये 50 टक्के आरक्षण असावं, अशी कल्पना मांडली होती. त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ते आधी महाराष्ट्रात लागू झालं आणि त्यानंतर देशभर कायदा झाल्यानंतर ते सर्वत्र लागू झालं. हे विधेयक बराच काळ प्रलंबित अवस्थेत होतं. या विधेयकाला उत्तर भारतातील काही पक्षांचा विरोध होता. त्यांचं म्हणणं असं होतं की, खासदारांच्या जागा कमी करून सरसकट महिलांना देणं योग्य नाही, त्याऐवजी काही नियम असावेत. जसं की पंचायत राजमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी वेगळा विचार केला जातो, तसंच सर्व आरक्षण प्रवर्गांमध्ये महिलांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती," असं विजय चोरमारे यांनी म्हटलं आहे.
