महिला दिन विशेष : शहरातील फुलबाजार, मंदिरं आणि नदी निर्माल्यातून महिलांच्या आयुष्यात सुगंधी रोजगार
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि अल्फा फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यात मंदिरांमधून जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून धूपकांडी, अगरबत्ती, सुगंधी उत्पादने तयार करतात.
Published : March 7, 2026 at 8:24 PM IST
पिंपरी-चिंचवड (पुणे) - देवपूजेनंतर मंदिरांमध्ये जमा होणारी फुलं आणि निर्माल्य हे अनेकदा कचरा समजून फेकून दिलं जातं. मात्र हेच निर्माल्य आता महिलांच्या आयुष्यात आर्थिक सुगंध दरवळवणारे साधन ठरत आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि अल्फा फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं एक अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत मंदिरांमधून जमा होणाऱ्या निर्माल्यापासून धूपकांडी, अगरबत्ती आणि इतर सुगंधी उत्पादने तयार केली जात आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकल्पामुळे शहरातील अनेक महिलांना घरबसल्या रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाकडे एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं गेलं आहे. महिला दिनाच्या अनुषंगाने इतर महिलांना प्रेरणा मिळावी आणि समाजात सकारात्मक संदेश जावा, या उद्देशानं या उपक्रमावर ईटीव्ही भारतच्या माध्यमातून एक विशेष रिपोर्ट...
कचरा समजून फेकून दिल्या जाणाऱ्या निर्माल्यापासून महिलांसाठी रोजगार निर्माण करण्याचा हा प्रयोग पिंपरी-चिंचवड शहरात यशस्वी होताना दिसत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी महापालिका सातत्यानं विविध उपक्रम राबवत असते. शहरातील मंदिरांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात फुले आणि पूजेतील निर्माल्य जमा होतं. यापूर्वी हे निर्माल्य कचऱ्यात टाकले जात असे किंवा नदीपात्रात विसर्जित केलं जात असे, ज्यामुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होत होता. या समस्येवर उपाय म्हणून महापालिकेनं अल्फा फेडरेशनच्या सहकार्यानं निर्माल्य पुनर्वापर प्रकल्प सुरू केला आहे.
या प्रकल्पात मंदिरांमधून गोळा केलेलं निर्माल्य प्रथम वेगळं केलं जातं. त्यानंतर त्यावर नैसर्गिक प्रक्रिया करून ते वाळवलं जातं आणि त्यापासून धूपकांडी, अगरबत्ती तसंच साबणदानीसारखी उत्पादने तयार केली जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक महिलांचा सक्रिय सहभाग आहे. महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना उत्पादन तयार करण्याचं कौशल्य दिलं गेलं आहे. त्यामुळे कचरा समजल्या जाणाऱ्या वस्तूपासून उपयुक्त आणि सुगंधी उत्पादने तयार होऊ लागली आहेत.
या उपक्रमाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांना घरबसल्या रोजगार उपलब्ध झाला आहे. सध्या सुमारे दहा महिलांचा एक गट या कामात सहभागी झाला असून त्या मोठ्या मेहनतीनं अगरबत्ती आणि धूपकांडी तयार करत आहेत. या महिलांना आवश्यक कच्चा माल पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका उपलब्ध करून देते. त्यामुळे महिलांना कच्चा माल खरेदी करण्याचा खर्च करावा लागत नाही. घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळत महिलांना आपल्या फावल्या वेळेत हे काम करता येत असल्यानं त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा आधार मिळत आहे.
या प्रकल्पात काम करणाऱ्या महिलांचं म्हणणं आहे की, पूर्वी त्यांना घराबाहेर जाऊन नोकरी करणं शक्य नव्हतं. घर, कुटुंब आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळताना नोकरीसाठी वेळ मिळत नव्हता. मात्र आता पालिकेच्या या उपक्रमामुळं त्यांना घरी बसून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. त्या सांगतात की, फावल्या वेळेत अगरबत्ती बनवून त्यांना महिन्याला साधारण सात ते दहा हजार रुपये उत्पन्न मिळतं. त्यामुळे घरखर्च भागवण्यासाठी मोठी मदत होत आहे आणि आर्थिक आत्मविश्वासही वाढत आहे.
या उपक्रमाबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या प्रमुख वैशाली लगाडे यांनी सांगितले की, “महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणं आणि शहर स्वच्छ ठेवणं या दोन्ही उद्दिष्टांमधून हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. मंदिरातील निर्माल्याचा योग्य वापर करून महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. पुढील काळात अधिक महिलांना या प्रकल्पात सहभागी करून घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.”
तर अल्फा फेडरेशनच्या प्रमुख राखी सुजय धर यांनी सांगितलं की, “निर्माल्यापासून विविध सुगंधी उत्पादने तयार करण्याचं प्रशिक्षण महिलांना देण्यात आलं आहे. या उत्पादनांना बाजारात चांगली मागणी आहे. त्यामुळे महिलांना स्थिर उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध होत आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि महिला सक्षमीकरण या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.”
या उपक्रमाची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तयार केलेल्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी महिलांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांनी तयार केलेली धूपकांडी आणि अगरबत्ती पुण्यातील जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत विक्रीसाठी पाठवली जाते. याशिवाय विविध प्रदर्शन, मेळावे आणि कार्यक्रमांमध्येही या उत्पादनांची विक्री केली जाते.
निर्माल्याचा पुनर्वापर करून तयार होणारी ही उत्पादने पर्यावरणपूरक असल्यामुळे त्यांना बाजारात चांगली मागणी मिळत आहे. तसंच या उपक्रमामुळे मंदिरांमधील निर्माल्य कचऱ्यात जाण्याऐवजी त्याचा योग्य वापर होत आहे. परिणामी शहर स्वच्छ ठेवण्यासही मदत होत आहे. महिला दिनाच्या निमित्तानं सुरू झालेला हा उपक्रम पिंपरी-चिंचवड शहरातील महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. कचऱ्यातून कांचन निर्माण करण्याचा हा प्रयोग महिलांना स्वावलंबी बनवण्यास हातभार लावत आहे. स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण आणि महिला सक्षमीकरण यांचा सुंदर संगम घडवणारा हा प्रकल्प इतर महिलांसाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे.
