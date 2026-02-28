झोपडपट्ट्यांत शिक्षणाची नवी वाट; 'ग्लोबल टीचर' विजेत्या रूबल नागी काय काम करतात?
मुंबईसह भारतातील आर्थिक परिस्थिती नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या रूबल नागी यांना 'ग्लोबल टीचर प्राईज' पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय. जाणून घेऊयात त्यांच्या कामाबद्दल...
Published : February 28, 2026 at 7:04 PM IST
- प्राजक्ता पोळ
मुंबई : 27 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. गरीब मुलांच्या वस्तीमध्ये एक आर्ट वर्कशॉप होतं. तिथं काम करत असताना, मुलांशी खेळत असताना एका मुलाला पेन्सिल दिली. पण ती पेन्सिल काय असते हे त्या मुलाला माहितीच नव्हतं. आपल्या आयुष्यात कधी पेन्सिलसुद्धा पाहिली नाही? असा शाळेत जाण्याच्या वयातला मुलगा पाहून त्या क्षणी 19 वर्षीय रुबल नागी अतिशय भावनिक झाल्या. त्या क्षणी त्यांच्या डोळ्यांसमोर त्या मुलाचं भविष्य उभं राहिलं. अंधारात हरवलेलं, संधीविना, स्वप्नांविना. त्यांनी त्याचवेळी त्यांनी ठरवलं की, जोपर्यंत त्या जीवंत आहोत तोपर्यंत कोणत्याही मुलाला पेन्सिल माहिती नाही अशी वेळ येऊ द्यायची नाही. तिथून सुरू झाला 'रूबल नागी आर्ट फाऊंडेशनचा' प्रवास...
दोन दशकांहून अधिक काळ वंचित मुलांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्याचं काम : गेल्या दोन दशकांहून अधिकचा काळ शहरातील सर्वाधिक दुर्लक्षित घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचं काम रूबल नागी करत आहेत. त्यांच्या कामासाठी फेब्रुवारी महिन्यात रुबल नागी यांना ग्लोबल टीचर सन्मानानं गौरविण्यात आलं. हा जागतिक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळवणाऱ्या रूबल नागी या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. वार्की फाऊंडेशन यांनी युनेस्कोच्या सहकार्यानं सुरू केलेल्या या पुरस्कारात नागी यांना 1 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे 8.3 कोटी रुपये मिळालेत. जागतिक पातळीवरील ज्या कामाची दखल घेतली गेली, ते काम नेमकं कसं चालतं? हे पाहण्यासाठी आम्ही त्यांच्या शिक्षण केंद्रावर गेलो.
चिमुकल्यांना मिळतं विनामूल्य शिक्षण : कफ परेडच्या रस्त्यांवरून चालताना आजूबाजूला उंच इमारती, पंचतारांकित हॉटेल्स हे सगळं नजरेस पडतं. त्यातून पुढं चालत राहिल्यावर एका छोट्याश्या गल्लीत प्रवेश केल्यावर कपडे धुण्याचं, ते वाळवण्याचं काम सुरू होतं. आजूबाजूला गरीब वस्ती, छोटी घरं, त्यांच्या बाहेर असलेला धोबी घाट, कपडे धुतल्यानंतर रस्त्यांवरून वाहणारं पाणी, घरांवर उंच बांधलेल्या दोऱ्या आणि त्यावर वाळत असलेले कपडे असं काही तिथलं चित्र होतं. या गुंतागुंतीच्या वस्तीतून पुढं गेल्यावर रूबल नागी फाऊंडेशनचं एक शिक्षण केंद्र येतं. त्यात पहिली, दुसरी आणि तिसरीची मुलं शिकत होती. इथं मुलांना गणित आणि भाषेचं विनामूल्य मूलभूत शिक्षण दिलं जातं. त्यामुळं त्यांच्या मुलांना पहिल्यांदाच औपचारिक शिक्षणाची संधी मिळते, तर शाळा सोडलेल्या काही मुलांना पुन्हा शिक्षणाकडं वळता येतं.
शिकण्यासाठी भींतींची गरज नसते : "सर्वच लर्निंग सेंटर्स पक्क्या इमारतींमध्ये नाहीत. कधी-कधी झोपडपट्टीतील मोकळ्या जागेतच वर्ग भरतात. त्यावेळी मुलं चटया आणि सतरंजीवर बसून अक्षरज्ञानाची पहिली पायरी चढतात. शिकण्यासाठी भींतींची गरज नसते, गरज असते ती उत्सुकतेची. तुम्ही कुठंही शिकू शकता. फक्त ते मनाला उमजेल अशा रंजक पद्धतीने शिक्षण मांडायला हवं, रूबल नागी यांनी सांगितलं.
म्हणून मी चांगला अभ्यास करतेय : तिसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या या कृतिका कुमारीचे आई-वडील धोबीघाटात कपडे धुण्याचं काम करतात. "मला अभ्यास करायला आवडतं. पण घरी आम्ही खूप भावंड आहोत, त्यामुळं खूप खेळतो. पण मला शाळेत यायला आवडतं. आता मी चांगला अभ्यास केला तर मला माझे वडील मोठ्या शाळेत घालणार आहेत, असं त्यांनी मला सांगितलं आहे. म्हणून मी चांगला अभ्यास करतेय. कारण मला मोठ्या शाळेत जायचं आहे," असं कृतिकानं सांगितलं.
शिक्षण केंद्र चालवणे प्रचंड आव्हानात्मक : 9 वर्षांच्या या कृतिका कुमारीमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण झाल्याचं जाणवतं. पण घरची बिकट परिस्थिती, छोट्या घरात असंख्य माणसं यातून ही गोडी निर्माण करणं सोपं नसेल. या आव्हानांबाबत रूबल नागी सांगतात, 'निश्चितपणे ही शिक्षण केंद्रं चालवणं सोपं नाही. जेव्हा मी हा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार केला, तेव्हा विविध वस्तीमधील पालकांचं मुलांना शिकवण्याबाबत काऊंसिलिंग करण्यात माझी दीड-दोन वर्ष निघून गेली. त्यानंतर हळूहळू मुलं या शिक्षण केंद्रात यायला लागली. अनेक मुलांची कुटुंबाची परिस्थिती नाजूक असते. त्यामुळं त्यांच्या शिक्षकांना केवळ शिकवण्याबरोबरच समुपदेशक आणि संरक्षण देणारे पालकही व्हावं लागतं."
जर एखादं मूल शाळेत येणं बंद झालं तर काय केलं जातं? : 'जर एखादं मुल आठवडाभर आमच्या शिक्षण केंद्रात आलं नाही, तर आमचा स्वयंसेवक त्याच्या घरी जाऊन चौकशी करतो. पालकांचा मुलांच्या शिक्षणात रस टिकून राहावा यासाठी त्या पालकांसोबत नियमित बैठकाही घेतात. याचा फायदा असा झाला की, त्यांच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केलं आणि केंद्र सोडल्यानंतर काहींनी महाविद्यालयीन शिक्षणाचाही मार्ग निवडला. या केंद्रात शिकलेले अनेक विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभे आहेत. त्यापैकी या केंद्रात शिकलेला मयूर आज स्वतःचा आर्ट क्लास चालवतो. त्याचबरोबर छपाईचा व्यवसायही करतो. यश मिळाल्यानंतरही तो मूळ विसरलेला नाही. आठवड्याच्या शेवटी तो संस्थेत स्वयंसेवक म्हणून वेळ देतो.'
देशभरात 800 शिक्षण अन् कला केंद्र : रूबल नागी यांनी 'रूबल नागी फाऊंडेशन'चा मुंबईतून सुरू केलेला प्रवास आता देशभरातील कानाकोपऱ्यात पोहोचलाय. 'रूबल नागी फाऊंडेशन'ची देशभरात 800 हून अधिक सामुदायिक शिक्षण केंद्र आहेत. मुंबईतील धारावीसारख्या झोपडपट्ट्यांपासून ते काश्मीरमधील दुर्गम गावांपर्यंत शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. 'मिसाल मुंबई' या उपक्रमातून 1.5 लाखांहून अधिक घरांची दुरुस्ती करून रंगकाम करण्यात आलं. हा उपक्रम आता 'मिसाल इंडिया' या नावानं देशातील 163 हून अधिक झोपडपट्ट्या आणि गावांमध्ये राबवला जात आहे.
मुलांच्या शिक्षणावर भर : ग्रामीण काश्मीरमधील महिलांसाठी त्यांनी अनेक कौशल्य विकास केंद्र सुरू केली आहेत. इथं महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं जातं. फाऊंडेशनतर्फे झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता, वैयक्तिक आरोग्य आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सबाबत जनजागृती कार्यशाळा घेतल्या जातात. पुलवामा आणि तंगधार भागातील मदरसे आणि शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम आणि संगणक साक्षरता केंद्रही उभारण्यात आली आहेत. दिल्ली-एनसीआरमधील विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये जसं की आदर्श नगर रिफ्युजी कॅम्प इथं मुलांसाठी आर्ट कॅम्प आणि शिक्षण केंद्र चालवली जातात. 'मिसाल हैदराबाद' अंतर्गत हैदराबादमधील फिल्म नगर आणि बाबू जगजीवन राम नगर येथील झोपडपट्ट्यांमध्ये घरांची दुरुस्ती आणि रंगकाम करण्यात आलं. तसंच राजस्थानमधील जवली, लक्ष्मणगड आणि अलवर (खुडियाना) या ग्रामीण भागांतही त्यांची केंद्र कार्यरत असून तिथं प्रामुख्यानं मुलांच्या शिक्षणावर भर दिला जातो.
मिसाल उपक्रम विशेष प्रिय : रूबल नागी या स्वत: एक कलाकार असल्यामुळं त्यांच्या संस्थेचा 'मिसाल' हा उपक्रम त्यांना विशेष प्रिय आहे. "या उपक्रमाअंतर्गत झोपडपट्ट्यांमधील भिंतींवर शैक्षणिक भित्तीचित्रे काढून त्या भागांना 'खुल्या आकाशाखालील वर्गखोल्यांमध्ये' रूपांतरित केलं जातं. या चित्रांमधून विज्ञान, स्वच्छता, पर्यावरण जनजागृती आणि सामाजिक जबाबदारी यासारख्या विषयांची माहिती अतिशय सोप्या पद्धतीनं दिली जाते. या भिंतीवरच्या चित्रांमुळं परिसरातील नागरिकांमध्ये कुतूहल आणि जागरूकता निर्माण होते. दीर्घकाळात याचा लोकांच्या सवयी, वागणूक आणि विचारांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो," असं रूबल नागी सांगतात.
ग्लोबल टीचर प्राईज 2026ची रक्कम कशासाठी वापरणार? : रूबल नागी यांचं देशभरातील काम आणि सातत्य यासाठी यांना 'ग्लोबल टीचर प्राईज' हा मानाचा पुरस्कार मिळाला आहे. ग्लोबल टीचर प्राईजच्या संकेतस्थळानुसार, 139 देशांमधून आलेल्या सुमारे 5 हजार नामांकन आणि अर्जांमधून रुबल नागी यांची निवड करण्यात आली. या पुरस्कारातून मिळालेली जवळपास 8.3 कोटींची रक्कमेचं त्या काय करणार? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. या पुरस्कारातून मिळालेल्या रक्कमेची रूपरेषा ठरवण्याचं काम सुरू झाल्याचं त्या सांगतात. या पुरस्काराची रक्कम त्या शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी वापरणार आहेत. या निधीतून त्या एक स्किलिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करणार आहेत. तिथं गरजू मुलांना मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि डिजिटल साक्षरतेचं शिक्षण दिलं जाणार आहे.
ही आहे पुढील योजना : तसंच ज्या मुलांनी कधीही शाळेत प्रवेश घेतला नाही, अशा वंचित मुलांसाठी नवीन शिक्षण केंद्र आणि शाळा सुरू करण्याचा त्यांचा मानस आहे. याशिवाय तांत्रिक कौशल्यांचे विशेष कोर्स सुरू करून तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्याचीही त्यांची योजना असल्याचं रूबल नागी यांनी सांगितलं.
रूबल नागी व्यवसायानं कलाकार : रूबल नागी यांच्या कामाचा प्रवास थक्क करणारा आहे. रुबल नागी या मूळच्या जम्मू-काश्मीरच्या आहेत. त्यांनी राज्यशास्त्र विषयात पदवी घेतली आहे. व्यवसायानं त्या कलाकार असून मुंबईत त्यांचा स्वतःचा आर्ट स्टुडिओ आहे.
