'शरणस्थान' जिथं मिळतो देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना मायेचा आधार; 23 वर्षांपासून केरळच्या 'लीला ईसो' करत आहेत मुलांचं संगोपन

देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचं योग्य संगोपन व्हावं, त्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी केरळच्या लीला ईसो मागील 23 वर्षांपासून काम करीत आहेत.

'शरणस्थान' जिथं मिळतो देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना मायेचा आधार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 3:23 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 3:39 PM IST

नागपूर : आपला समाज कितीही प्रगत होत असला तरी वारांगना आणि त्यांच्या मुलांच्या वाट्याला सततचा अपमान, उपेक्षा आणि अवहेलनाच आलीय. वारांगनांच्या मुलांचं आयुष्य तर कायमच अनेक जखमांनी भरलेलं असतं. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या लेकरांना मायेचा स्पर्श देण्याची क्षमता अद्याप तरी सभ्य समजल्या जाणाऱ्या आपल्या समाजात निर्माण झालीच नाही. कायमच तिरस्काराच्या नजरेतून त्यांच्याकडं बघितलं जातं. त्यामुळं देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ शकली नाहीत हे जळजळीत सत्य जाणूनसुद्धा शासन आणि प्रशासन याकडं दुर्लक्ष करत राहिलंय. पण ज्यावेळी केरळ राज्यातील रहिवासी लीला ईसो यांनी उघड्या डोळ्यांनी मन हेलावून टाकणारी ही परिस्थिती बघितली, त्याच क्षणी निर्णय घेतला की, आपलं पुढील आयुष्य या मुलांचं संगोपन आणि शिक्षणावर खर्च करणार आहोत. आज सुमारे 23 वर्षांपेक्षा अधिकचा कार्यकाळ लोटला असून, लीला ईसो यांनी केलेला संकल्प आजही अविरतपणे सुरूच आहे. केवळ नागपूरच नाही तर पश्चिम बंगालच्या आसनसोल इथंसुद्धा त्या सक्रिय आहेत.

शेकडो मुलांना दिला मायेचा आधार : देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचं योग्य संगोपन व्हावं, त्यांना चांगल्या शिक्षण सुविधा मिळाव्यात यासाठी 23 वर्षांपूर्वी लीला ईसो या नागपुरात स्थायिक झाल्या होत्या. या काळात त्यांनी शेकडो मुलांना मायेचा आधार देत त्यांना प्रेमाची देखील साथ दिलीय. वारांगनांच्या मुलांचं संगोपन करणं सोपं नव्हतं. समाजातील गिधाडांची वाईट नजर या मुलांवर असायची. अशा परिस्थितीत लीला ईसो यांनी कधीही धीर सोडला नाही. आलेल्या प्रत्येक अडचणींवर त्यांनी मात केली. त्यामुळंच आज शेकडो मुलं आणि मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. आजही लीला ईसो यांच्या निवासी वसतिगृहात 100 पेक्षा अधिक वारांगणांच्या मुलांना स्वाभिमानाचे धडे गिरवत आहे.

अन् शरणस्थान संस्थेची केली स्थापना : देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या या लेकरांचा सांभाळ करण्यासाठी कुणी पुढं येत नव्हतं. त्यामुळंच तिथं घडणाऱ्या सर्व वाईट प्रकाराचा विपरीत परिणाम मुलांवर व्हायचा. ही बाब हे गेल्या अनेक पिढ्यांपासून सुरू होती. ही अतिशय विदारक परिस्थिती बघून लीला यांना राहावलं नाही. या परिस्थितीतून या मुलांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वस्तीत राहूनच त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात आधी 'शरणस्थान' नावाच्या चॅरिटेबल संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था 23 वर्षांपासून अविरतपणे या मुलांच्या उत्थानासाठी कार्य करत आहेत.

मुलांसोबत खेळताना लीला ईसो (ETV Bharat Reporter)

मुलांसाठी केरळ येथील संपत्ती अन् सोनं विकलं : देहविक्रय करणाऱ्या वारांगनांच्या मुलांसाठी ही संस्था आधारवड ठरत आहे. मात्र, अनेकांना या संस्थेचे आधारवड असलेल्या लीला ईसो यांचा संघर्ष माहिती नसेल. शिक्षणाच्या निमित्तानं त्या एकदा पती ईसो डेनियल यांच्यासोबत नागपूरला आल्या होत्या. त्या मूळच्या केरळ येथील असून, नागपूरला येण्यापूर्वी ते दोघे ही झारखंड येथील एका कंपनीत होते. नागपूर शहरातील बदनाम वस्ती म्हणून ओळख असलेल्या गंगा-जमुना या (रेड लाईट) भागात काउन्सलिंगच्या कामासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी तिथल्या परिस्थितीनं त्यांना हदरवले. त्याच वेळी त्यांनी निश्चय केला की, इथून पुढील आयुष्य या मुलांचं संगोपन आणि शिक्षणावर खर्च करायचा. यानंतर त्यांनी रेडलाईट भागात एक खोली भाड्यानं घेतली आणि तिथून आपल्या नवीन प्रवासाला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळात तर पैसे देखील नसायचे, त्यावेळी ईसो दाम्पत्यानं केरळ येथील संपत्ती विकली. एवढ्यावर सुद्धा भागत नसल्यानं त्यांनी अंगावरचे दागिने देखील विकले होते.

शरणस्थान संस्था (ETV Bharat Reporter)

अनेक अडचणींवर केली मात : ज्यावेळी लीला ईसो या मुलांच्या संगोपनासाठी आणि शिक्षणासाठी प्रयत्न करत होत्या, तेव्हा त्याचं हे कार्य बंद व्हावं, यासाठी असामाजिक घटकांकडून धमक्या आणि त्रास दिला होता. तरीही त्या कधी थांबल्या नाहीत. गंगा जमुनाच्या रेड लाईट भागातील एका छोट्याशा खोलीतून वारांगनांच्या लहान मुलांना शिकवण्याचा प्रवास सुरू राहिला. सुरुवातीला त्या एकट्याच होत्या. मात्र, कालांतरानं अनेकांनी मदतीचे हात पुढे केले. त्यामुळं त्या रोपट्याचा आज वटवृक्ष बनला आहे.

लीला ईसो (ETV Bharat Reporter)

पतीची साथ आणि संकटांवर मात : असं म्हणतात की, यशस्वी पुरुषामागं एक स्त्री असते. परंतु, पण इथं यशस्वी स्त्री मागं एका पुरुषाची भक्कम साथ आहे. ते म्हणजे लीला डॅनियल यांचे पती ईसो डॅनियल. ईसो डॅनियल यांनी लीला ईसो यांना प्रत्येकच वळणावर साथ दिलीय. प्रत्येक संकटात ते लीला ईसो यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेत. त्यामुळं आज लीला ईसो एवढी मोठी मजल मारू शकल्या आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

मुलांशी संवाद साधताना लीला ईसो (ETV Bharat Reporter)

कर्करोगाशी लढताना जिद्द कायम : देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या सर्व मुलांची काळजी घेताना लीला ईसो या स्वतःची काळजी घ्यायला विसरल्यात. त्याना कर्करोगाचं निदान झाल्यानंतर सुद्धा त्या डगमगल्या नाहीत. त्या आजही या मुलांसाठीच जगत आहेत.

