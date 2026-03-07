मेळघाटातील महिला सरपंच गावाला देत आहे विकासाची दिशा; अंधश्रद्धा, कुपोषण आणि स्थलांतराच्या समस्यांशी झुंज
मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात एक तरुणी केवळ जिद्द, शिक्षण आणि प्रामाणिकतेच्या जोरावर गावाला विकासाच्या दिशेनं नेत आहे.
Published : March 7, 2026 at 5:17 PM IST
By : Shashank Laware
अमरावती - सातपुडा पर्वतरांगांनी वेढलेला, दाट जंगलानं व्यापलेला आणि अनेक सामाजिक समस्यांच्या विळख्यात अडकलेला मेळघाटचा परिसर अंधश्रद्धा, कुपोषण, माता आणि बाल मृत्यू, रोजगारासाठी स्थलांतर अशा अनेक प्रश्नांनी ग्रासलेला आहे. या भागात आता बदलाची चाहूल लागली आहे. या परिवर्तनाच्या वाटेवर एक सुशिक्षित आणि जिद्दी तरुणी पुढाकार घेत आहे. चिखलदरा तालुक्यात अतिदुर्गम भागात काटकुंभ ग्रामपंचायतच्या सरपंच ललिता बेठेकर या आपल्या दूरदृष्टी आणि प्रामाणिक कार्यातून गावाला विकासाच्या नव्या दिशेनं नेत आहेत. ललिता बेठेकर यांच्या प्रेरणादायी कार्यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा हा स्पेशल रिपोर्ट...
मेळघाटच्या विकासासाठी राजकारणात प्रवेश - पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या ललिता बेठेकर यांनी मुंबईत दोन वर्ष डीएडचं शिक्षण घेतलं. महानगरातील गतिमान जीवनशैली पाहताना त्यांना आपला मेळघाट अजूनही मागास का? असा प्रश्न सतावत होता. याच विचारातून त्यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. समाजासाठी काहीतरी करण्याच्या ध्यासानं त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात पाऊल टाकलं आणि ग्रामस्थांनीही त्यांच्या कामाची दखल घेत त्यांना आधी उपसरपंच आणि आता सरपंच पदाची जबाबदारी दिली.
संघर्षातून उभी राहिलेली नेतृत्वाची वाट - ललिता बेठेकर यांचं कुटुंब साधं आहे. वडील शेती करायचे. दोन भाऊ आणि दोन बहिणी असलेल्या कुटुंबात मोठ्या बहिणीचं व भावांचं लग्न झालं. मात्र, गावासाठी, समाजासाठी काहीतरी करण्याच्या जिद्दीनं अद्याप अविवाहित असणाऱ्या ललिता बेठेकर यांनी संपूर्ण लक्ष समाजकार्यावर केंद्रित केलं. मागील कार्यकाळात त्या उपसरपंच म्हणून कार्यरत होत्या. त्यावेळी त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या पैशांच्या व्यवहाराशिवाय काम करून ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन केला. याच कामाची पावती म्हणून सर्वसाधारण गटातून निवडणूक लढवत त्यांनी पुरुष उमेदवारांनाही मागं टाकत सरपंच पद मिळवलं.
भ्रष्टाचाराला आळा आणि पारदर्शक कारभार - "उपसरपंच असताना ग्रामपंचायतमधली दलाली, भ्रष्टाचार आणि योजनांमधील अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न मी केला. विहिरी, घरकुल किंवा इतर योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी पैसे देण्याची प्रथा थांबवून 'योजना ही विना पैसा सर्वांसाठी' हा आदर्श रुजवण्याचा प्रयत्न केला," असं ललिता बेठेकर 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाल्या. "गावातील अवैध अतिक्रमण काढलं. दुकानं व्यवस्थित लावली. गावात दारूबंदीचाही प्रयत्न केला. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आदिवासी बांधवांचं कामानिमित्त स्थलांतर थांबवण्यासाठी रोजगाराच्या संधी शासनानं ग्रामस्थांना गावातच उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न केले," असं देखील ललिता बेठेकर म्हणाल्या.
महिला सक्षमीकरणाचा आदर्श - काटकुंभ ग्रामपंचायतच्या इतिहासात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात राहिला आहे. 1958 पासून आजपर्यंत झालेल्या 13 सरपंचांपैकी सात सरपंच या महिला झाल्यात. आजही सरपंच आणि उपसरपंच या दोन्ही पदांवर महिलाच कार्यरत आहेत. "महिलांच्या बचत गटांना कर्ज उपलब्ध करून देणं, त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणं आणि स्वावलंबनाचा मार्ग दाखवणं यासाठी देखील माझा सातत्यानं प्रयत्न असतो," असं ललिता बेठेकर म्हणतात.
विकासाच्या नव्या योजना - "सरपंच झाल्यावर गावाच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणं यालाच मी प्राधान्य दिलं. नरेगा योजनेतून विहिरी, गोठे आणि इतर कामं उपलब्ध करून देत अनेकांना रोजगार मिळवून दिला. घरकुल योजनांमुळं काटकुंभ गावाला तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळाला असून, सुमारे साडेतीन हजाराच्या आसपास लोकसंख्या असणाऱ्या काटकुंभ गावात ओबीसी, रमाई या योजनेतून सर्व समाज घटकांना घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न झालेत. गवळी समाजाला घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी माझा शासनाकडे सातत्यानं पाठपुरावा सुरू आहे," असं देखील ललिता बेठेकर यांनी सांगितलं. "ग्रामपंचायत आयएसओ प्रमाणित करण्याचा प्रयत्न आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्मशानभूमीचा विकास, शाळा, रुग्णालय परिसराची मोजणी आणि सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमण हटवणं अशी कामे देखील सुरू आहेत," असं ललिता बेठेकर यांनी सांगितलं.
कुपोषणाविरुद्ध लढा - मेळघाटातील कुपोषण, माता आणि बाल मृत्यू यासारख्या गंभीर प्रश्नांवर ललिता बेठेकर सातत्यानं काम करत आहेत. गावात महिलांची रक्त तपासणी, त्यांचा रक्तदाब आणि शुगरची तपासणी, सिकलसेल तपासणी अशा आरोग्य शिबिरांच्या योजना राबवून गावात आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे. महिलांना आणि मुलांना योग्य पोषण मिळावं यासाठी ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून विविध मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
मोठ्या स्वप्नांची तयारी - मुंबईतील शिक्षणानं जग किती वेगानं पुढं जात आहे हे ललिता बेठेकर यांना कळलं. आपलं गावही तितकंच प्रगत व्हावं हा विचार मनात ठेवून त्या काम करत आहेत. भविष्यात मोठ्या पातळीवर काम करण्याची त्यांची तयारी असून, येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी त्या सज्ज आहेत. मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात एक तरुणी केवळ जिद्द, शिक्षण आणि प्रामाणिकतेच्या जोरावर गावाला विकासाच्या दिशेनं नेत आहे. ललिता बेठेकर यांची ही वाटचाल केवळ काटकुंभसाठीच नाही तर संपूर्ण मेळघाटातील महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
