बनावट तिकीट रॅकेट अन् बनावट टीसी पकडणाऱ्या 'दबंग महिला टीसी'; रेल्वेत कसा असतो महिला टीसींचा अनुभव?

जगभरात रविवारी महिला दिन 2026 उत्साहात साजरा होत आहे. यानिमित्त महिला तिकीट तपासणीस लता भगत आणि सुजाता काळगावकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला.

WOMENS DAY 2026
ईटीव्ही भारतशी बोलताना लता भगत आणि सुजाता काळगावकर
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 8, 2026 at 3:40 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
मुंबई : संपूर्ण जगामध्ये मोठ्या उत्साहात जागतिक महिला दिवस साजरा केला जात आहे. अशावेळी मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणीस असणाऱ्या सुजाता कळगावकर आणि लता भगत यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'नं संवाद साधला. यावेळी दोघींनीही विविध गोष्टींविषयी मनमोकळा संवाद साधला. मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणीस सुजाता काळगावकर यांच्या दक्षतेमुळं काही दिवसांपूर्वी बनावट तिकीट रेल्वे रॅकेट उघडकीस आलं होतं. तर तिकीट तपासणीस लता भगत यांच्यामुळं एक तोतया टीसी हा सापडला होता.

सुजाता काळगावकर यांच्या कामगिरीमुळं मोठं रॅकेट आलं समोर : तिकीट तपासणीस सुजाता काळगावकर मज्जिद स्थानकावर तिकीट तपासणी करत होत्या. या दरम्यान एक प्रवासी त्यांच्या समोर आला. त्यांना बघताक्षणी तो जरा घाबरल्यासारखा वाटत होता. इतक्या वर्षाचा अनुभव असल्यामुळं सुजाता यांना काहीतरी गडबड आहे, हे दिसत होतं. तरीदेखील त्यानं आपल्या समोरकडंच तिकीट सुजाता यांना दाखवलं आणि तिकीट बघता क्षणी सुजाता यांना त्यात गडबड असल्याचं निदर्शनास आलं. पुढं सखोल चौकशी केली असता हे मोठं रॅकेट असल्याचं समोर आलं. त्यांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल रेल्वेकडून त्यांचं विशेष अभिनंदन व सत्कार हे करण्यात आला होता.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना सुजाता काळगावकर आणि लता भगत (ETV Bharat Reporter)

लता भगत यांच्या कामगिरीमुळं तोतया टीसी आला समोर : तिकीट तपासणीस लता भगत यांनी देखील एक तोतया टीसी पकडायचं काम केलं होते. याचा अनुभव सांगताना लता भगत म्हणाल्या की, "मी त्या टीसीला पाहिलं आणि इतक्या वर्षाचा असलेल्या अनुभवामुळं बघता क्षणी मला काहीतरी गोंधळ असल्याचं जाणवलं. हा टीसी आपल्यातला नाहीच असं मला वाटू लागलं. त्याची माहिती घेतली मग पुढं पोलिसांना बोलवून सखोल चौकशी केली, असता तो तोतया निघाला."

तोतयांची बॉडी लँग्वेज लगेच समजते : समोरचा व्यक्ती खरा आहे की तोतया आहे, समोरच्या व्यक्तीकडं तिकीट आहे की तो विनातिकीट ? हे रेल्वेत काम करणाऱ्या टीसींना कसं समजतं? असा प्रश्न दोघींना विचारला असता त्यांनी सांगितलं की, "आपले हावभाव हे टीसींना समजतात. टीसी चेहरा बघून सांगतात की, संबंधित व्यक्तीकडं तिकीट आहे की नाही. तोतया टीसी पकडणं असो की बनावट तिकीट रॅकेट पकडणं असो हे शक्य झालं, कारण समोरच्या व्यक्तीची बॉडी लँग्वेज समजत होती. टीसींना बॉडी लँग्वेज लगेच समजते. इतक्या वर्षांच्या अनुभवामुळं टीसींना समोरचा व्यक्ती लगेच समजतो."

क्रीडा प्रकारातून रेल्वेतून रुजू झालो : तर दुसरीकडं तुम्ही रेल्वेमार्ग कसे आलात आणि टीसी कसे बनलात? हा प्रश्न दोघींना विचारले असता त्यांनी सांगितलं की "आम्ही दोघीही खेळाडू आहोत. खेळ खेळताना विविध स्पर्धा जिंकल्या आणि रेल्वेमध्ये रुजू झालो." आजही त्या आपला खेळ जोपासत कबड्डी खेळणाऱ्या मुलींना प्रोत्साहन देतात किंबहुना त्यांना प्रशिक्षणही देतात.

लोकं करतात विना तिकीट प्रवास : "भारतीयांसाठी रेल्वे सर्वात स्वस्तात प्रवास घडवते. काही रुपयांमध्ये मोठं अंतर तुम्हाला पार करता येतं. असं असतानाही चांगल्या घरातील लोकही आपल्याला विना तिकीट प्रवास करताना दिसतात, अशावेळी प्रश्न हाच पडतो की नक्की गरज काय? रेल्वेचे तिकीट हे खूप स्वस्त आहे अशावेळी तिकीट काढूनच रेल्वेला सहकार्य करा. अन्यथा टीसीच्या नजरेतून तुम्ही वाचणं अशक्य आहे," असं लता भगत म्हणाल्या.

ETV Bharat Logo

