बचत गटातील महिलांनी एकत्र येत साधली आर्थिक उन्नती; दोरा व्यवसायातून कमवताहेत 50 ते 60 हजार रुपये!
बीडमधील नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त जिल्ह्यातून बाहेर जातात. परंतु जिल्ह्यातील महिलांनी सुरू केलेल्या दोरा बनवण्याच्या व्यवसायातून मोठी कमाई केली आहे. याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Published : March 8, 2026 at 7:57 PM IST
बीड : ग्रामीण भागातील महिलांनी एकत्र येत बचत गटाच्या माध्यमातून स्वतःची आर्थिक उन्नती साधली आहे. बीड जिल्ह्यात रोजगार नाही म्हणून अनेक तरुण-तरुणी इतर जिल्ह्यात रोजगारासाठी जातात. मात्र बीडच्या 'प्रगती महिला बचत गटा'तील महिलांनी एकत्र येऊन दोरा बनवण्याचा उद्योग चालू केला आहे. बचत गटातील 10 महिलांनी एकत्र येत हा एक आगळावेगळा व्यवसाय चालू केला आहे. तरुणांनाही लाजवेल अशा पद्धतीचा हा उद्योग यांनी चालू केलाय. महिलांनी घरातच हा व्यवसाय चालू केल्यामुळं त्यांना कुठंही जाण्याची आवश्यकता नाही.
व्यवसायाचं आम्हाला समाधान : महिलांनी एकत्र येत 'उमेद उन्नती अभियाना'च्या माध्यमातून 2019 या गटाची स्थापना केली. या गटामध्ये दहा महिला आहेत. यामधून अगोदर आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण गटामध्ये करत गेलो. अगोदर व्यवसाय करण्याची भीती वाटत होती. मात्र धाडस करत आम्ही एक वर्षापूर्वी या व्यवसायाला सुरुवात केली. बँकेच्या माध्यमातून आम्ही यासाठी अर्थसाह्य घेऊन त्याची वेळेवर परतफेड करतो. या गटाच्या माध्यमातून वार्षिक सहा ते सात लाख रुपयाची आर्थिक उलाढाल होते. दोरा उद्योगाच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक महिलेला 10 ते 15 हजार रुपये देतो. मुलांच्या शिक्षणासाठी हा आम्ही पैसा वापरतो. आम्ही जो व्यवसाय करतोय त्यामुळं आम्हाला समाधान वाटत आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रगती महिला बचत गटाच्या सचिव संजना ढोरमारे यांनी दिली.
धाग्यानं आम्ही एकत्र आलो : "बचत गटाच्या माध्यमातून आम्ही घराच्या बाहेर पडलो. यातूनच उद्योग व्यवसाय कसा करायचा हे शिकलो. याच माध्यमातून दोरा बनवण्याचा उद्योग आम्ही इथं सुरू केला. दोरा बनवण्याच्या उद्योगांमध्ये कंपनी कच्चामाल आम्हाला देते. यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून झालेला पक्का आम्ही कंपनीला देतो. याच धाग्यानं आम्ही एकत्र आलो आहोत. त्याच्यामुळंच आम्हीही भरारी घेऊ शकलो. या व्यवसायामुळं आम्हाला कुणाकडं हात पसरण्याची गरज पडत नाही. आज आम्ही स्वतःच्या पायावर उभा राहिलोय. आम्ही एकत्र सुरू केलेला व्यवसाय प्रत्येक महिला वेगवेगळा करू शकतो. दोरा उद्योग याच्या माध्यमातून आम्ही महिन्याला 60 हजार रुपये कमवतो," असं प्रगती महिला बचत गटाच्या सचिव मीरा येळापुरे यांनी सांगितलं.
बचत गटाच्या व्यवसायाची सर्वत्र चर्चा : बीड जिल्ह्यात उद्योग व्यवसाय नसल्यामुळं अनेक लोक इतर जिल्ह्यात पोटाची खळगी भरण्यासाठी जातात. मात्र या बचत गटातील महिलांनी एकत्र येत महिन्याला 50 ते 60 हजार रुपयांची उलढाल करणारा व्यवसाय चालू केला आहे. त्यामुळं आता या बचत गटाची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
