गोंदियातील लोधीटोला गावात महिलांची सुरक्षा धोक्यात; सरपंचासह सहकाऱ्यांवर अश्लील चाळे केल्याचा आरोप
गोंदियातील लोधीटोला गावातील महिलांनी सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केलाय. महिलांसोबत असभ्य वर्तन, अश्लील चाळे, मारहाण आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचं त्या सांगतात.
Published : August 18, 2026 at 4:58 PM IST
गोंदिया : शहरालगत असलेल्या लोधीटोला येथे महिला आणि मुलींसोबत असभ्य वर्तन, अश्लील चाळे, मारहाण आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप गावातील महिलांनी केलाय. सरपंच संजय बंशीलाल ठाकरे, त्यांचा मुलगा आणि सहकाऱ्यांकडून गावात दहशतीचे वातावरण निर्माण केलं जात असल्याचा दावा महिलांनी पत्रकार परिषदेत केला. स्थानिक शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेत महिलांनी आपल्या व्यथा माध्यमांसमोर मांडल्या.
गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सरपंचपदावर असलेल्या संजय ठाकरे यांच्याकडे ग्रामपंचायतीच्या कामाबाबत जाब विचारला असता, ते महिलांशी वाद घालतात, असभ्य भाषा वापरतात तसंच अश्लील वर्तन करतात, असा आरोप करण्यात आला आहे. महिलांच्या म्हणण्यानुसार, सरपंचाचे सहकारी रितिक संजय ठाकरे, गुंजन संजय ठाकरे आणि विकेश भैयालाल गावराने हे देखील रस्त्यावरून जाणाऱ्या महिला-मुलींना पाहून अश्लील भाषेत बोलतात. त्यामुळे महिलांमध्ये गावातून ये-जा करताना भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. 7 ऑगस्ट रोजी एका महिलेसोबत वाद झाल्यानंतर तिला मारहाण करण्यात आली. यावेळी संबंधित व्यक्तीने महिलेसमोर अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. याप्रकरणी गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र, घटनेला दहा दिवस उलटूनही आरोपीला अटक झालेली नसल्याचा आरोप महिलांनी केला.
महिला पोलीस पाटलांनाही शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. पोलिसांकडून कारवाईला विलंब होत असल्यानं महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. भविष्यात एखादी मोठी घटना घडल्यानंतरच पोलीस यंत्रणा जागी होणार का, असा सवाल महिलांनी उपस्थित केलाय. पत्रकार परिषदेत करण्यात आलेले आरोप हे संबंधित महिलांचे म्हणणे असून, पोलीस तपासानंतरच या आरोपांची सत्यता स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि लोधीटोला येथील महिला-मुलींना सुरक्षित वातावरण मिळवून द्यावे, अशी मागणी महिलांनी केलीय.
दोन गटांच्या वादाप्रकरणी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल; आरोपी फरार
यासंबंधी लोधीटोलामध्ये 7 ऑगस्ट रोजी दोन गटांमध्ये झालेल्या वादानंतर दोन्ही गट तक्रार देण्यासाठी गोंदिया शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करून घेतल्या असून, एका गटातील आरोपींवर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यापासून संबंधित आरोपी फरार असल्याची माहिती गोंदिया शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण बोरकुटे यांनी दिली. दीपक कणसरे यांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सरपंच संजय ठाकरे व रितिक ठाकरे यांनी त्यांच्याशी वाद घालून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला. तक्रारीनंतर संबंधित पीडितांची तात्काळ वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी संजय ठाकरे, रितिक ठाकरे यांच्याविरुद्ध अपराध क्रमांक 617/2026अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या पोलीस फरार आरोपींचा शोध घेत आहेत.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) विनयभंग, विद्रोह/बलवा (दंगल) तसेच मालमत्तेचे नुकसान यांसारख्या गंभीर आरोपांशी संबंधित कलमे लावण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासूनच संबंधित आरोपी फरार झाले आहेत. आरोपींनी अटकेपासून वाचण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता; मात्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
न्यायालयीन झटका बसल्यानंतरही आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नसून, ते फरार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणाला प्रत्युत्तर म्हणून सरपंच संजय ठाकरे यांच्या तक्रारीवरून दुसऱ्या गटातील दीपक कणसरे, शोभालाल कणसरे, भागीरथ बाई आणि शिलाके यांच्याविरुद्धही भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 118(1) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गोंदिया शहर पोलिसांकडून सध्या या दोन्ही प्रकरणांचा सखोल तपास सुरू आहे. फरार आरोपींचा शोध सुरू असून, ते सापडताच त्यांना अटक करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पोलीस निरीक्षक प्रवीण बोरकुटे यांनी सांगितले. या घटनेशी संबंधित एक व्हिडिओ पोलिसांच्या निदर्शनास आला आहे. या व्हिडिओमध्ये लोधीटोला येथील महिला पोलीस पाटील यांनी केलेल्या कथित वक्तव्याचीही पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली आहे. व्हिडिओमध्ये पोलीस पाटील यांनी नेमकं काय वक्तव्य केलंय आणि त्यामागील पार्श्वभूमी काय होती, याची चौकशी करून त्याचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचं पोलीस निरीक्षक बोरकुटे यांनी स्पष्ट केलं.
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