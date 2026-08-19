साताऱ्यात रंगला 'बोरीचा बार' ! सुखेड-बोरीच्या महिलांनी एकमेकींना वाहिली शिव्यांची लाखोली, जाणून घ्या काय आहे परंपरा ?
महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेला खंडाळा तालुक्यातील 'बोरीचा बार' यंदा पारंपरिक पद्धतीनं पार पडला. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी हा सण साजरा केला जातो.
Published : August 19, 2026 at 3:03 PM IST
सातारा : संस्कृती व परंपरेचं प्रतिक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेला खंडाळा तालुक्यातील 'बोरीचा बार' यंदा पारंपरिक पद्धतीनं पार पडला. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी हा सण साजरा केला जातो. दरवर्षी प्रमाणं यंदाही सुखेड आणि बोरी या गावांमधून वाहणाऱ्या ओढ्याच्या तीरावर उभं राहून दोन्ही गावांतील महिलांनी एकमेकींना शिव्यांची लाखोली वाहिली. शेकडो वर्षांची परंपरा असलेला 'बोरीचा बार' पाहण्यासाठी हजारोच्या संख्येनं लोकांची गर्दी झाली होती.
दोन्ही गावच्या महिला ओढ्याकाठी येऊन देतात शिव्या : खंडाळा तालुक्यातील बोरी व सुखेड येथील महिलांनी गावच्या मध्यातून वाहणाऱ्या ओढ्याकाठी येवून हातवारे करत एकमेकींना शिव्यांची लाखोली वाहिली. नागपंचमी सणाच्या दुसऱ्या दिवशी बोरी व सुखेड या दोन्ही गावच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या ओढ्याकाठी वाजत गाजत आल्या. त्याठिकाणी एकमेकींना हातवारे करत शिव्यांची लाखोली वाहतात. त्याला 'बोरीचा बार' म्हणतात. ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची प्रथा आहे.
दोन्ही गावांतील महिला खेळतात झिम्मा, फुगडी : दोन्ही गावांतील महिला एकत्र येवून पारंपरिक झिम्मा, फुगडीसारखे खेळ तसेच पारंपरिक गाणी गातात. सुखेड-बोरी गावच्या या प्रथेला शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अंद्धश्रध्दा अथवा घृणास्पद प्रकार होत नाही. लग्न होऊन सासरी गेलेल्या माहेरवाशिनी दरवर्षी 'बोरीचा बार' साजरा करण्यासाठी माहेरी येतात. यंदा देखील माहेरवाशिणींची 'बोरीचा बार' सणाला मोठी गर्दी होती.
शेकडो महिलांनी वाहिली शिव्यांची लाखोली : साज-शृंगार करून इथं ओढ्याकाठी जमलेल्या शेकडो महिलांनी एकमेकींना खांद्यावर उचलून घेत शिव्यांची लाखोली वाहिली. याच प्रथेला बोरीचा बार म्हटलं जाते. ओढ्याच्या दोन्ही तीरावर महिला पारंपरिक खेळात रंगून गेल्या होत्या. यावेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली. सणाच्या निमित्तानं मेवा, मिठाई, खेळण्यांची दुकानं थाटल्यानं सुखेड-बोरी परिसराला यात्रेचं स्वरूप आलं होतं.
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