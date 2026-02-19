ETV Bharat / state

शिवजन्मोत्सव! महिलांनी नऊवारी साडीत 21 फूट उंच रॉक क्लायंबिंग करत हिरकणीला केला मानाचा मुजरा

स्पर्धेमध्ये महिलांनी नऊवारी साडी नेसून 21 फूट उंच रॉक क्लायंबिंग करत शूर हिरकणीला मानाचा मुजरा केला. रायगडाच्या इतिहासात हिरकणीचे नाव अजरामर आहे.

Women in Nauvari sarees paid homage to Hirkani
महिलांचा रॉक क्लायंबिंग करत हिरकणीला मानाचा मुजरा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 9:32 AM IST

1 Min Read
नाशिक- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्ताने छत्रपती सेना महिला आघाडीतर्फे हिरकणी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेमध्ये महिलांनी नऊवारी साडी नेसून 21 फूट उंच रॉक क्लायंबिंग करत शूर हिरकणीला मानाचा मुजरा केला. रायगडाच्या इतिहासात हिरकणीचे नाव अजरामर आहे. आईच्या प्रेमाचे आणि धाडसाचे अद्भुत उदाहरण म्हणजे हिरकणी. गडाच्या कठड्यावरून खोलदरीत उतरत आपल्या लेकरासाठी जीवावर उदार होणारी दानशूर माता आजही प्रत्येक मातांसाठी प्रेरणास्थान आहे. याच परंपरेला साजेसा उपक्रम शिवजयंती उत्सवानिमित्त छत्रपती सेना महिला आघाडीतर्फे घेण्यात आलाय.

21 फूट उंच रॉक क्लायंबिंग करत महिलांचा स्पर्धेत सहभाग : नाशिकच्या सीबीएस भागातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकात हिरकणी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यात 100हून अधिक महिलांनी नऊवारी साडी नेसून 21 फूट उंच रॉक क्लायंबिंग करत स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवत स्त्री शक्तीचे दर्शन घडवले. या स्पर्धेत 18 वयोगटापासून ते 60 वयोगटातील महिलांनी सहभाग घेतला. शिवजन्मोत्सवनिमित्त छत्रपती सेनेकडून विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात राजमाता जिजाऊ यांच्या गाण्यांवरील नृत्य स्पर्धा, पोवड्यांचे सादरीकरण असे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसेच यंदा छत्रपती शिवाजी महाराजांची भव्य प्रतीकात्मक राजगादी तयार करण्यात आली होती. या राजगादीची विश्वविक्रमात नोंद झालीय.

हिरकणीचे शौर्य आजच्या महिलांसाठी प्रेरणादायी : आम्ही गेल्या वर्षीपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त हिरकणी स्पर्धेचं आयोजन करतो. आईच्या प्रेमाचे प्रतीक म्हणून ही स्पर्धा घेत आहोत. हिरकणीने आपल्या बाळासाठी रायगडावरून खोल दरीत उतरून जे धाडस दाखवलं होतं ते आजच्या महिलांसाठी खूप प्रेरणादायी आहे आणि म्हणून छत्रपती सेनेमार्फत हिरकणी स्पर्धा घेत आहोत, यासाठी आम्ही 21 फूट उंच टॉवर उभा केलाय. नऊवारी साडी परिधान करून महिलांनी रॉक क्लायंबिंग करायचे आहे आणि जी महिला कमी वेळात ही स्पर्धा पूर्ण करेल, त्यांना आम्ही बक्षीस देणार आहोत, असं छत्रपती सेनेच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्ष शिल्पा सोनार यांनी सांगितलंय.

महिलांना बळ देणारी स्पर्धा : आम्ही या स्पर्धेत सहभागी झालो, याचा आम्हाला अभिमान आहे. हिरकणीने आपल्या बाळासाठी रायगडावरून खोल दरीत उतरत जे धाडस दाखवलं, त्यामुळे आमच्यासारख्या महिलांना बळ मिळालंय. आज मी ही स्पर्धा कमी वेळात पूर्ण केल्याचा मला आनंद होत आहे, असं स्पर्धक सुवर्णा बनकर यांनी म्हटलंय.

