बुलढाण्यातील महिला आणि बालकल्याण कार्यालयात महिलांची गर्दी, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ थांबल्यामुळं व्यक्त केली चिंता

जिल्ह्यात सुमारे 6 लाख 50 हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रियेत आढळलेल्या त्रुटींमुळं 30 हजार महिलांचा लाभ तात्पुरता बंद झाला आहे.

Women gathered at the Women and Child Welfare office in Buldhana, expressing concern over the suspension of benefits under the 'Ladki Bahin' scheme
बुलढाण्यातील महिला आणि बालकल्याण कार्यालयात महिलांची गर्दी, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ थांबल्यामुळं व्यक्त केली चिंता (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

January 19, 2026

January 19, 2026

बुलढाणा : बुलढाणा जिल्ह्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ थांबणार अशी अफवा पसरल्यामुळं जिल्ह्यातील जवळपास 30 हजार महिलांनी जिल्हा महिला आणि बालकल्याण कार्यालयात धडक दिली. गेल्या दोन महिन्यांपासून ई-केवायसीतील त्रुटींमुळे योजनेचा लाभ थांबल्यानं या 'लाडक्या बहिणीं'मध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कार्यालयाबाहेरील गर्दी पाहता, महिलांच्या चिंतेचं कारण दिसून येतं. दरम्यान, जिल्ह्यात सुमारे 6 लाख 50 हजार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, ई-केवायसी प्रक्रियेत आढळलेल्या त्रुटींमुळं 30 हजार महिलांचा लाभ तात्पुरता बंद झाला आहे. आधार कार्ड, बँक खाते तपशील किंवा मोबाइल नंबर यासंबंधी अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती हे प्रमुख कारण आहे.

काय म्हणाल्या महिला? : कार्यालयात दाखल झालेल्या महिलांच्या माहितीनुसार, या महिलांना लाभ मिळत असताना अचानक बंद झाल्यानं आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. "आम्ही नियमितपणे पैसे मिळवत होतो, आता काय करू? केवायसी सुधारण्याची संधी द्या," अशी मागणी अनेक महिला करत होत्या. तसंच "मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या योजनेचा लाभ आम्हाला खूप मदत होत होता. अफवा पसरवून आम्हाला त्रास देऊ नका," असं याठिकाणी आलेल्या एक महिलेनं सांगितलं. यावेळी तिच्या डोळ्यात अश्रू आले. दुसऱ्या महिलेचं म्हणणं आहे, "दोन महिने झाले, पैसे येत नाहीत. कुटुंब चालवणं कठीण झालं आहे. केवायसी दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा."

बुलढाण्यातील महिला आणि बालकल्याण कार्यालयात महिलांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

अफवा खोट्या आहेत, लाभ कायम राहील : दुसरीकडे, अधिकारी म्हणाले की, "ई-केवायसीतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी महिलांना ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी. अफवा खोट्या आहेत, लाभ कायम राहील. त्रुटी सुधारल्यास लगेच लाभ मिळेल." तरीही महिलांमध्ये संभ्रम कायम आहे. तर जिल्हा प्रशासनाने स्पष्टीकरण देत शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मार्गदर्शन घेत योजनेचे लाभार्थी वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची चिंता व्यक्त होत आहे. लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख योजना असून, प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये मदत दिली जाते. जिल्ह्यातील या गर्दीनं योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. तसंच प्रशासनानं तातडीने ई-केवायसी सुधारणा शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणी होत आहे.

