महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाकडे नेणारा अर्थसंकल्प, नागपुरातील उद्योजिकांंनी व्यक्त केल्या भावना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात एक विशेष घोषणा केली. महिलांसाठीच्या लखपती दीदी योजनेचाच एक भाग असलेली SHE-MART योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
Published : February 1, 2026 at 5:04 PM IST
नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज रविवारी (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारनं महिला उद्योजकांना खुश केल्याचं दिसत आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि प्रोत्साहन मिळेल, अशी भावना नागपुरातील महिलांनी व्यक्त केली आहे.
SHE MART ची निर्मिती होणार : ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून मोठी घोषणा करण्यात आली. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल उचलत, अर्थमंत्र्यांनी 'लखपती दीदी' योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, सरकार आता महिलांना कर्जावर आधारित उपजीविकेपुरतं मर्यादित ठेवणार नाही, तर त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या उद्योगांचं मालक बनण्यास मदत करेल. या सरकारी योजनेमुळे देशभरातील ग्रामीण महिलांच्या उत्पन्नाच्या परिस्थितीत बदल होण्याची अपेक्षा आहे. खास महिलांसाठी SHE Mart (Self Help Enterprenures Mart) निर्माण करण्यात येणार आहेत.
खरं तर, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी लखपती दीदी योजना सुरू करण्यात आली होती आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ही योजना पुढे नेऊन शी-मार्ट योजना सुरू करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत महिलांना त्यांचे व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी मोठा पाठिंबा मिळेल. त्याचबरोबर, त्या कमी व्याजदराने त्यांच्या व्यवसायासाठी कर्ज घेऊ शकतात.
ग्रामीण महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दिष्ट : ग्रामीण विकास मंत्रालयानं राबविलेल्या 'लखपती दीदी' योजनेचं उद्दिष्ट ग्रामीण महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देऊन सक्षम करणं आहे. या योजनेअंतर्गत, बचत गटांमधील महिलांना दरवर्षी किमान 1 लाखांचं शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यास मदत केली जाते. या कार्यक्रमांतर्गत, महिलांना शिवणकाम, प्लंबिंग, एलईडी बल्ब निर्मितीपासून ते ड्रोन चालवण्यापर्यंत विविध कौशल्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं.
अर्थसंकल्पाबाबत महिलांकडून समाधान व्यक्त : विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या महिला ब्रिगेडनं अर्थसंकल्पाबाबत समाधान व्यक्त केलं. SHE MART योजनेतून महिलांची आर्थिक शक्ती वाढेल, असा विश्वास उद्योजिकांनी व्यक्त केला आहे.
महिला हॉस्टेल उभारण्याची घोषणा : हातमाग क्षेत्रासंदर्भात जाहीर केलेल्या विविध योजनांमुळे महिलांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल, असा विश्वासही उद्योजिकांनी व्यक्त केलं आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला हॉस्टेल उभारण्याची अत्यंत महत्त्वाची योजनाही आज जाहीर झाली असून ती ग्रामीण क्षेत्र आणि छोट्या शहरातून करिअर निर्माण करण्यासाठी घराच्या बाहेर पडणाऱ्या तरुणींसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असल्याची भावना महिला उद्योजकांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा