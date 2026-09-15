ऋषी पंचमी 2026: रामकुंडावर स्नानासाठी महिलांची गर्दी, कुंभमेळ्याच्या कामामुळं भाविकांनी व्यक्त केली नाराजी
ऋषी पंचमीनिमित्त (Rishi Panchami) हजारो महिलांनी आज नाशिकच्या रामकुंडावर गोदावरी नदीत स्नान केलं. मात्र कुंभमेळ्याच्या कामामुळं भाविकांनी नाराजी व्यक्त केली.
Published : September 15, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 6:46 PM IST
नाशिक : भाद्रपद मासातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथीला ऋषी पंचमी (Rishi Panchami) म्हणतात. या दिवशी महिला व्रत करतात. हे व्रत कळत-नकळतपणे झालेल्या पापांचे दोष दूर करण्यासाठी केले जाते अशी आख्यायिका आहे. यामुळं आज ऋषी पंचमीच्या निमित्ताने हजारो महिलांनी नाशिकच्या रामकुंडावर गोदावरी नदीत स्नान करून पूजा करत सप्तऋषी श्रद्धा अर्पण केली. मात्र, रामकुंड परिसरात सुरू असलेल्या कुंभमेळ्याच्या कामांमुळं नदीचं पाणी रोखल्यानं आणि वस्त्र बदलण्यासाठी बंदिस्त सोय नसल्यानं महिलांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती पुरोहित संघाचे प्रमुख विश्वस्त सतीश शुक्ल यांनी दिली.
ऋषिपंचमीची काय आहे मान्यता : ऋषीपंचमीच्या दिवशी महिलांनी सकाळपासून दुपारपर्यंत उपवास करून एखाद्या नदीजवळ जावं. तेथे आघाड्याच्या काडीने दात स्वच्छ करून अंगावर माती लावून स्नान करावं. त्यानंतर पंचगव्य सेवन करावं. त्यानंतर घरी येऊन पूजेचं स्थान शेणाने सारवून घ्यावं. त्यावर मातीचा किंवा तांब्याचा कलश स्थापन करून त्यावर कपडा टाकून तांदूळ ठेवावेत. कलशाजवळ अष्टदल कमल काढून त्यावर गौतमी, कश्यप, अत्री, भारद्वाज, विश्वामित्र,जमदग्नी, तसंच वशिष्ठ हे सप्तऋषी आणि अरुंधती यांच्यासाठी आठ सुपाऱ्या मांडून पूजा करावी. पूजा झाल्यानंतर कलश आणि पूजन सामग्री एखाद्या ब्राह्मणाला द्यावी. अन्नदान करून स्वतः जेवण करावं. यामुळं कळत-नकळतपणे झालेल्या पापांचे दोष दूर होतात अशी मान्यता आहे.
पापाचे दोष नाहीसे होतात : भाद्रपद मुख्यत्वे करून ओळखला जातो तो गणेशोत्सवासाठी. भाद्रपद महिन्याच्या तृतीयेला हरितालिका पूजन करण्याची परंपरा आहे. यानंतर चतुर्थीला पार्थिव गणेश पूजन केले जाते आणि भाद्रपद पंचमी ही ऋषी पंचमी म्हणून ओळखली जाते. श्रावणातील व्रत-वैकल्यांप्रमाणे ऋषिपंचमीचे व्रतही स्त्रियांनी करावे अशी मान्यता आहे. महिलांच्या हातून कळत नकळतपणे झालेल्या पापांचे दोष या व्रतामुळं दूर होतात अशी मान्यता आहे. त्यामुळं आज नाशिकच्या पंचवटी येथील रामकुंड परिसरात गोदावरी नदीत स्नान करण्यासाठी हजारो महिलांनी मोठी गर्दी केली होती.
ऋषिपंचमीनिमित्त गौतमी : कश्यप, अत्री, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नी, तसेच वशिष्ठ यांचे पूजन असते. त्याचबरोबर ऋषि पत्नी अरुंधती यांचे पूजन केले जाते. आघाड्यांच्या काड्यांनी दंत धावन करतात. वर्षभरात आपल्याकडं जे दोष झाले असतात त्याचे निवारण करण्यासाठी आजच्या पूजेला आणि स्नानाला विशेष महत्व आहे. ही परंपरा खूप जुन्या काळापासून सुरू आहे, अशी माहिती सतीश शुक्ल यांनी दिली.
रामकुंडात पाणी नसल्यामुळं महिलांची कुचंबना : रामकुंडामध्ये पाणी नाही. त्यामुळं स्नानासाठी महिलांची अडचण होत आहे. त्यामुळं महिलांना गांधी तलावामध्ये स्नान करावं लागत आहे. काही महिलांना रामकुंडाच्या खालील बाजूस स्नान करण्यासाठी जावं लागत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे जे बंदिस्त वस्त्रांतर गृह होतं ते बंद असल्यानं देखील महिलांची कुचंबना होत असून त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती पुरोहित संघाचे प्रमुख विश्वस्त सतीश शुक्ल यांनी दिली.
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