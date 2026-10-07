ओसाड जमिनीत महिलांनी फुलवली भातशेती, महिलांचा स्तुत्य उपक्रम
10 एकर शेतीत तांबोळी येथील श्रीस्वामी गजानन महिला शेतकरी गटाने गटशेतीच्या माध्यमातून स्व-हिमतीवर आणि कष्टाने पुन्हा भातशेती फुलवली.
Published : October 7, 2026 at 4:13 PM IST
सिंधुदुर्ग : वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे गेली 15 वर्षे ओसाड पडलेल्या 10 एकर शेतीत तांबोळी येथील श्रीस्वामी गजानन महिला शेतकरी गटाने गटशेतीच्या माध्यमातून स्व-हिमतीवर आणि कष्टाने पुन्हा भातशेती फुलवली. त्यामुळे संकट कितीही मोठे असले तरी संघटित प्रयत्न, चिकाटी आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यावर मात करता येते हे या महिला शेतकरी गटाने दाखवून दिले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत श्रमदानातून सामूहिक भातशेतीचा हा यशस्वी प्रयोग ओसाड जमिनीसाठी नवसंजीवनी आणि समाजासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.
तांबोळी गावाच्या चारही बाजूला वन्यप्राण्यांचे वास्तव्य : सुपारी, काजू, नारळ, केळी अशा बागायतीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या तांबोळी गावाच्या चारही बाजूने जंगल असून, त्यात वन्यप्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य आहे. वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या त्रासामुळेच अनेक शेतकऱ्यांनी भातशेती करणे सोडून दिले. कष्ट करूनही हातात काहीच पडत नसल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला होता. परिणामी सुपीक असलेली शेतजमीन गेल्या 15 वर्षांपासून ओसाड पडली होती. मात्र, ही परिस्थिती बदलण्याचा निर्धार श्रीस्वामी गजानन महिला शेतकरी गटाने केला. आव्हानात्मक शेती करण्याच्या निश्चयाने 10 एकर क्षेत्र भाड्याने घेत त्यांनी नियोजन केले. पडीक जमिनीचे पुन्हा नंदनवन करण्याचे आव्हान स्वीकारून प्रथम या दहा एकर क्षेत्रावर वाढलेली झाडी महिलांनी एकत्र येऊन स्वतः तोडली.
ओसाड जमिनीवर नंदनवन फुलविले : या ओसाड जमिनीची मशागत करून जमीन भात लागवडीयोग्य केली. त्यानंतर ट्रॅक्टर स्वतः शेतात नेऊन तो चालविणेही शिकून घेतले. पेरणी, लावणी ते कोळपणीपर्यंतची सर्व कामे या महिलांनी स्वतःच्या हिमतीवर आणि कष्टाने पूर्ण केली. या महिलांनी पाणी फाऊंडेशनने सांगितलेल्या सर्व एसओपी वापरून या ओसाड जमिनीवर नंदनवन फुलविले. कष्टाने पिकवलेल्या या पिकाचे वन्यप्राण्यांपासून रक्षण करणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. वन्यप्राण्यांपासून शेतीच्या रक्षणासाठी शेतमळे उभारून स्वतः जागता पहारा ठेवला. त्यामुळे केवळ शेतीच केली नाही, तर रात्रीचा पहारा देऊन या महिलांनी वन्यप्राण्यांचा उपद्रव यशस्वीरित्या रोखला. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे पीक सुरक्षित राहिले आणि शेतात भाताचे भरघोस पीक डोलू लागले.
धनवंत माळी यांच्याकडून दखल घेत श्रीस्वामी गजानन शेतकरी गटाची भेट : या आव्हानात्मक यशस्वी भातशेतीची उमेद अभियान-पाणी फाऊंडेशनचे राज्य समन्वयक धनवंत माळी यांनी दखल घेत श्रीस्वामी गजानन शेतकरी गटाची भेट घेतली. या गटाचा प्रवास त्यांनी समजून घेत प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट देऊन या यशस्वी भातशेतीचा प्रयोग जाणून घेतला. यावेळी जिल्हा अभियान व्यवस्थापक वैभव पवार, जिल्हा व्यवस्थापक अभिजीत परब, नीलेश वालावलकर, तालुका अभियान व्यवस्थापक स्वाती रेडकर, पाणी फाऊंडेशनचे प्रशांत गवंडी, नवनाथ शिंदे, अविनाश पाटील, सहाय्यक कृषी अधिकारी मिलिंद निकम, मेंटॉर अभय भिडे आदी उपस्थित होते.
सामूहिक प्रयत्नांच्या जोरावर कठीण आव्हानांवरही मात : महिला शेतकरी गट हा पाणी फाऊंडेशनच्या फार्मर कप स्पर्धेअंतर्गत तयार करण्यात आला असून, यात विविध बचतगटातील महिला आहेत. कुटुंबाचा विरोध स्वीकारून 15 वर्षे पडीक असलेली जमीन स्वतः तयार करून या महिलांनी एकजुटीच्या जोरावर गावात बंद पडलेली भातशेती नव्याने सुरू केली. जिद्द, चिकाटी, सामूहिक प्रयत्नांच्या जोरावर कठीण आव्हानांवरही मात करता येते, याचे ज्वलंत उदाहरण या महिला गटाने घालून दिले आहे. वन्यप्राण्यांच्या भीतीपोटी शेती सोडून देणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांसाठी या गटाची कामगिरी दिशादर्शक ठरली आहे.
हेही वाचाः