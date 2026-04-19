ETV Bharat / state

महिला विधेयक नामंजूर; सामाजिक कार्यकर्त्यांनी काय दिली प्रतिक्रिया?

लोकसभेत महिला विधेयक नामंजूर झाले. या पार्श्वभूमीवर, आरक्षणासोबतच महिलांच्या प्रत्यक्ष कामकाजातील सक्षमतेबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या आरतीशामल जोशी आणि मंगलताई खिवंसरा यांनी मते मांडली.

सामाजिक कार्यकर्त्या आरतीशामल जोशी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारनं आणलेलं महिला विधेयक संमत होऊ शकलं नाही. बहुमतासाठी 352 मतांची गरज असताना 298 मतं मिळाल्यानं केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मंजुरी मिळाली नाही. महिला विधेयक मंजूर झालं तरी महिला काम करू शकतील का? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या आरतीशामल जोशी यांनी उपस्थितीत केलाय. तर विधेयकाबाबत अनेक चर्चा रंगत असल्या तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या आरक्षणामुळं खरंच महिला काम करू शकतात का? याकडं लक्ष देण्याची गरज असल्याचं मत सामाजिक कार्यकर्त्या मंगलताई खिवंसरा यांनी व्यक्त केलं.

...तर नक्कीच बदल घडला असता : "या विधेयकाकडं बघताना सरकारचा हेतू समजून घेणंदेखील गरजेचं आहे. मात्र, त्यातील त्रुटींकडंदेखील पहावं लागणार आहे. राजकीय पक्षांनी आधी आपल्या पक्षात पन्नास टक्के जागा देऊन त्यांना सक्षम केलं पाहिजे. त्यांना सक्षम करून पाठबळ दिलं तर नक्कीच बदल घडला असता. मात्र, काही राज्यांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला निर्णय मतदार संघाची रचना बदलण्यासाठीचा घाट होता का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे," असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या आरतीशामल जोशी यांनी व्यक्त केलं.

प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्त्या आरतीशामल जोशी (ETV Bharat Reporter)

सरकारच्या हेतूमध्ये शंका असल्यानं अडचण : "महिलांना सत्तेत सहभाग मिळणार अशी चर्चा मोठ्या प्रमाणात केली गेली. त्यामुळं महिलांमध्ये उत्साह आणि आनंदाचं वातावरण होतं. 2023 मध्ये भाजपानं नारी वंदन विधेयक आणलं. त्यात महिलांना 33% टक्के आरक्षण देणार हे जाहीर केलं म्हणून त्यावेळी सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. हा निर्णय घेताना 2026 मध्ये मतदार संघाची पुनर्रचना केली जाईल, ही अट ठेवण्यात आली होती. प्रत्यक्षात हे विधेयक 2029 ला लागू होणार होतं. महिलांचं नाव पुढं करून उत्तर भारताचे, हिंदी भाषांचं वर्चस्व उरलेल्यांवर गाजवायचे हे राजकारण लक्षात आल्यानंतर, ज्यांनी आधी पाठिंबा दिला होता त्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हे विधेयक संमत होऊ शकलं नाही," असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या समाजसेविका मंगल खिवंसरा व्यक्त केलं.

महिलांना खरच अधिकार आहेत का? : "आज अनेक महिला राजकारणात काम करत आहेत. मात्र, खरंच त्यांचा निर्णय त्याच घेतात का? यावर शंका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या सर्व ठिकाणी महिलांना राखीव कोटा ठेवलेला आहे. मात्र, ज्या महिला निवडून आल्या आहेत, त्या खरंच काम करून आल्या आहेत का? कारण राजकीय पक्षांमध्ये असलेल्या पुरुष मंडळींच्याच कुटुंबातील महिलांना ते पद मिळतं. त्यांचा कारभार त्यांचे पतीच चालवतात, असे अनुभव आहेत. त्यामुळं महिला सक्षम आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या महिला स्वतः कर्तृत्वावर पुढं येतात. त्यांना मात्र, राजकीय पक्ष दाबण्याचा प्रयत्न करत असतात. पुढं चालून या महिला डोक्यावर बसतील, अशी भावना अनेक ठिकाणी असते. त्यामुळं हे विधायक आणताना याकडंदेखील पाहणं गरजेचं आहे," असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या मंगल खिवंसरा यांनी व्यक्त केलं.

पाच राज्याच्या निवडणुका लक्षात घेऊन निर्णय? : "सत्ताधारी असो की विरोधक हे महिला शक्तीचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करत आहेत. पाच राज्याच्या निवडणुका तोंडावर असताना हे विधेयक आणण्याचा घाट का घातला? जातीनिहाय जनगणना सुरू असल्यानं तोंड थांबायला पाहिजे होतं. जर राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर त्यांनी आपल्या पक्षांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण द्यावं. महिलांना त्यांच्यात निर्णय क्षमता येईल, त्यासाठी प्रयत्न केलं पाहिजे. पक्षात येणाऱ्या महिलांना शिक्षित करून पुढं नेण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते. इतक्या घाईनं निर्णय घेणं म्हणजे मतदार संघांची रचना बदलायची होती का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे," असं सामाजिक कार्यकर्त्या आरतीशामल जोशी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना महिला धडा शिकवतील - मंत्री विखे पाटील
  2. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा बदल; निवडणूक आयोगाकडून सुमारे 7 लाख नवीन मतदारांची भर
  3. अतिवृष्टीनं बाधित बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांना मिळालं नववैभव!

TAGGED:

महिला विधेयक
WOMEN EMPOWERMENT CHALLENGES
MANGALTAI KHIVANSARA
WOMEN RESERVATION BILL INDIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.