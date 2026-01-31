सुनेत्रा पवार शपथविधी : संकटाच्या काळात महिलाच खंबीरपणे परिस्थिती सांभाळतात - नीलम गोऱ्हे
सुनेत्रा पवार यांनी आज उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांच्या शपथविधीवर शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांनी भावनिक मत व्यक्त केलं.
Published : January 31, 2026 at 10:36 PM IST
मुंबई: “संकटाच्या काळात महिलाच खंबीर होऊन परिस्थिती सांभाळतात,” असं भावनिक उद्गार शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी काढलं. महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी शपथ घेतल्यानंतर गोऱ्हे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. "आम्ही सर्व पक्षीय नेते, सहकारी त्यांना सहकार्य करण्याची भावना बाळगून आहोत. अजित पवार यांच्या जाण्याच्या धक्क्यामुळे पुढील काही दिवस काळ बिकट असला, तरी एकमेकांच्या साथीनं यातून मार्ग काढत राहू," असं नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी म्हटलं.
सुनेत्रा पवार यांच्या निर्णयाचे स्वागत : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनीही यावेळी मन मोकळं केलं. ते म्हणाले, "अजित पवार यांची उणीव कोणत्याही परिस्थितीत भरून निघू शकत नाही. आमच्यासारखे अनेकजण आज दादांना खूप मिस करत होतो," असं सांगताना ते भावूक झाले. सुनेत्रा पवार यांनी अत्यंत जड अंतःकरणानं उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या निर्णयाचं स्वागत केलं. मिटकरी यांनी पक्षातील एकजुटीवरही भर दिला. “आदरणीय साहेब आणि आम्ही एकत्र असलो पाहिजे. पक्ष एकत्र असला की दुसरे लोक घुसखोरी करू शकणार नाहीत. दोन्ही गट एकत्र आले, तर पक्ष अधिक मजबूत राहील,” असं मत त्यांनी व्यक्त केले.
अजितदादा नाहीत तर बोलण्याचीही इच्छा होत नाही : अजित पवार यांच्या आठवणी जागवत मिटकरी म्हणाले, "आज अजितदादा नाहीत, त्यामुळे काही बोलण्याचीही इच्छा होत नाही." शपथविधीच्या वेळी दिल्या गेलेल्या घोषणांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितलं की, "कार्यकर्त्यांच्या भावना अजूनही ताज्या आहेत. अशा संवेदनशील काळात राजकारणापेक्षा भावना जपणे आणि पक्षसंघटना सावरणं अधिक गरजेचं आहे." एकीकडं सुनेत्रा पवार यांनी जड मनानं जबाबदारी स्वीकारली असताना, दुसरीकडं नीलम गोऱ्हे आणि अमोल मिटकरी यांच्या प्रतिक्रियांमधून हा केवळ राजकीय नव्हे, तर भावनिक टप्पा असल्याचं स्पष्ट होत आहे. संकटाच्या क्षणी महिलांचं नेतृत्व आणि पक्षातील एकजूट हीच पुढील वाटचालीसाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.
