मुंबई लोकलच्या महिला डब्यात तरुणाचा गोंधळ; महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!
मुंबई लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात एका तरुणाने जबरदस्तीने घुसून गोंधळ घातल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, यामुळं लोकलमधील महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय.
Published : May 24, 2026 at 7:50 PM IST
मुंबई : हार्बर रेल्वे मार्गावर खार स्टेशनपासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात एका तरुणाने जबरदस्तीने प्रवेश करून गोंधळ घातल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
तातडीनं मदत मिळू शकली नाही : रेल्वे सुरक्षा दलाने (RPF) दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुण महिला डब्यात शिरल्यानंतर महिलांनी त्याला वारंवार बाहेर जाण्याची विनंती केली. मात्र, तो डब्यातून उतरायला तयार नसल्यानं काही काळ तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. या प्रकारामुळं प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं होतं. घटनेदरम्यान रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक 1512 तसेच डब्यातील इमर्जन्सी टॉकबॅक प्रणाली कार्यरत नसल्याचा दावा प्रवाशांनी केलाय. त्यामुळं तातडीनं मदत मिळू शकली नाही, असंही प्रवाशांचं म्हणणं आहे.
रेल्वे प्रशासनाने घेतली गंभीर दखल : सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर RPF चे उपनिरीक्षक अरुण कुमार आणि त्यांच्या पथकाने संबंधित तरुणाचा शोध घेण्यासाठी स्थानक परिसर, पादचारी पूल आणि आसपासच्या भागात तपास मोहीम राबवली. मात्र, अद्याप त्या तरुणाचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. या प्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच स्थानक परिसर आणि आसपासच्या भागातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर : यापूर्वीही मुंबई लोकलमध्ये महिला सुरक्षेशी संबंधित काही गंभीर घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने सीसीटीव्ही कॅमेरे, गस्त वाढवणे आणि विशेष पथकांची नियुक्ती अशा उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र, तरीही अशा घटना अधूनमधून समोर येत असल्यानं प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना कायम आहे. दरम्यान, या नव्या घटनेनंतर मुंबई लोकलमधील महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाकडून अधिक कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि जलद प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत करण्याची मागणी केली आहे.
